فتح إمكانات حديقتك مع أفضل وقت لتخصيب النباتات

يعد تسميد حديقتك خطوة مهمة عندما تريد إعطاء نباتاتك دفعة مغذية ، ومعرفة متى يجب القيام بذلك بالضبط للتأكد من امتصاص العناصر الغذائية على أكمل وجه. يشبه إلى حد كبير أفضل وقت في اليوم لسقي حديقتك ، فإن أفضل وقت للتخصيب هو في الصباح الباكر ، بعد وقت قصير من شروق الشمس ، ولكن قبل أن تصبح حرارة الشمس قوية للغاية. يستفيد الإخصاب الصباحي من العديد من العوامل التي تعزز فعاليتها. تمنع التربة الرطبة ودرجات حرارة الصباح تبخر الرطوبة ، مما يسمح لوقت الأسمدة بحل ودخول التربة بشكل صحيح. تبدأ دورة النمو اليومية للنبات أيضًا في الصباح ، مما يسمح لهم بالاستفادة من العناصر الغذائية في الصباح الباكر واستقلابها طوال اليوم.

بالطبع ، لدى النباتات المختلفة احتياجات مختلفة ، لذا تأكد من أنك تعرف نوع الأسمدة التي تحتاجها حديقتك. يمكن أن تؤثر هذه الخيارات أيضًا على وقت الإخصاب المثالي. ستحصل حدائق الخضروات على أقصى استفادة من الإخصاب في الصباح كل 3 إلى 4 أسابيع خلال موسم النمو الذروة. ومع ذلك ، يجب أن تتلقى المعمرة العناصر الغذائية قبل أن تبدأ موسم ازدهار في الربيع. ستستفيد الأشجار والشجيرات من الأسمدة المستخدمة في أوائل الخريف أثناء استعدادها لفصل الشتاء. تجنب استخدام الأسمدة أثناء الجفاف أو الحرارة الشديدة – لا يمكن للنباتات المجهدة استخدام العناصر الغذائية بشكل صحيح ، وقد تسبب ضررًا أكبر من النفع. تأكد من التحقق دائمًا من التربة قبل إضافة الأسمدة أيضًا. يجب أن تشعر بالرطوبة ولكن ليس منديًا أو جافًا بشكل مفرط.