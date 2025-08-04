فرانكي مونتاس يكافح لإثبات أنه أكثر من مجرد نظرية ميتس

فرانكي مونتاس هي نظرية. لديه جميع المهارات الأساسية التي يجمعها المكتب الأمامي الحديث ، أي مكونات أشياء مثل السرعة والأشكال.

لكن النظرية لا تندلع يوميا. اللعبة تفعل. وعندما يتعلق الأمر بألعاب الترويج – وليس على نسخة مطبوعة على الكمبيوتر – فإن نتائج مونتاس تتلاشى مع النظرية. وذلك عندما يكون في الواقع بصحة جيدة بما يكفي لترويج.

كانت مونتاس على القائمة المصابة للأشهر الثلاثة الأولى من هذا الموسم. لقد حقق سبع بدايات منذ ذلك الحين. لم تنجح أي من الحقيقة بشكل جيد بالنسبة لـ Mets ، الذين لم يرفعوا دورانه في الموعد النهائي لأنهم – من بين عناصر أخرى – يستمرون في مضاعفة هذه النظرية.

اندلعت لعبة يوم الأحد ، ومرة أخرى كانت مونتاس أفضل في الخيال من التل. لقد ألقى مجموعة كاملة من الملاعب ، كلها صعبة إلى حد كبير ، وحتى كارلوس ميندوزا لاحظ بعد ذلك “الأشياء ، 96-97 (MPH) ، لقد حصل على مغسلة ، ولديه شريط تمرير جيد ، لقد حصل على انقسام جيد”.