فرانكي مونتاس يكافح لإثبات أنه أكثر من مجرد نظرية ميتس

رياضة
فرانكي مونتاس يكافح لإثبات أنه أكثر من مجرد نظرية ميتس

فرانكي مونتاس هي نظرية. لديه جميع المهارات الأساسية التي يجمعها المكتب الأمامي الحديث ، أي مكونات أشياء مثل السرعة والأشكال.

لكن النظرية لا تندلع يوميا. اللعبة تفعل. وعندما يتعلق الأمر بألعاب الترويج – وليس على نسخة مطبوعة على الكمبيوتر – فإن نتائج مونتاس تتلاشى مع النظرية. وذلك عندما يكون في الواقع بصحة جيدة بما يكفي لترويج.

كانت مونتاس على القائمة المصابة للأشهر الثلاثة الأولى من هذا الموسم. لقد حقق سبع بدايات منذ ذلك الحين. لم تنجح أي من الحقيقة بشكل جيد بالنسبة لـ Mets ، الذين لم يرفعوا دورانه في الموعد النهائي لأنهم – من بين عناصر أخرى – يستمرون في مضاعفة هذه النظرية.

اندلعت لعبة يوم الأحد ، ومرة أخرى كانت مونتاس أفضل في الخيال من التل. لقد ألقى مجموعة كاملة من الملاعب ، كلها صعبة إلى حد كبير ، وحتى كارلوس ميندوزا لاحظ بعد ذلك “الأشياء ، 96-97 (MPH) ، لقد حصل على مغسلة ، ولديه شريط تمرير جيد ، لقد حصل على انقسام جيد”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية