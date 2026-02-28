لاس فيجاس – بالنسبة لدوري الرجبي الوطني، فإن دعوة نيوكاسل فرسان كواحد من الفرق الأربعة التي تلعب في افتتاح الموسمين الرئيسيين للدوري يوم السبت في ملعب أليجيانت كجزء من مساعيها لعولمة اللعبة يشبه اتحاد كرة القدم الأميركي الذي يقدم فريق Browns أو Jets أو Raiders للعالم على مسرحه الأكبر.

باعتبارك أحد مشجعي دوري الرجبي الأسترالي، فلن تكون خارج الخط إذا كنت تعاني من آلام لا ينتمي إليها الفرسان.

بنفس الطريقة التي يتساءل بها أحد مشجعي اتحاد كرة القدم الأميركي عن سبب طرح الدوري للخاسرين الدائمين مثل Browns أو Jets أو Raiders أثناء محاولته عرض لعبته على المسرح العالمي.

لا تخطئ: الفرسان، الذين يلعبون مع فريق North Queensland Cowboys في أول مباراتين افتتاحيتين لدوري كرة القدم الوطني، بدءًا من الساعة 9:15 مساءً بالتوقيت الشرقي، لديهم تاريخ أكثر ثراءً مما توحي به الصراعات الأخيرة.

لقد استمتعوا بأيام المجد كفائزين عندما كان يقودهم أفضل لاعب في تاريخهم، أندرو جونز. لكن ذلك كان في الفترة من 1993 إلى 2007، حيث فاز الفرسان بلقبين فقط في رئاسة الوزراء. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك سوى القليل من المجد الذي يمكن الاستمتاع به.

كان العام الماضي بمثابة نقطة سيئة حيث حقق النادي ستة انتصارات فقط مقابل 18 خسارة وتم تصنيفه بالتمييز المشكوك فيه باعتباره الفائز بـ “الملعقة الخشبية”، التي تذهب إلى الفريق الذي يحتل المركز الأخير في الدوري.

كان فارق النقاط السلبية للفرسان البالغ 300 نقطة أكثر بـ 101 من ثاني أسوأ فريق في الدوري. أنهوا الموسم بتسع هزائم متتالية، تخللتها خسارة 66-10 في نهائي 2025.

وفي استجابة واضحة لهذا عدم الكفاءة، قام نيوكاسل بتجديد فريقه بالكامل، بدءاً بتعيين مدرب رئيسي جديد، جاستن هولبروك، الذي لعب ذات مرة مع فريق الفرسان.

لكن الخطوة الأكبر – والأكثر استقطابًا – كانت شراء النجم ديلان براون، الذي وقع على عقد مدته 10 سنوات بقيمة 13 مليون دولار.

يعتبر براون، الذي سيلعب في خط الوسط مع الفرسان، من موهبة النخبة بسبب قدرته المتفجرة على الركض بالكرة، وقدرته على خلق المساحة وبراعته الدفاعية.

إنه لاعب قوي ومتكامل يريد الفريق أن يكمل نجمه كالين بونجا، مما يخلق مساحة له كواحد من أفضل صانعي الألعاب.

مع كل هذه الأموال والموهبة، يأتي ضغط هائل من جماهير نيوكاسل. ويرى البعض أن براون هو المنقذ، ويعتقد آخرون أن الاستثمار في لاعب واحد كان أكثر من اللازم.

ومن المثير للاهتمام، أنه تم نقل جونز في وقت سابق من هذا العام في أستراليا وهو يوضح قضيته بالنسبة لنيوكاسل الذي يخضع لمزيد من الإصلاح الشامل، بدءًا من تطويره للناشئين، بدلاً من وضع ضمادات على الجرح.

قال جونز في مقابلة: “لم أعد أعرف ما هو الحمض النووي للفرسان”. “أي نوع من الفريق نحن؟ أي نوع من الأندية نحن؟ لقد بنينا دائمًا من الداخل، ونظرنا إلى الناشئين المحليين القادمين وبذلنا الكثير من العمل فيهم. ابحث عن حمضنا النووي وقم بتدريب هؤلاء الأطفال. ”

شقيق أندرو، ماتي، وهو أيضًا لاعب سابق في Knights وحاليًا أحد محللي NRL الرائدين في Fox Sports، قارن الفرسان بفريق NFL الذي حقق نجاحًا منذ سنوات ثم أصبح ممسحة قبل أن يجد شهرة مؤخرًا.

وقال لصحيفة “ذا بوست”: “سنكون فريق ديترويت ليونز. يجب على النادي أن يفعل الكثير مع المواهب الشابة، لكنهم يستمرون في خسارتهم”. يذهبون إلى أندية أخرى. لذا، نحن نصلح ذلك، ونحافظ على أفضل أطفالنا.

قارن ماتي جونز التركيب الثقافي لنيوكاسل بمدينة أخرى في اتحاد كرة القدم الأميركي.

قال جونز: “إذا كان لدى نيوكاسل أخ توأم، فسيكون هو بيتسبرج ستيلرز. نيوكاسل هي مدينة تعمل في استخراج الفحم والصلب، ويوجد بها أناس أقوياء حقًا، وأشخاص ترابيون حقًا، ومتقلبون”.

مثل مشجعي Jets، الذين هم من بين أكثر المشجعين ولاءً في اتحاد كرة القدم الأميركي على الرغم من عدم نجاح الفريق الدائم، توزع مشجعو نيوكاسل على طول الطريق من أستراليا في لاس فيغاس هذا الأسبوع، مما جعل حضورهم محسوسًا كأعلى مجموعة في مهرجان المشجعين ليلة الخميس في وسط المدينة، حيث احتشد حوالي 16000 من مشجعي الدوري الوطني لكرة القدم في الشوارع.

سيذهبون جميعًا إلى المباراة الافتتاحية يوم السبت بترقب مماثل مفعم بالأمل مع إضافة براون بالطريقة التي لا يستطيع مشجعو Jets الانتظار لمعرفة شكل فريقهم في أول ظهور لآرون رودجرز في عام 2023.

من أجلهم، نأمل أن يكون ظهور براون الأول أفضل بكثير من ليلة رودجرز المشؤومة. نأمل أن يكون أخيله قويًا.