فرصك في الهلوسة قبل النوم مرتفعة بشكل مدهش

بالنسبة لكثير من الناس ، فإن القدرة على النوم على الفور ، فإن رأسهم يضرب الوسادة هو مجرد حلم. إن العيش خلال هذه الأوقات المضطربة مع عقولنا التي تسابق ميلًا في الدقيقة ، في محاولة للعثور على تلك البقعة الحلوة التي نصل فيها إلى الانجراف إلى أرض الأحلام ، يمكن أن يكون محاولًا للغاية. ولكن ، في الأخبار ، قد تجد مثيرة للاهتمام للغاية ، في بعض الأحيان ، قبل أن تغفو ، قد تهلوس.

هذه الهلوسة ، التي تسمى الهلوسة hypnagogic ، تحدث مباشرة قبل أن تغفو. يمكن أن تكون مكثفة لدرجة أن محاولة تمييزهم عن الواقع قد تكون صعبة. وفقًا لعيادة كليفلاند ، سيشهد ما يصل إلى 70 ٪ من الناس الهلوسة المنوية مرة واحدة على الأقل في حياتهم. يمكن أن تختلف كيف تؤثر علينا ، لكن في كل موقف ، يلعبون بحواسنا الخمسة.

بالنسبة لغالبية الناس (86 ٪) ، تأتي هلوستهم في شكل رؤية أشياء غير موجودة. يمكن أن يتضمن ذلك صورًا فعلية ، مثل الأشخاص المحددين ، أو الألوان ، والأنماط ، والأضواء الوامضة. ليست شائعة الهلوسة الجسدية ، مع 25 ٪ إلى 44 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من شعور أو الإحساس بشيء غير موجود. على سبيل المثال ، قد تكون نائماً وتشعر فجأة بوجود ، أو قد يتوتر جسمك لأنك هلوس أنك تسقط. النوع الثالث من الهلوسة هو عندما تسمع شيئًا غير حقيقي. هذا ، بالطبع ، يمكن أن يكون مثيرًا للقلق وأنت تحاول النوم ، ولحسن الحظ ، فهو الأقل شيوعًا ، حيث يعاني 8 ٪ إلى 34 ٪ من هذا النوع من الهلوسة المنوية. في بعض الحالات النادرة ، يبلغ الناس أيضًا رائحة أشياء غير موجودة.