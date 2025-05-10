فرصك في الهلوسة قبل النوم مرتفعة بشكل مدهش

بالنسبة لكثير من الناس ، فإن القدرة على النوم على الفور ، فإن رأسهم يضرب الوسادة هو مجرد حلم. إن العيش خلال هذه الأوقات المضطربة مع عقولنا التي تسابق ميلًا في الدقيقة ، في محاولة للعثور على تلك البقعة الحلوة التي نصل فيها إلى الانجراف إلى أرض الأحلام ، يمكن أن يكون محاولًا للغاية. ولكن ، في الأخبار ، قد تجد مثيرة للاهتمام للغاية ، في بعض الأحيان ، قبل أن تغفو ، قد تهلوس.
هذه الهلوسة ، التي تسمى الهلوسة hypnagogic ، تحدث مباشرة قبل أن تغفو. يمكن أن تكون مكثفة لدرجة أن محاولة تمييزهم عن الواقع قد تكون صعبة. وفقًا لعيادة كليفلاند ، سيشهد ما يصل إلى 70 ٪ من الناس الهلوسة المنوية مرة واحدة على الأقل في حياتهم. يمكن أن تختلف كيف تؤثر علينا ، لكن في كل موقف ، يلعبون بحواسنا الخمسة.
بالنسبة لغالبية الناس (86 ٪) ، تأتي هلوستهم في شكل رؤية أشياء غير موجودة. يمكن أن يتضمن ذلك صورًا فعلية ، مثل الأشخاص المحددين ، أو الألوان ، والأنماط ، والأضواء الوامضة. ليست شائعة الهلوسة الجسدية ، مع 25 ٪ إلى 44 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من شعور أو الإحساس بشيء غير موجود. على سبيل المثال ، قد تكون نائماً وتشعر فجأة بوجود ، أو قد يتوتر جسمك لأنك هلوس أنك تسقط. النوع الثالث من الهلوسة هو عندما تسمع شيئًا غير حقيقي. هذا ، بالطبع ، يمكن أن يكون مثيرًا للقلق وأنت تحاول النوم ، ولحسن الحظ ، فهو الأقل شيوعًا ، حيث يعاني 8 ٪ إلى 34 ٪ من هذا النوع من الهلوسة المنوية. في بعض الحالات النادرة ، يبلغ الناس أيضًا رائحة أشياء غير موجودة.
لماذا قد تواجه الهلوسة المنوية
مثل أي شيء ، لا يوجد أحد أسباب تجعل شخص ما يعاني من الهلوسة المنوية ، ولكن بعض الظروف يمكن أن تزيد من فرصك في الحصول عليها. وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 المنشورة في أكندنافيا في Acta Psychiatrica ، فإن أولئك الذين يعانون من الخدار ، حيث ينام شخص ما فجأة ، و Cataplexy ، فإن ضعف العضلات المفاجئ غالبًا ما يرتبط بالخدار ، لديهم فرصة أكبر لتجربة الهلوسة المنوية. ووجدت دراسة أجرتها عام 2015 المنشورة في المجلة الهندية للطب النفسي وجود صلة بين الهلوسة المنوية والفصام.
لكن هذه ليست الأسباب الوحيدة التي قد يواجهها شخص ما هلوسة التنويم المغناطيسي. قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون أيضًا فرصة متزايدة لوجودهم ، وكذلك أولئك الذين يعانون من الأرق أو القلق أو تاريخ تعاطي المخدرات والكحول (لكل أخبار طبية اليوم). أيضًا ، تحدث الهلوسة في بعض الأحيان دون أي سبب يمكن تحديدها – إنه مجرد عقولنا يصبح غاضبًا بعض الشيء قبل النوم.
عندما يجب أن ترى الطبيب
بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن الهلوسة hypnagogic غير ضارة. بالطبع ، إذا استمروا وأصبحوا أكثر تواتراً ، فقد ترغب في رؤية طبيبك لتأكيد أنه ليس نتيجة لشيء خطير مثل حالة عصبية. إذا لم يكن لديك هلوسة من التنويم المغناطيسي والآن ، فأنت تعاني من هجوم عليها ، فقد يكون جسدك يتيح لك معرفة أن شيئًا ما غير صحيح (لكل أخبار طبية اليوم).
إذا تم التحقق من ذلك ومعرفتك ، لحقيقة ، أن الهلوسة ليست نتيجة لمشاكل أكثر خطورة ، فإنها تعود إلى محاولة إدارتها ، وبالطبع ، الحد منها. أفضل طريقة للقيام بذلك هي تجنب المخدرات والكحول ، وتنفيذ روتين النوم (إليك مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة) ، والتأكد من أن غرفة نومك هي مكان مرتبط فقط بالراحة – نعم ، هذا يعني الحفاظ على هاتفك في الغرفة الأخرى. تأكد من أنه مظلم بما فيه الكفاية ، فإن الغرفة هي درجة حرارة مريحة ، والتركيز على شيء واحد فقط: الحصول على نوم ليلة سعيدة (لكل أساس نوم). إذا وجدت أنك قد انتهت قليلاً قبل النوم ، ثم اتخذ خطوات لإبطاء وتأمل ، لذلك أنت تدخل في الفراش مع أفضل إطار ذهني ممكن للحفاظ على أي هلوسة في الخليج.