فرقة الثمانينات هذه تستحق العودة بكل جهد

ليس عليك العودة إلى الوراء كثيرًا في ذاكرتك لإحياء الصوت الذي أضافته حركة العين السريعة (REM) إلى الكون الصوتي. لسنوات، بدا الأمر وكأننا لا نستطيع الاكتفاء من صخبهم الإبداعي، ثم بدا الأمر وكأننا لا نستطيع الابتعاد عنه. النجاح جعلهم موجودين في كل مكان على الراديو وMTV، عندما كانت لا تزال تقدم مقاطع فيديو موسيقية ساخنة. ثم اختفت فرقة جورجيا الرباعية وأصرت على أن الأمر قد انتهى إلى الأبد.

الفرقة التي لعبت دورًا فعالًا في الثمانينيات لا تتحلل دون أن يشعر أحباؤها بالغياب. ويبدو المشهد المستقل في القرن الحادي والعشرين وكأنه المكان المثالي لـ REM للعودة مرة أخرى إلى الفصل الثاني. إن الكثير من الموسيقى الرائعة التي تركز على الجيتار والتي تصنعها الأجيال الشابة اليوم تدين بصوتها إلى المخطط الذي تبنته هذه الفرقة المبتكرة. قد تقول الفرقة إن الأمر سيستغرق “مذنبًا” لإلهام لم الشمل الدائم (عبر أخبار سي بي إس)، لكننا نود رؤيته على أي حال.

ستكون قيامة حركة العين السريعة حدثًا مرحبًا به لأكثر من مجرد ملعقة من الحنين الموسيقي الجميل. كانت الفرقة مليئة بالمواهب نظرًا لأن الوحدة لا تحتوي على المزيد من الموسيقى الرائعة. في حال نسينا جميعًا مدى روعتهم، فإليك تذكير بسيط بصعود الفرق الموسيقية، والمساهمات التي قدمتها للموسيقى الحديثة، والأسباب التي تجعلهم أكثر من أي فرقة أخرى في الثمانينيات يجب أن يكونوا في صف العودة إلى الظهور. لقد قالوا إن ذلك لن يحدث أبدًا، لكننا ما زلنا مقتنعين بأنه ينبغي أن يحدث.