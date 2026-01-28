فرقة الثمانينات هذه تستحق العودة بكل جهد

ليس عليك العودة إلى الوراء كثيرًا في ذاكرتك لإحياء الصوت الذي أضافته حركة العين السريعة (REM) إلى الكون الصوتي. لسنوات، بدا الأمر وكأننا لا نستطيع الاكتفاء من صخبهم الإبداعي، ثم بدا الأمر وكأننا لا نستطيع الابتعاد عنه. النجاح جعلهم موجودين في كل مكان على الراديو وMTV، عندما كانت لا تزال تقدم مقاطع فيديو موسيقية ساخنة. ثم اختفت فرقة جورجيا الرباعية وأصرت على أن الأمر قد انتهى إلى الأبد.
الفرقة التي لعبت دورًا فعالًا في الثمانينيات لا تتحلل دون أن يشعر أحباؤها بالغياب. ويبدو المشهد المستقل في القرن الحادي والعشرين وكأنه المكان المثالي لـ REM للعودة مرة أخرى إلى الفصل الثاني. إن الكثير من الموسيقى الرائعة التي تركز على الجيتار والتي تصنعها الأجيال الشابة اليوم تدين بصوتها إلى المخطط الذي تبنته هذه الفرقة المبتكرة. قد تقول الفرقة إن الأمر سيستغرق “مذنبًا” لإلهام لم الشمل الدائم (عبر أخبار سي بي إس)، لكننا نود رؤيته على أي حال.
ستكون قيامة حركة العين السريعة حدثًا مرحبًا به لأكثر من مجرد ملعقة من الحنين الموسيقي الجميل. كانت الفرقة مليئة بالمواهب نظرًا لأن الوحدة لا تحتوي على المزيد من الموسيقى الرائعة. في حال نسينا جميعًا مدى روعتهم، فإليك تذكير بسيط بصعود الفرق الموسيقية، والمساهمات التي قدمتها للموسيقى الحديثة، والأسباب التي تجعلهم أكثر من أي فرقة أخرى في الثمانينيات يجب أن يكونوا في صف العودة إلى الظهور. لقد قالوا إن ذلك لن يحدث أبدًا، لكننا ما زلنا مقتنعين بأنه ينبغي أن يحدث.
انتقلت REM من أعزاء تحت الأرض إلى النجوم البارزين
إذا تابعت دائرة الموسيقى الأمريكية في أوائل الثمانينيات، فستعرف تأثير موسيقى REM على المفاهيم الأولى لموسيقى الروك البديلة. جلبت الفرقة نغماتها إلى نسخة مدروسة من موسيقى الروك الموجهة نحو الجيتار كجزء من المشهد الموسيقي الجامعي عندما خرجوا من أثينا، جورجيا وكسروا الوعي العام. لقد كانوا أعلى صوتًا من موسيقى الفولك، وأكثر موسيقى الروك أند رول من موسيقى الكانتري، وأقل عصرية من موسيقى البوب، ومع ذلك احتوت موسيقاهم على عناصر من الأربعة.
تمامًا كما كانت الفرقة تنعم بإشادة تحت الأرض، حدث شيء غير متوقع: أصدرت REM أغنية “Stand”، وهي أنشودة مرحة وصديقة للراديو والتي بدت متناقضة مع روح الثقافة المضادة للفرقة. أشهر أغانيهم المنفردة قبل ذلك كانت “The One I Love”، وهي واحدة من أكثر أغاني الحب الساخرة خادعة على الإطلاق، وقائمة عالية الطاقة من الصور غير ذات الصلة التي جاءت إلى جوقة مرحة أعلنت، “إنها نهاية العالم كما نعرفه (وأنا أشعر بخير).” لقد كان تطورًا مفاجئًا للوحدة، لكنه لاقى استحسانًا وساعدهم في الوصول إلى المراكز العشرة الأولى.
ثم جاءت الحضنة مرة أخرى. المعنى الخفي في أغنية REM المنفردة “The One I Love” لم يمنع الأغنية من القفز إلى المرتبة التاسعة على Billboard’s Hot 100 في عام 1987. لقد عزز مكانة REM باعتبارها نجاحًا سائدًا، واستعاد التأمل الغامق لمايكل ستيب، وجاء مع مقطع فيديو بدا وكأنه سينما. دخلت الفرقة عقدًا جديدًا بأغنية لا يمكنك الهروب منها.
لم تعد الفرقة معًا، لكن موسيقاهم تستحق النهضة
مبيعات 90 مليون سجل أخذت هذه المجموعة الرباعية الصغيرة إلى ذروة النجاح. ولكن بعد إصدار “Collapse Into Now” في عام 2011، انفصلت فرقة REM، دون أي نية للم الشمل. حول المغني الرئيسي والشاعر الغنائي مايكل ستيب اهتمامه الإبداعي إلى الفنون الجميلة، بينما لا يزال مايك ميلز وبيل بيري وبيتر باك نشطين موسيقيًا بمشاريع منفصلة. لقد تواصلت الفرقة مرة أخرى بعد 17 عامًا من آخر أداء حي لهم معًا لتقديم عروضهم في قاعة مشاهير كتاب الأغاني في عام 2024، مما يمنح المعجبين طعمًا رائعًا للماضي من خلال تشغيل أعلى أغنية على الإطلاق لـ REM، “Losing My Religion،” والتي وصلت إلى المرتبة الرابعة في قائمة Billboard Hot 100 في عام 1991.
لا يمكن للمعجبين إلا أن يتصوروا كيف قد يبدو ألبوم REM لعام 2020. هل ستكون هناك تجارب للتكنولوجيا الفائقة أم عودة إلى الأدوات التناظرية الأرضية؟ بالنظر إلى المشاركة المدنية والقضايا الاجتماعية التي دافعت عنها الفرقة على مر السنين، فإن المناخ الاجتماعي الحالي سيوفر أكثر من الإلهام الكافي لكلمات ذات معنى وألحان متلألئة تذهل بأسلوب REM الكلاسيكي.
بالنسبة للبعض منا الذين تابعوا أثرهم منذ البداية، كانت REM هي الفرقة التي قدمها لنا إخوتنا الأكبر سنًا، والتي بدورنا قدمنا أصدقائنا أيضًا. بينما يمكننا أن نحلم، فمن غير المرجح أن نقدم موسيقى جديدة من فرقة الروك الأساسية هذه لأطفالنا وأحفادنا، ومع ذلك، فإن كتالوجهم القوي يترك مجالًا كبيرًا للاكتشاف للأجيال الشابة. ومع ذلك، إذا قرروا إطلاق العودة، فنحن هنا بالتأكيد من أجل ذلك.