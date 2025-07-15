في يونيو 2025 ، بدأت فرقة روك جديدة تدعى The Velvet Sundown في تحميل الموسيقى إلى Spotify منصة البث. من خلال صوت ضبابي يعود إلى Americana الكلاسيكي في السبعينيات ، قاموا بسرعة بتجميع مستمع عبر الإنترنت سيكون أي فنان جديد يغار عليه. قام مئات الآلاف من المستمعين الشهريين ببث ألبومهم الأول ، “Floating on Equoes” ، ومتابعته ، “Dust and Silence” ، الذي وصل إلى منصات البث بعد أسبوعين فقط. بحلول منتصف يوليو ، تم بث أغنية “Dust on the Wind” ، أكبر أغنية لـ Velvet Sundown ، أكثر من 1.5 مليون مرة على Spotify وحدها.
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ولكن حتى في الأيام الأولى لوجودهم على الإنترنت ، كان عشاق الموسيقى والنقاد ومواقع الويب يبرزون المنبه بأن هناك شيئًا مريبًا حول غروب الشمس المخملي. لماذا كانت صور الفرقة-التي تم تسميتها في سيرتهم الذاتية كمغني ولاعب Mellotron Gabe Farrow ، وعازف الجيتار Lennie West ، ولاعب Synth Milo Raines ، و Percussionist Orion “Rio” Del Mar-Creeply Cartoonish و Smothered in A Retro Retro ولكن بطريقة ما غير متوفرة؟ ولماذا كانت موسيقاهم مشتقة تمامًا من موسيقى الروك في السبعينيات بينما كانت لا تشوبها شائبة؟ على الرغم من الاحتجاجات من منشورات العلاقات العامة والوسائط الاجتماعية المزعومة للفرقة من أعضائها المفترضين ، أصبح من الواضح بعد أسابيع قليلة أن الفرقة كانت ملفقة تمامًا: حلويات منظمة العفو الدولية التي تم إلقاؤها معًا في بضع نقرات باستخدام أدوات الصوت والصور.
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هل ينخدع المستمعون بمثل هذه التطورات ، أم أن استخدام الذكاء الاصطناعى في صناعة الموسيقى الآن لا مفر منه مثل استخدامه في الجيش وأماكن أخرى؟ أثبتت The Velvet Sundown أنها واحدة من أكثر القصص الإخبارية للموسيقى إثارة للجدل لهذا العام ، حيث تكافح الصناعة للحاق بآثار موسيقى الذكاء الاصطناعى.
تبرير غروب الشمس المخملي
أول منفذ رئيسي يشير إلى وجود شيء خاطئ حول Sundown في Velvet هو Techradar ، حيث أبلغ الصحفي غراهام بارلو أن الفرقة كانت “إما منظمة العفو الدولية أو حملة تسويقية ذكية للغاية”. ولكن في تلك الأيام الأولى ، بدا أن Sundown Velvet يبذل جهداً متضوراً لإقناع العالم بأنها فرقة حقيقية حية. “مجنون للغاية أن ما يسمى” الصحفيون “يواصلون دفع النظرية الكسولة التي لا أساس لها من أن مخملية غروب الشمس هي” تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى “مع أدلة صفرية ،” لقد نشروا على X ، مضيفين: “لم تصل إلى واحد من هؤلاء” الكتاب “، أو زاروا عرضًا ، أو استمعوا إلى ما وراء خوارزمية Spotify”. ومع ذلك ، عندما حاول بارلو لاحقًا تنظيم مقابلة مع أعضاء الفرقة ، لم يتلق أي رد. في نفس الوقت تقريبًا ، قامت منصة دفق Deezer بإبلاغ موسيقى Velvet Sundown بأنها تم إنشاؤها.
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بحلول بداية يوليو ، اتصلت Velvet Sundown بالتكوين لدعوى أن بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر عبر الإنترنت كانت عمل مزيفة ، مما يزيد من تشويه المياه فيما يتعلق بما كان حقيقيًا حيث ناقش المستمعون حقيقة وجود الفرقة. ولكن من كان وراءهم قد تغير في وقت لاحق تاك. لقد غيروا السيرة الذاتية للفرقة ونشروا على قنواتهم للاعتراف بأن مخملية غروب الشمس كانت مشروع منظمة العفو الدولية ، والتي تم وصف أهدافها في نغمات نبيلة.
النقاد ليسوا معجبين
“ليس بشريًا تمامًا. ليس آلة تمامًا. تعيش غروب الشمس المخملية في مكان ما بينهما.” لذا اقرأ منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي اعترفت أخيرًا بأن الفرقة كانت عمل منظمة العفو الدولية ، على الرغم من أن المجموعة جادلت بأنها كانت جزءًا من “مشروع موسيقى اصطناعي يسترشد بالتوجيه الإبداعي البشري”. “هذه ليست خدعة – إنها مرآة” ، تابع المنشور. “الاحتياطات الفنية المستمرة تهدف إلى تحدي حدود التأليف والهوية ومستقبل الموسيقى نفسها في عصر الذكاء الاصطناعي.”
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لكن النقاد لم يكونوا مقتنعين. في الواقع ، يبدو أن الفرقة كانت ببساطة مستمعين مختلفين. في كثير من الحالات ، كان المستمعون قد تعثروا عبر موسيقى مخمل غروب الشمس على قوائم التشغيل التي تم إنشاؤها بواسطة Spotify أو Apple Music – لم يتخذ أي منهما خطوات لإعلام حساب الفنان على أنه AI – وافترض أنه كان عمل مجموعة موسيقى الروك الجديدة الفعلية. وعلى الرغم من أن موسيقى الروك التي تولدها الذكاء الاصطناعى مثل The Velvet Sundown تظل مملة بكثير من الشيء الحقيقي ، وفقًا للخبراء. وصف الناقد الموسيقي أنتوني فانتانو ، الذي يصف نفسه بأنه “أكثر الطالب الذي يذاكر كثيرا في مجال الموسيقى على الإنترنت” ، الموسيقي المدمر في السبعينيات من القرن الماضي في مخملية غروب الشمس على قناته على موقع يوتيوب بأنها “حماقة غامضة ،” ، مضيفًا ، “يبدو الأمر وكأنني أستمع إلى مجموعة من الفرق الأكثر ملاءًا في فترة الزمن”. ما إذا كانت شركة Sundown في Velvet ستستمر في الوصول إلى مستمع كبير أو ما إذا كان الموسيقيون سيحتجون على التطورات من خلال سحب موسيقاهم من البث المنصات الآن ، فإن الحقيقة غير واضحة.
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