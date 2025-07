فرقة الروك الفيروسية التي تم إنشاؤها بالفعل مع الذكاء الاصطناعي

في يونيو 2025 ، بدأت فرقة روك جديدة تدعى The Velvet Sundown في تحميل الموسيقى إلى Spotify منصة البث. من خلال صوت ضبابي يعود إلى Americana الكلاسيكي في السبعينيات ، قاموا بسرعة بتجميع مستمع عبر الإنترنت سيكون أي فنان جديد يغار عليه. قام مئات الآلاف من المستمعين الشهريين ببث ألبومهم الأول ، “Floating on Equoes” ، ومتابعته ، “Dust and Silence” ، الذي وصل إلى منصات البث بعد أسبوعين فقط. بحلول منتصف يوليو ، تم بث أغنية “Dust on the Wind” ، أكبر أغنية لـ Velvet Sundown ، أكثر من 1.5 مليون مرة على Spotify وحدها.

ولكن حتى في الأيام الأولى لوجودهم على الإنترنت ، كان عشاق الموسيقى والنقاد ومواقع الويب يبرزون المنبه بأن هناك شيئًا مريبًا حول غروب الشمس المخملي. لماذا كانت صور الفرقة-التي تم تسميتها في سيرتهم الذاتية كمغني ولاعب Mellotron Gabe Farrow ، وعازف الجيتار Lennie West ، ولاعب Synth Milo Raines ، و Percussionist Orion “Rio” Del Mar-Creeply Cartoonish و Smothered in A Retro Retro ولكن بطريقة ما غير متوفرة؟ ولماذا كانت موسيقاهم مشتقة تمامًا من موسيقى الروك في السبعينيات بينما كانت لا تشوبها شائبة؟ على الرغم من الاحتجاجات من منشورات العلاقات العامة والوسائط الاجتماعية المزعومة للفرقة من أعضائها المفترضين ، أصبح من الواضح بعد أسابيع قليلة أن الفرقة كانت ملفقة تمامًا: حلويات منظمة العفو الدولية التي تم إلقاؤها معًا في بضع نقرات باستخدام أدوات الصوت والصور.

هل ينخدع المستمعون بمثل هذه التطورات ، أم أن استخدام الذكاء الاصطناعى في صناعة الموسيقى الآن لا مفر منه مثل استخدامه في الجيش وأماكن أخرى؟ أثبتت The Velvet Sundown أنها واحدة من أكثر القصص الإخبارية للموسيقى إثارة للجدل لهذا العام ، حيث تكافح الصناعة للحاق بآثار موسيقى الذكاء الاصطناعى.