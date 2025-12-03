فرقة Red Hot Chili Peppers لا تستحق جائزة جرامي لأفضل أغنية روك – ونحن نعلم أنك مجنون

يبدو أن لا أحد يهتم حقًا بجوائز جرامي، بما في ذلك جوائز جرامي. وإلا لماذا سيبقون بعيدين كل البعد عن العصر وكسولين للغاية فيما يتعلق بالترشيحات والفائزين، وخاصة موسيقى الروك والموسيقى الثقيلة؟ كما ذكرت NPR، فإن عازف البيانو البالغ من العمر 66 عامًا وناخب جرامي بروس بروبكر يخاطر بالتخمين الذي نعرفه جميعًا: يختار الناخبون بناءً على أسماء تراثية معروفة وربما لا يستمعون أبدًا إلى المرشحين، مثل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يختار الهامبرغر بغض النظر عن جميع خيارات القائمة الأخرى. هذا هو السبب وراء استمرار ظهور أسماء من 30 و40 و50 عامًا مضت والمزيد عامًا بعد عام، مثل The Rolling Stones وFoo Fighters والفائز بجائزة أفضل أداء روك لعام 2025، The Beatles، والذي لم يكن موجودًا منذ عام 1970.

هذا لا يعني أن الموسيقيين مثل فرقة البيتلز أو ذا ستونز سيئون، بل على العكس من ذلك. لكن في الواقع، عندما فاز مغني الروك بروس سبرينغستين من السبعينيات والثمانينيات بجائزة أفضل أغنية روك في الأعوام 2003 و2008 و2009، بدأ اختيار الفائز يبدو سريعًا ومبهمًا مثل جوائز جرامي نفسها. لم يكن “الروك” موجودًا كنوع مستقل من جوائز جرامي حتى عام 1980، بعد فترة طويلة من سيطرة الفرق الأسطورية مثل The Who وLed Zeppelin وPink Floyd وThe Doors وFleetwood Mac على الموسيقى الشعبية. وبعد مرور ثماني سنوات، حصلنا على فوز جيثرو تول، عازفي الفلوت، بجائزة جرامي التي كانت لا تزال مثيرة للجدل، متغلبًا على فريق ميتاليكا لأفضل أداء هارد روك/ميتال. ثم في عام 1992، بعد إصدار أغنية “Nevermind” لفرقة Nirvana وأغنية “Ten” لفرقة Pearl Jam وأغنية “Badmotorfinger” لفرقة Soundgarden، فاز ستينج بجائزة أفضل أغنية روك عن أغنية “Soul Cages”.

في النهاية، هناك الكثير من اختيارات جرامي السيئة لأغاني الروك، لكننا سنستقر على فائز واحد خلال عام واحد. آسف يا ريد هوت تشيلي بيبرز، لكن عليك أنت و”داني كاليفورنيا” عام 2007 الرحيل.