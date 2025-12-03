فرقة Red Hot Chili Peppers لا تستحق جائزة جرامي لأفضل أغنية روك – ونحن نعلم أنك مجنون

يبدو أن لا أحد يهتم حقًا بجوائز جرامي، بما في ذلك جوائز جرامي. وإلا لماذا سيبقون بعيدين كل البعد عن العصر وكسولين للغاية فيما يتعلق بالترشيحات والفائزين، وخاصة موسيقى الروك والموسيقى الثقيلة؟ كما ذكرت NPR، فإن عازف البيانو البالغ من العمر 66 عامًا وناخب جرامي بروس بروبكر يخاطر بالتخمين الذي نعرفه جميعًا: يختار الناخبون بناءً على أسماء تراثية معروفة وربما لا يستمعون أبدًا إلى المرشحين، مثل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يختار الهامبرغر بغض النظر عن جميع خيارات القائمة الأخرى. هذا هو السبب وراء استمرار ظهور أسماء من 30 و40 و50 عامًا مضت والمزيد عامًا بعد عام، مثل The Rolling Stones وFoo Fighters والفائز بجائزة أفضل أداء روك لعام 2025، The Beatles، والذي لم يكن موجودًا منذ عام 1970.
هذا لا يعني أن الموسيقيين مثل فرقة البيتلز أو ذا ستونز سيئون، بل على العكس من ذلك. لكن في الواقع، عندما فاز مغني الروك بروس سبرينغستين من السبعينيات والثمانينيات بجائزة أفضل أغنية روك في الأعوام 2003 و2008 و2009، بدأ اختيار الفائز يبدو سريعًا ومبهمًا مثل جوائز جرامي نفسها. لم يكن “الروك” موجودًا كنوع مستقل من جوائز جرامي حتى عام 1980، بعد فترة طويلة من سيطرة الفرق الأسطورية مثل The Who وLed Zeppelin وPink Floyd وThe Doors وFleetwood Mac على الموسيقى الشعبية. وبعد مرور ثماني سنوات، حصلنا على فوز جيثرو تول، عازفي الفلوت، بجائزة جرامي التي كانت لا تزال مثيرة للجدل، متغلبًا على فريق ميتاليكا لأفضل أداء هارد روك/ميتال. ثم في عام 1992، بعد إصدار أغنية “Nevermind” لفرقة Nirvana وأغنية “Ten” لفرقة Pearl Jam وأغنية “Badmotorfinger” لفرقة Soundgarden، فاز ستينج بجائزة أفضل أغنية روك عن أغنية “Soul Cages”.
في النهاية، هناك الكثير من اختيارات جرامي السيئة لأغاني الروك، لكننا سنستقر على فائز واحد خلال عام واحد. آسف يا ريد هوت تشيلي بيبرز، لكن عليك أنت و”داني كاليفورنيا” عام 2007 الرحيل.
ارقد بسلام، داني كاليفورنيا
من المحتمل أننا أمضينا وقتًا أطول في تشريح المرشحين والفائزين بأغاني الروك في هذا المقال مقارنة بما فعله ناخبو جرامي في عام 2007، أو في الواقع طوال العقد الأول من القرن العشرين. في ذلك الوقت، كانت فئات جرامي أكثر إخفاقًا مما هي عليه الآن، حيث تم تقسيم “الروك” بين أفضل أداء لموسيقى الروك الغريبة وغير المنطقية، وأفضل أداء صوتي منفرد لموسيقى الروك، وأفضل أداء روك لثنائي أو مجموعة مع صوت، وأفضل أغنية روك، والعديد من الفئات الأخرى بأسماء طويلة بلا داع. لماذا هذه الفئات؟ لا يوجد دليل، على الرغم من أنه تم تبسيطها لحسن الحظ في عام 2019.
ومع ذلك، في عام 2007، فازت فرقة Red Hot Chili Peppers بجائزة أفضل أغنية روك عن أغنية “Dani California”، متغلبة على (تنهد) بوب ديلان ونيل يونغ وشخص يدعى غاري لايت بودي (حسنًا، إنه مغني فرقة Snow Patrol، صانع الأغنية الهائلة “Chasing Cars”، والتي ستتعرف عليها). سنمنح على الأقل الفضل لجائزة جرامي في اختيار اثنين من الفنانين الأربعة الذين كانوا ذوي صلة خلال العقود الثلاثة الماضية. وإذا كانت هذه هي ألبومات الروك الأربعة الوحيدة التي تم إصدارها في ذلك العام، فعندئذ، نعم، ربما يتعين علينا اختيار RHCP أيضًا.
أما بالنسبة لـ “Dani California”، فهي أغنية أخرى لـ RHCP تتحدث عن خواء مطاردة الشهرة في كاليفورنيا، مثل “Californication” من ألبوم عام 1999 الذي يحمل نفس الاسم، والتي فازوا بها بجائزة أفضل أغنية روك لعام 2000، “Scar Tissue”. كلمات أغنية “Dani California” هي أكثر من نفس الأسلوب الذي سخر منه Weird Al في عام 1993 Bedrock Anthem، وهو محاكاة ساخرة لأغنية “Give It Away” لفرقة RHCP والتي تضم “Yabba-dabba-yabba-dabba-dabba do now” كخط الكورس الرئيسي. ولكن مهلا، ربما شاهد ناخبو جرامي مونتاج موسيقى الروك على مدار السنين في فيديو “داني كاليفورنيا” واعتقدوا أنهم كانوا يصوتون لمفضل طفولتهم، إلفيس.
الكثير من المتنافسين الآخرين الذين يستحقون أكثر من ذلك
لنكن واضحين. “داني كاليفورنيا”، في حد ذاتها، ليست أغنية سيئة ولا من بين أسوأ أغاني ريد هوت تشيلي بيبرز. بل إنه يجسد مدى قصر نظر جوائز جرامي عندما يتعلق الأمر بالتمشيط في روح العصر بما يتجاوز أي اسم كبير يعرفه الناخبون، أو أي أغنية كبيرة سمعت آذانهم يوم الأربعاء الماضي.
في وقت حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2007، كان لا بد من الإعلان عن المرشحين للأغاني اعتبارًا من 1 أكتوبر من العام السابق وحتى 30 سبتمبر من العام المعني. سنقوم بتحريف هذه الأرقام قليلاً لتوضيح نقطة ما، بدءًا من يوليو 2006، عندما أصدر Muse أغنية “Black Holes and Revelations” مع نجاحها الساحق “Supermassive Black Hole” وعرضها المباشر الدائم “Knights of Cydonia”. في أكتوبر 2006، أصدرت My Chemical Romance ألبومها المحبوب والمحبوب من موسيقى الروك emo، “The Black Parade”، وفي مارس 2007، أصدرت Clutch “From Beale Street to Oblivion” مع مسار الإرتداد الرائع “Electric Worry” وخط جوقة دودة الأذن “Vámonos، Vámonos”. ثم في يونيو 2007، أصدرت Queens of the Stone Age (QOTSA) الأغنية القاتمة “Era Vulgaris”، التي تضم الأغنية الممتازة “Sick, Sick, Sick” و”Suture Up Your Future”، تليها أغنية Radiohead الرائعة والمشرقة والمفتوحة الصوت “In Rainbows” في أكتوبر 2007.
أين كان أي من هؤلاء في جوائز جرامي لعام 2006 أو 2007 أو حتى 2008، إلى جانب “داني كاليفورنيا” أو غير ذلك؟ باستثناء QOTSA في عام 2008، كلا. هل كانت جهودًا حيوية وحيوية حددت لحظة موسيقى الروك وتفوقت على أعمال فرقة تراث التسعينيات في طور التكوين (RHCP)؟ نعم. ولكن كما قد يتساءل ميوز ويغني مات بيلامي في أغنية “Knights of Cydonia”، والتي كان من الممكن أن تحصل على جائزة أفضل أغنية روك إلى الأبد (خاصة مع أخذ فيديو الفنون القتالية الغربية المليء بالصور ثلاثية الأبعاد والروبوتات في الاعتبار)، “كيف يمكننا الفوز عندما يكون الحمقى ملوكًا”؟