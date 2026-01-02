فرق الثمانينات هذه غيرت مصيرها بضربة واحدة هائلة

إنه حقًا حلم موسيقى الروك أند رول، والذي ترسخ في الثمانينيات: تتشكل فرقة موسيقية وتنهض ببطء من بداياتها المتواضعة وتكتسب أتباعًا. ربما تبيع المجموعة كمية متواضعة من التسجيلات أو تحقق مجموعة من الأغاني الناجحة على مخطط البوب. ومع ذلك، فإن هذه القصة ليست على شكل سهم يتحرك لأعلى إلى الأبد. قد يستغرق الأمر سنوات من مجرد البدء في العمل – من خلال التجول والكتابة والتسجيل والترويج – قبل أن تصل إلى مستوى جديد من النجاح. وحتى ذلك الحين، قد تنهار المجموعة، ثم ربما تقوم بعودة لاستعادة مكانتها في الجزء العلوي من كومة فرق الروك. في كثير من الأحيان، تكون هذه التعزيزات نتيجة لأغنية خاصة واحدة – وهي أغنية ناجحة لا يمكن إنكارها.
يبدو أن كل هذا حدث كثيرًا في الثمانينات. وصلت العديد من الفرق الموسيقية التي كدحت طوال العقد إلى المستوى التالي بسبب الاهتمام الذي جلبته لها نغمة معينة. فيما يلي خمس فرق حققت إنجازًا كبيرًا أو أهمية جديدة أو فصلًا ثانيًا غير متوقع – إلى جانب الشهرة والثروة والأوسمة – في الثمانينيات.
أعمال طريق
مع وجود الكثير من آلات الفلوت والساكسفون، جنبًا إلى جنب مع مقطوعات الجيتار الدافعة وغناء المغني الرئيسي كولين هاي، لم تكن أي فرقة أخرى من الثمانينيات تبدو مثل Men at Work. تأسست الفرقة في أستراليا في أواخر السبعينيات، وقد بنت سمعتها وقاعدتها الجماهيرية في موطنها الأصلي من خلال جولات مكثفة. في النهاية، حققت نجاحًا كبيرًا هناك من خلال نشيد جنون العظمة الجذاب “من يمكن أن يكون الآن؟” – أول أغنية من ألبومها الأول، “Business as Usual”، والذي حقق نجاحًا أيضًا.
تم إصدار تلك الموسيقى في الولايات المتحدة عام 1982، ولم تلق سوى استجابة قليلة جدًا في البداية. طبعت شركة Columbia Records في البداية 7700 نسخة فقط من “Business as Usual”. ولكن بعد ذلك، بدأت قناة MTV، التي كان عمرها بالكاد عامًا في ذلك الوقت، في تشغيل الفيديو الموسيقي منخفض الميزانية لأغنية “Who Can It Be Now؟” مع القليل جدًا من البث الإذاعي، “من يمكن أن يكون الآن؟” أدى ذلك إلى زيادة مبيعات “العمل كالمعتاد” لمجرد أنه تم تشغيله كثيرًا على قناة MTV. وفي أكتوبر 1982، وصلت الأغنية إلى المرتبة الأولى على قائمة البوب الأمريكية. المتابعة، “Down Under”، وهي أغنية عن الكبرياء الأسترالي، تصدرت أيضًا قائمة Hot 100. كما اقتحمت الأغاني الفردية اللاحقة مخطط البوب الأمريكي، بما في ذلك “Overkill” و”It’s a Mistake” و”Dr. Heckyll and Mr. Jive”. حصلت ألبومات الاستوديو الثلاثة الخاصة بالفرقة على شهادة ذهبية على الأقل في الولايات المتحدة
قلب
اشتهرت فرقة Heart بموسيقى الروك الكلاسيكية مثل “Crazy on You” و”Magic Man” و”Dreamboat Annie”، ولم تستمر فترة تأثيرها وجدواها التجارية إلا أربع سنوات فقط، من عام 1976 حتى عام 1980، عندما حصلت على واحدة من آخر أفضل 10 أغاني لها، “Tell It Like It Is”. ثم لمدة خمس سنوات تقريبًا، تلاشت فرقة “هارت” – التي شاركت في تقديمها الأختان آن ويلسون ونانسي ويلسون – من الشهرة.
للعودة إلى عالم ملء الساحة، والتشبع بالراديو، والفرق الموسيقية الرائجة مرة أخرى، قدم Heart أجهزة المزج، والإنتاج الثقيل، وكتاب الأغاني الخارجيين، والقصائد الميلودرامية، حيث حول نفسه بالكامل من فرقة هارد روك إلى فرقة موسيقى الروك الناعمة. إحدى محاولاتها الأولى بالأسلوب الجديد: “ماذا عن الحب؟” لقد كان عبارة عن غلاف لأغنية تم إنشاؤها للفرقة الكندية تورنتو، ووصلت إلى المراكز العشرة الأولى. ثم قضى هارت بقية الثمانينيات في تحقيق نجاح كبير بأغاني بدت مثل “ماذا عن الحب؟” من بينها: “أبدًا”، و”هذه الأحلام”، و”وحدي”، حيث احتل الأخيران المرتبة الأولى.
المركبة الفضائية
قصة Jefferson Starship هي قصة تكيف. في الستينيات، كانت الفرقة تُعرف باسم Jefferson Airplane، وكانت واحدة من أكثر المجموعات عدوانية وإثارة في مشهد موسيقى الروك المخدر. بحلول منتصف سبعينيات القرن العشرين، كان مشروع موسيقى البلوز والروك Hot Tuna ناجحًا جدًا لدرجة أنه منع جاك كاسادي وجورما كوكونن من الطيران على متن طائرة جيفرسون بعد الآن، تاركًا أولئك الذين بقوا لمتابعة اتجاه يتماشى مع ألبوم الخيال العلمي لبول كانتنر، والألبوم المنفرد لموسيقى الروك “Blows against the Empire”، وتغيير الاسم إلى Jefferson Starship. أصبحت تلك الفرقة أكثر انتشارًا وانتشارًا مع تقدم السبعينيات والثمانينيات، لدرجة أن كانتنر ترك الفرقة ورفع دعوى قضائية لمنع زملائه السابقين في الفرقة من استخدام “جيفرسون” في اسم مجموعتهم.
في عام 1985، وُلدت Starship بشكل أساسي، وبدلاً من أن تعاني بعد الآن من خسارة Kantner ولسعة الدعاوى القضائية، احتضنت المجموعة صوتها الخشخاش، المفرط الإنتاج، البعيد قدر الإمكان عن صوت الستينيات. أنتج ألبومها الأول، “Knee Deep in the Hoopla”، أغنيتين فرديتين ناجحتين، “We Build This City”، وهي أغنية لتهنئة الذات وأسوأ أغنية في الثمانينيات، والأغنية العامة “Sara”. على الرغم من سوءهما، فقد أنجزا لـ Starship ما لم يحققه Jefferson Airplane وJefferson Starship مطلقًا: ذهبت كلتا الأغنيتين إلى المرتبة الأولى على مخطط البوب. بحلول الوقت الذي انتهت فيه الثمانينيات وانقسمت Starship، كانت المجموعة قد وصلت إلى قائمة أفضل 40 أربع مرات أخرى، بما في ذلك مع الأغنية التي احتلت قمة الرسم البياني “لا شيء سيوقفنا الآن”.
العلاج
لقد كان The Cure عملاً نشطًا – وإن كان عملاً لموسيقى الروك المستقلة والجامعية – لأكثر من عقد من الزمن قبل أن يسجل أول نجاح حقيقي له في الولايات المتحدة. تأسست فرقة The Cure في عام 1976 على يد المغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار روبرت سميث مع عازف الدرامز وعازف لوحة المفاتيح لول تولهرست وعازف الجيتار بورل طومسون، وكانت فرقة The Cure في البداية عبارة عن مجموعة متناثرة من موسيقى ما بعد البانك. في النهاية، طورت المجموعة صوتًا خصبًا يحركه التوليف الذي يستكشف المشاعر العميقة بتفصيل كبير، لا سيما تلك المظلمة والمعقدة. وهذا ما جعل الفرقة أبطال الثقافة الفرعية القوطية الناشئة.
يمكن أن تكون موسيقى الفرقة مرحة أيضًا، كما كان الحال في أغنية الحب المبهجة والمبهجة عام 1987 بعنوان “Just Like Heaven”، التي كتبها سميث لزوجته وعنها. دون تنفير قاعدتها الجماهيرية المتشددة، توجهت The Cure إلى الاتجاه السائد. القوطي لكن الخشخاش، بلغت أغنية “Just Like Heaven” ذروتها في المركز 40 على Hot 100. بعد ذلك، حظيت The Cure بشعبية كبيرة كما حظيت بتقدير كبير، وجعلها هذا المزيج واحدة من أكثر فرق الروك البديلة تحديدًا في الثمانينيات وأوائل التسعينيات. بعد أقل من عامين من وصول أغنية “Just Like Heaven” إلى ذروتها، وصلت أغنية “Love Song” الساحرة والمتقلبة المزاج إلى المركز الثاني.
الميت الممتّن
تعد The Grateful Dead من بين أهم فرق الروك في الستينيات. تعد المجموعة أيضًا واحدة من أشهر الأعمال الموسيقية على الإطلاق، وذلك بسبب ثقافتها الفرعية المكرسة لمحبي “Deadhead” وجولاتها شبه المستمرة لعقود من الزمن كما هو الحال بالنسبة لموسيقاها وأجزاء متساوية من موسيقى الروك المخدرة وموسيقى فرقة المربى. بحلول الثمانينيات من القرن الماضي، تم تحويل The Grateful Dead إلى بقايا الثقافة المضادة في الستينيات، والتي استمتع بها في المقام الأول جيل طفرة المواليد والهيبيين المتقدمين في السن. اشتهرت The Grateful Dead بألبوماتها وجلساتها الطويلة ذات الشكل الحر، ولم تكن أبدًا عملاً “فرديًا” – ولم تصل أغنية أبدًا إلى قائمة أفضل 40 أغنية حتى عام 1987.
التقطت قناة MTV، معقل ثقافة الشباب والموسيقى الجديدة، المقطع الفكاهي لأغنية Touch of Grey لفرقة Grateful Dead، والتي صورت أعضاء الفرقة الذين يبلغ عددهم 40 شخصًا كدمى متحركة هيكلية تلعب على المسرح. لم يؤد ذلك إلى مبيعات قوية لألبوم “In the Dark” فحسب، بل أرسل أيضًا “Touch of Grey” إلى قائمة العشرة الأوائل، وبلغ ذروته في المركز التاسع في سبتمبر 1987. وقد كشفت الأغنية والفيديو فرقة Grateful Dead لجيل جديد من المعجبين، مما أدى إلى ظهور عدد لا يحصى من Deadheads الجدد الذين تابعوا الفرقة، في الجولات وبشكل عام، في العقد التالي.