فرق الثمانينات هذه غيرت مصيرها بضربة واحدة هائلة

إنه حقًا حلم موسيقى الروك أند رول، والذي ترسخ في الثمانينيات: تتشكل فرقة موسيقية وتنهض ببطء من بداياتها المتواضعة وتكتسب أتباعًا. ربما تبيع المجموعة كمية متواضعة من التسجيلات أو تحقق مجموعة من الأغاني الناجحة على مخطط البوب. ومع ذلك، فإن هذه القصة ليست على شكل سهم يتحرك لأعلى إلى الأبد. قد يستغرق الأمر سنوات من مجرد البدء في العمل – من خلال التجول والكتابة والتسجيل والترويج – قبل أن تصل إلى مستوى جديد من النجاح. وحتى ذلك الحين، قد تنهار المجموعة، ثم ربما تقوم بعودة لاستعادة مكانتها في الجزء العلوي من كومة فرق الروك. في كثير من الأحيان، تكون هذه التعزيزات نتيجة لأغنية خاصة واحدة – وهي أغنية ناجحة لا يمكن إنكارها.

يبدو أن كل هذا حدث كثيرًا في الثمانينات. وصلت العديد من الفرق الموسيقية التي كدحت طوال العقد إلى المستوى التالي بسبب الاهتمام الذي جلبته لها نغمة معينة. فيما يلي خمس فرق حققت إنجازًا كبيرًا أو أهمية جديدة أو فصلًا ثانيًا غير متوقع – إلى جانب الشهرة والثروة والأوسمة – في الثمانينيات.