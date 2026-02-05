فرق السبعينيات التي انفصلت قبل أن تزدهر شهرتها

من المحتمل أن كل عضو في كل فرقة روك في تاريخ موسيقى الروك يحلم بجعلها كبيرة – ويجد البعض في الواقع هيمنة تجارية وحاسمة دائمة، في حين أن عددًا لا يحصى من الآخرين لا يفعلون ذلك. لقد انكسرت العديد من الفرق الموسيقية التي بلغت ذروتها في السبعينيات بطريقة أصبحت أساسية في موسيقى الروك أند رول، لكن عددًا لا بأس به من هؤلاء لم يحصلوا إلا على أمجادهم في الماضي. مثل جميع فرق الروك الهامة المعروفة والناجحة على الفور في السبعينيات، كتبت هذه الفرق أغانٍ رائعة، وقدمت الكثير من العروض، وحصلت حتى على صفقات قياسية. ومع ذلك، في النهاية، لم يساعد أي من ذلك في رفع مكانتهم بما يكفي لكسب مكان في دائرة الضوء بينما كانوا لا يزالون فرقًا نشطة.
هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الفرق، وأهمها عدم نجاح الأمور. انقسمت العديد من فرق السبعينيات البارزة – أو انتهت في ظل ظروف مأساوية – قبل أن تتمكن من الاستمتاع بالأوسمة والإشادة وتسجيل المبيعات التي تستحقها والتي ستأتي في طريقها في النهاية. إما أن يقوموا بإنهاء الأمور قبل أن يتمكنوا من الحصول على موطئ قدم في صناعة الموسيقى المضطربة في السبعينيات.
قسم الفرح
بصوت صارخ ومظلم ومزاجي، قامت Joy Division بتجريد موسيقى الروك إلى هيكلها العظمي، وهي المرافقة المثالية للكلمات الحزينة والقوطية والمؤرقة للمغني الرئيسي إيان كيرتس. في مقدمة مشهد ما بعد البانك في المملكة المتحدة في أواخر السبعينيات، أصدرت Joy Division بعض الأغاني المنفردة قبل أول ألبوم كامل لها، “Unknown Pleasures”، الذي وصل إلى المتاجر في يونيو 1979. أصبحت العديد من مساراتها أشهر أغاني Joy Division، مثل “Shadowplay”، و”She’s Lost Control”، و”Disorder”، التي ألهمت بشكل غير مباشر موسيقى الروك القوطية والبديلة في الثمانينيات.
حققت أغنية “Unknown Pleasures” نجاحًا متواضعًا، حيث تصدرت قائمة الموسيقى المستقلة في المملكة المتحدة، في حين توقعت فرقة Joy Division أن تحظى بشعبية أكبر، أو على الأقل تعرض أكثر بكثير، من خلال جولة في السوق الأمريكية الأكبر بكثير. كان من المقرر أن يبدأ في مايو 1980، لكنه لم يحدث لأنه قبل مغادرة Joy Division إنجلترا مباشرة، تم العثور على كيرتس ميتًا منتحرًا. كان كيرتس يعاني من مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب وتقلب المزاج، ووصف له أدوية قوية لعلاج الصرع، وكان يبلغ من العمر 23 عامًا. انتهت فرقة Joy Division بوفاة كيرتس، ولكن تم إصدار ألبوم آخر بعنوان “Closer” في يوليو 1980، مباشرة بعد الأغنية المميزة للفرقة، “Love Will Tear Us Apart”. في هذه الأثناء، اجتمع الناجون من Joy Division مجددًا، وأعادوا تسميتهم باسم New Order ذو التوجه الإلكتروني الخشخاش.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org
النجم الكبير
كانت Big Star مهمة جدًا لموسيقى السبعينيات لدرجة أن غلاف أغنيتها “In the Street” عام 1972 تم استخدامها كأغنية رئيسية للمسلسل الهزلي “That ’70s Show”. ولكن على عكس ما تم تصويره هناك، استمع عدد قليل من المراهقين الواقعيين في السبعينيات إلى تسجيلات Big Star. سجلت المجموعة التي يقع مقرها في ممفيس، والتي شارك في قيادتها المغني وكاتب الأغاني كريس بيل والنجم المراهق السابق أليكس شيلتون، ثلاثة ألبومات في السبعينيات، والتي عانت جميعها من مشكلات التوزيع وسوء إدارة العلامات التجارية. الأول، “السجل رقم 1″، أشادت به وسائل الإعلام في عام 1972، وعلى الرغم من فشله في البيع بشكل جيد، إلا أنه ساعد في اختراع موسيقى البوب القوية، وهو نوع فرعي من موسيقى الروك يتميز بصوت كبير يتكون من خطافات لا نهاية لها، واستعارات موسيقى الروك الصلبة، والقيثارات الرنانة.
استقال بيل الساخط من Big Star في عام 1972، وتبعه عازف القيثارة آندي هاميل بعد إصدار أغنية “Radio City” عام 1974، تاركًا شيلتون وعازف الدرامز جودي ستيفنز لتسجيل ألبوم قررت شركة Stax عدم إصداره. رأى هذا الألبوم “Third / Sister Lovers” النور في عام 1978، بعد فترة طويلة من تفكك Big Star. لكن العديد من أولئك الذين تمكنوا من الاستماع إلى ألبومات Big Star في السبعينيات وما بعدها قاموا بتشكيل فرق موسيقى الروك التي تضمنت موضوعات موسيقية ودروسًا تعلموها من المجموعة. أعضاء REM وThe Bangles هم من المعجبين المعلنين، بينما أحب البدائل المجموعة كثيرًا لدرجة أنها سجلت أغنية تحية بعنوان “Alex Chilton”.
ديريك والدومينو
حتى محبي موسيقى الروك العاديين يعرفون “ليلى”. في عام 1970، أصدرت فرقة تطلق على نفسها اسم Derek and the Dominos ما سيصبح ألبومها الاستوديو الوحيد، “Layla and Other Assorted Love Songs”. جنبًا إلى جنب مع أغنية راديو الروك الكلاسيكية “Bell Bottom Blues”، أنتجت LP أيضًا الأغنية المنفردة شبه العنوان، وهي ملحمة ستصبح في نهاية المطاف واحدة من أكثر المقطوعات شهرة في موسيقى السبعينيات، وتم تسميتها مرارًا وتكرارًا في أفضل القوائم واستخدمت عشرات المرات في الأفلام والبرامج التلفزيونية. كان القسم الأول عبارة عن قصة غاضبة ومحبطة عن الحب غير المتبادل، والتي تم تأطيرها من خلال أعمال الجيتار البهلوانية لسيد الجيتار إريك كلابتون؛ الثانية ، التي تُنسب إلى عازف الدرامز جيم جوردون ، كانت عبارة عن آلة بيانو لطيفة واستبطانية.
على أي حال، لم يتمكن أي من “Bell Bottom Blues” أو “Layla” من الوصول إلى قائمة أفضل 40 أغنية في أمريكا، على الأقل ليس في البداية. ثم انهار المشروع بأكمله على أي حال. أثناء تسجيل ما كان يمكن أن يكون ألبوم Derek and the Dominos الثاني، استغرق جوردون خمس ساعات لضبط طبولته، مما جعل كلابتون جيدًا ومنزعجًا عندما عرض عازف الدرامز ضبط جيتاره. في تلك المرحلة، خرج كلابتون من الاستوديو وأعلن أنه لن يلعب مع جوردون مرة أخرى. بعد فترة وجيزة، توفي العضو دوان ألمان في أكتوبر 1971، مما يضمن عدم حدوث لم الشمل أبدًا. بعد تفكك الفرقة، صعدت “ليلى” مرة أخرى إلى قائمة Hot 100، وبلغت ذروتها في المركز 12 وأخيراً سمعت من قبل جمهور كبير، مما فتحها أمام الثناء الذي ستتلقاه في النهاية.