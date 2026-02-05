فرق السبعينيات التي انفصلت قبل أن تزدهر شهرتها

من المحتمل أن كل عضو في كل فرقة روك في تاريخ موسيقى الروك يحلم بجعلها كبيرة – ويجد البعض في الواقع هيمنة تجارية وحاسمة دائمة، في حين أن عددًا لا يحصى من الآخرين لا يفعلون ذلك. لقد انكسرت العديد من الفرق الموسيقية التي بلغت ذروتها في السبعينيات بطريقة أصبحت أساسية في موسيقى الروك أند رول، لكن عددًا لا بأس به من هؤلاء لم يحصلوا إلا على أمجادهم في الماضي. مثل جميع فرق الروك الهامة المعروفة والناجحة على الفور في السبعينيات، كتبت هذه الفرق أغانٍ رائعة، وقدمت الكثير من العروض، وحصلت حتى على صفقات قياسية. ومع ذلك، في النهاية، لم يساعد أي من ذلك في رفع مكانتهم بما يكفي لكسب مكان في دائرة الضوء بينما كانوا لا يزالون فرقًا نشطة.

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الفرق، وأهمها عدم نجاح الأمور. انقسمت العديد من فرق السبعينيات البارزة – أو انتهت في ظل ظروف مأساوية – قبل أن تتمكن من الاستمتاع بالأوسمة والإشادة وتسجيل المبيعات التي تستحقها والتي ستأتي في طريقها في النهاية. إما أن يقوموا بإنهاء الأمور قبل أن يتمكنوا من الحصول على موطئ قدم في صناعة الموسيقى المضطربة في السبعينيات.