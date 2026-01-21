فرق السبعينيات والثمانينيات التي مرت بمعظم المطربين

بعض الفرق الموسيقية الأكثر شهرة وشهرة في السبعينيات والثمانينيات لم تستمر إلا لعقود لاحقة ولمدة أطول لأنها لم تكن خائفة من جلب موظفين جدد – وكلما كان ذلك ضروريًا. لقد أدى الباب الدوار لموسيقى الروك أند رول إلى أنجح استبدال لأعضاء الفرقة على الإطلاق، وأكثر استبدال للموسيقيين تعيسًا في تاريخ موسيقى الروك، لكن جلب مغني جديد ساعد دائمًا الفرقة على الاستمرار في التجول والتسجيل والوجود بشكل عام، بينما يمكن للمهارات ووجهات النظر الجديدة أن تبشر بعصر إبداعي جديد.
عملت العديد من الفرق الموسيقية دائمًا مع العديد من المطربين الرئيسيين في أي وقت من تاريخها الطويل، مثل البيتلز، والنسور، وبيتش بويز، وشيكاغو، وفليتوود ماك، والتي تضم جميعها العديد من الأعضاء الذين يمكنهم التعامل مع الواجبات الصوتية. المجموعات الأخرى، لا سيما تلك التي استمتعت بذروتها في السبعينيات والثمانينيات، لم تسمح إلا لمغني رئيسي واحد، وقد تغلبت على العاصفة التي يضرب بها المثل المتمثلة في تغيير الشخص الأمامي – مرارًا وتكرارًا، إلى حد العبث تقريبًا. فيما يلي بعض أشهر الفرق الموسيقية في عصر موسيقى الروك الكلاسيكي والتي برزت من خلال المطربين الرئيسيين، حيث قامت بتوظيف (وتسريح) ما بين خمسة إلى 10 مطربين.
عذراء الحديد
يعتبر Iron Maiden بمثابة حضور تكويني في موسيقى الهيفي ميتال البريطانية، كما هو الحال مع مغنيها الأصلي بول داي. انضم داي إلى المجموعة في نهاية عام 1975 من قبل مبتكرها، عازف القيثارة ستيف هاريس، وغنى مع الفرقة لمدة تقل عن عام قبل أن يُطرد بسبب روح الظهور الباهتة. بعد ذلك كان دينيس ويلكوك، الذي أدى مع المجموعة وادعى أنه شارك في كتابة العديد من الأغاني التي ستظهر في ألبومات Iron Maiden الأولى في أوائل الثمانينيات (وفقًا لدعوى قضائية عام 2018)، على الرغم من انفصاله في عام 1978. ثم رحبت الفرقة بالمغني بول ديانو، الذي غنى في أول عروض Iron Maiden التجريبية وألبومين استوديو رئيسيين. إن تعاطيه الهائل للكوكايين جعله متقلبًا وغير موثوق به مما أدى إلى طرده من Iron Maiden في عام 1981.
وذلك عندما عثرت الفرقة على أشهر قائد لها: بروس ديكنسون، الذي قاد المجموعة طوال فترة ذروة الثمانينيات حتى عام 1993، عندما غادرها لمتابعة مهنة منفردة. بعد ست سنوات، وبعد ألبومين مع المغني الخامس بليز بايلي، عاد ديكنسون إلى آيرون مايدن.
ديب بيربل
لقد استمرت فرقة Deep Purple من خلال العديد من الأصوات المختلفة وتغييرات الموظفين، حيث تتبعت فرقة الروك البلوزة والثقيلة والتقدمية مرور الوقت وتطوره من خلال تسمية كل عصر بـ “Mark” مختلف، والذي يغطي إجمالي تسعة تشكيلات منذ تشكيلها في عام 1968. غنى رود إيفانز في أغنية “Hush”، الأغنية رقم 4 التي حققتها الفرقة، لكنه لم يصمد بعد الألبوم الثالث للفرقة الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا. دخل ديب بيربل بعد ذلك السبعينيات بصوت جديد، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الصوت الخشن للمغني الجديد إيان جيلان، الذي يمكن سماعه في أغنية “Woman from Tokyo” الشهيرة، ولكن تم إجباره على الخروج من قبل قائد الفرقة وعازف الجيتار ريتشي بلاكمور بحلول نهاية عام 1973. وسرعان ما انضم ديفيد كوفرديل – الذي اشتهر بفرقة Whitesnake في الثمانينيات – وتولى مهام الغناء حتى انفصلت ديب بيربل رسميًا بعد وداع عام 1976. جولة.
بحلول عام 1984، أعادت شركة Deep Purple إحياء تكوين Mark II عندما عاد جيلان (وبلاكمور)، لكن الخلافات القديمة عادت أيضًا. طرد بلاكمور جيلان وأحضر مجموعة من فرقته الأخرى قوس قزح: جو لين تورنر. كانت مبيعات التذاكر لجولة أوائل التسعينيات سيئة للغاية لدرجة أن بلاكمور استسلم لطلب المعجبين وأعاد تعيين جيلان، الذي، اعتبارًا من عام 2025، لا يزال عضوًا في ديب بيربل – من الناحية الفنية الرجل الثالث والخامس في المقدمة.
قوس قزح
أثناء استراحة من ديب بيربل في عام 1974، شرع عازف الجيتار ريتشي بلاكمور في تسجيل أغنيتين باسمه. سعيًا لدمج العناصر الكلاسيكية وعناصر العصور الوسطى مع أصوات الروك الثقيلة، حصل بلاكمور على صوت روني جيمس ديو من فرقة Elf ليغني.
سارت الجلسات بشكل جيد لدرجة أن بلاكمور، الذي كان بصدد حل ديب بيربل، قام بتوسيع المشروع من حفلة فردية إلى فرقة كاملة. بعد ثلاثة ألبومات استوديو، غادر ديو فرقة Rainbow في عام 1979 للانضمام إلى فرقة Black Sabbath الأكثر شهرة، وأصبح كاتب موسيقى الجلسة وكاتب الأغاني الإعلانية Graham Bonnet هو مطرب الفرقة، كما سمعنا في أغنيتها المنفردة الأكثر شهرة، “Since You Been Gone”. على الرغم من ذلك، كان Bonnet خارج قوس قزح بحلول عام 1980، وجاء جو لين تورنر.
أنتج Rainbow ثلاثة ألبومات مع Turner، ثم انفصل في عام 1984 عندما أراد Blackmore إعادة تشغيل Deep Purple. قام عازف الجيتار بتجديد قوس قزح في عام 1994 بموسيقيين جدد، بما في ذلك المغني دوجي وايت. مرة أخرى، سئم بلاكمور من فرقة Rainbow وأنهى المجموعة في عام 1997، ولكن عندما عاد إلى المشروع مرة أخرى في عام 2016، تم اختيار روني روميرو، المخضرم في العديد من الفرق الثقيلة، كمغني خامس لها.
رحلة
في عام 1973، غادر عازف الجيتار نيل شون سانتانا ليشكل فرقة Journey، وهي فرقة موسيقى الجاز والروك. أحضر شون عازفًا سابقًا آخر في سانتانا، وهو عازف لوحة المفاتيح جريج رولي، لإضافة غناء عند الضرورة القصوى. غنى شون قليلاً في الألبوم الثالث للفرقة، “التالي”، لكنه عاد بعد ذلك إلى الجيتار بدوام كامل عندما قررت الفرقة استكشاف صوت موسيقى الروك الصديق للبوب في عام 1977.
كان المغني الأول في العصر الثاني لـ Journey هو روبرت فليشمان، الذي تصدر المجموعة في جولة واحدة (وشارك في كتابة أغنية Journey المستقبلية “Wheel in the Sky”) حتى اكتشف باقي أعضاء الفرقة ستيف بيري القوي. صوت ووجه رحلة طوال فترة نجاحها تجاريًا في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، احتاج بيري في النهاية إلى استراحة طويلة لإراحة صوته والحداد على والدته بعد الألبوم والجولة “Raised on Radio” في عام 1986، ودخل في عزلة ذاتية في العام التالي. تم حل الرحلة لاحقًا.
في عام 1996، اجتمعت فرقة Journey في حقبة الثمانينيات من أجل ألبوم “Trial by Fire”، لكن بيري لم يرغب في القيام بجولة فيه، لذلك حصل ستيف أوجيري على وظيفة الرجل الأمامي، والتي شغلها لمدة عقد من الزمن حتى تم تهميشه بسبب مشكلة في الحلق في عام 2006. بعد حوالي عام من التعاقد مع المغني جيف سكوت سوتو، تخلى عنه Journey واحتشد خلف أرنيل بينيدا. عثر شون على مقطع فيديو لبينيدا وهو يغني أغنية Journey على موقع YouTube وكان معجبًا جدًا لدرجة أنه قدم له الحفلة باعتباره المغني الرئيسي الرسمي السادس لـ Journey.
السبت الأسود
قضى Black Sabbath معظم السبعينيات في تعريف موسيقى الهيفي ميتال ونشرها مع الرجل الأمامي Ozzy Osbourne. عندما استقال في عام 1977، جلبت الفرقة المغني ديف ووكر. عاد أوزبورن في عام 1978 لكنه طُرد في عام 1979، مما أفسح المجال لروني جيمس ديو. غنى في ألبومين قبل أن يستقيل في عام 1982، وحل محله عضو ديب بيربل السابق إيان جيلان، الذي غادر بعد عام 1983 “Born Again” LP.
قضى رون كيل من فرقة كيل ذات الشعر المعدني نصف أسبوع في عام 1984 مع Black Sabbath كمغني جديد تم الإعلان عنه علنًا، فقط لكي تقوم الفرقة بتجنيد مشهد الميتال في لوس أنجلوس ديفيد دوناتو، الذي سجل بعض العروض التوضيحية فقط قبل أن يضع Iommi الفرقة في فجوة. عندما استعدت شركة Black Sabbath لإنتاج فيلم “Seventh Star” عام 1986، استعانت بخدمات مغني برودواي جيف فينهولت، الذي بدا أن مهمته كانت تتكون من تسجيل العروض التوضيحية. ظهر بالفعل غناء مغني سابق آخر في Deep Purple، جلين هيوز، في “Seventh Star”، وفي منتصف الجولة، تم فصله لصالح Ray Gillen، الذي غنى في ألبوم 1987 “The Eternal Idol” قبل الاستقالة.
قام Black Sabbath بحذف مساهمات جيلن وأعاد تسجيل الغناء مع توني مارتن، الذي احتفظ بالمنصب حتى أعاد إيومي توظيف ديو في عام 1992. لم ينجح ذلك، وفي عام 1994، عاد مارتن، ليتم فصله مرة أخرى بسبب لم شمل التشكيلة الأصلية مع أوزبورن في أواخر التسعينيات. هذا إجمالي 10 مغنيين من Black Sabbath. أوف.