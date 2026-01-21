فرق السبعينيات والثمانينيات التي مرت بمعظم المطربين

بعض الفرق الموسيقية الأكثر شهرة وشهرة في السبعينيات والثمانينيات لم تستمر إلا لعقود لاحقة ولمدة أطول لأنها لم تكن خائفة من جلب موظفين جدد – وكلما كان ذلك ضروريًا. لقد أدى الباب الدوار لموسيقى الروك أند رول إلى أنجح استبدال لأعضاء الفرقة على الإطلاق، وأكثر استبدال للموسيقيين تعيسًا في تاريخ موسيقى الروك، لكن جلب مغني جديد ساعد دائمًا الفرقة على الاستمرار في التجول والتسجيل والوجود بشكل عام، بينما يمكن للمهارات ووجهات النظر الجديدة أن تبشر بعصر إبداعي جديد.

عملت العديد من الفرق الموسيقية دائمًا مع العديد من المطربين الرئيسيين في أي وقت من تاريخها الطويل، مثل البيتلز، والنسور، وبيتش بويز، وشيكاغو، وفليتوود ماك، والتي تضم جميعها العديد من الأعضاء الذين يمكنهم التعامل مع الواجبات الصوتية. المجموعات الأخرى، لا سيما تلك التي استمتعت بذروتها في السبعينيات والثمانينيات، لم تسمح إلا لمغني رئيسي واحد، وقد تغلبت على العاصفة التي يضرب بها المثل المتمثلة في تغيير الشخص الأمامي – مرارًا وتكرارًا، إلى حد العبث تقريبًا. فيما يلي بعض أشهر الفرق الموسيقية في عصر موسيقى الروك الكلاسيكي والتي برزت من خلال المطربين الرئيسيين، حيث قامت بتوظيف (وتسريح) ما بين خمسة إلى 10 مطربين.