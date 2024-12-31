فرق السعر بين كونترتوب كتلة الجزار مقابل الخرسانة (وما هو مناسب لك)

في بعض الأحيان قد يبدو أن كل شخص لديه طاولات حجرية – كما تعلمون، الرخام والجرانيت الفاخر. ولكن هناك الكثير من مواد كونترتوب الأنيقة الأخرى التي يجب مراعاتها في مطبخك. إذا كنت تبحث عن بدائل حجرية مناسبة للميزانية، فإن كتلة الجزار والخرسانة هما خياران متميزان.

قد تبدو هذه المواد مختلفة تمامًا – واحدة صارخة وصناعية، والأخرى دافئة وريفية – ولكن هناك العديد من أوجه التشابه بينها، بما في ذلك سعرها. يمكن لأصحاب المنازل أن يتوقعوا دفع ما يتراوح بين 50 دولارًا و 150 دولارًا للقدم المربع لكل من كتلة الجزار وأسطح العمل الخرسانية. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مادة، فإن السعر الدقيق يعتمد على حجم وتصميم العدادات الخاصة بك.

إذا كنت تريد ألواحًا متميزة، فكن مستعدًا لتحمل ثمن باهظ. البلوط الأحمر هو خيار خشبي غير مكلف يتراوح متوسطه بين 15 إلى 50 دولارًا للقدم المربع، بينما يتكلف خشب الحمار الوحشي، المعروف بنمط الحبوب الفريد، ما بين 200 إلى 300 دولار للقدم المربع. مع العدادات الخرسانية وغير الملونة وغير المصقولة، تكون الأسعار منخفضة، وتتراوح من 50 دولارًا إلى 90 دولارًا للقدم المربع. الألواح الملطخة والمصقولة تكون على الجانب الأكثر تكلفة بسعر يتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا للقدم المربع. ومع ذلك، فإن متوسط ​​التكلفة لأصحاب المنازل الذين لديهم سطح عمل نموذجي مساحته 35 قدمًا مربعًا يبلغ حوالي 3750 دولارًا للخشب و3500 دولارًا للخرسانة. مع وجود منتجين متقاربين جدًا من حيث السعر، فإن استكشاف الإيجابيات والسلبيات الأخرى يمكن أن يساعدك في تحديد الأفضل لمنزلك.