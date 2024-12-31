فرق السعر بين كونترتوب كتلة الجزار مقابل الخرسانة (وما هو مناسب لك)

في بعض الأحيان قد يبدو أن كل شخص لديه طاولات حجرية – كما تعلمون، الرخام والجرانيت الفاخر. ولكن هناك الكثير من مواد كونترتوب الأنيقة الأخرى التي يجب مراعاتها في مطبخك. إذا كنت تبحث عن بدائل حجرية مناسبة للميزانية، فإن كتلة الجزار والخرسانة هما خياران متميزان.
قد تبدو هذه المواد مختلفة تمامًا – واحدة صارخة وصناعية، والأخرى دافئة وريفية – ولكن هناك العديد من أوجه التشابه بينها، بما في ذلك سعرها. يمكن لأصحاب المنازل أن يتوقعوا دفع ما يتراوح بين 50 دولارًا و 150 دولارًا للقدم المربع لكل من كتلة الجزار وأسطح العمل الخرسانية. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مادة، فإن السعر الدقيق يعتمد على حجم وتصميم العدادات الخاصة بك.
إذا كنت تريد ألواحًا متميزة، فكن مستعدًا لتحمل ثمن باهظ. البلوط الأحمر هو خيار خشبي غير مكلف يتراوح متوسطه بين 15 إلى 50 دولارًا للقدم المربع، بينما يتكلف خشب الحمار الوحشي، المعروف بنمط الحبوب الفريد، ما بين 200 إلى 300 دولار للقدم المربع. مع العدادات الخرسانية وغير الملونة وغير المصقولة، تكون الأسعار منخفضة، وتتراوح من 50 دولارًا إلى 90 دولارًا للقدم المربع. الألواح الملطخة والمصقولة تكون على الجانب الأكثر تكلفة بسعر يتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا للقدم المربع. ومع ذلك، فإن متوسط التكلفة لأصحاب المنازل الذين لديهم سطح عمل نموذجي مساحته 35 قدمًا مربعًا يبلغ حوالي 3750 دولارًا للخشب و3500 دولارًا للخرسانة. مع وجود منتجين متقاربين جدًا من حيث السعر، فإن استكشاف الإيجابيات والسلبيات الأخرى يمكن أن يساعدك في تحديد الأفضل لمنزلك.
إيجابيات وسلبيات كونترتوب كتلة الجزار
كثير من الناس يحبون أسطح عمل الجزار الخاصة بهم لأنه يمكنك إعداد الوجبات مباشرة عليها (على افتراض أنك استخدمت مادة مانعة للتسرب طبيعية وآمنة للطعام مثل زيت التونغ). إنها طاولة ولوح تقطيع الكل في واحد. إن استخدامها لمثل هذه المهام قد يؤدي إلى تدهور أسطح العمل لديك بشكل أسرع، ولكن هناك فائدة أخرى لبلوك الجزار وهي أنه يمكن صنفرتها وإعادة صقلها في أي وقت تبدأ في ارتدائها. في الواقع، بالنسبة للضربات الصغيرة، قد تتمكن من إصلاح كتل الجزار المخدوشة بنفسك. بالإضافة إلى ذلك، من السهل شراء هذه العدادات وتثبيتها بنفسك، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف المشروع. بشكل عام، تعتبر كتل الجزار عملية ومتينة وأنيقة.
من ناحية أخرى، من المهم أن تضع في اعتبارك أن الخشب مسامي ويمكنه امتصاص الماء إذا لم يتم إغلاقه بشكل صحيح. يمكن أن يساعد تزييت أسطح العمل أو تشميعها بانتظام في منع الضرر، لكن هذا قد يكون أكثر صيانة مما يبحث عنه بعض أصحاب المنازل. وبالمثل، يشعر عدد من الطهاة المنزليين بالقلق بشأن مقاومة السطح للبكتيريا، خاصة إذا كانوا يخططون لإعداد الطعام مباشرة على المنضدة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون الخشب قادرًا على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، لذلك لا يمكنك وضع أي أواني طهي ساخنة فوقه. مع أسطح عمل كتل الجزار، يمكنك التوقف عن سحب ألواح التقطيع الخاصة بك، ولكن سيتعين عليك تنظيف السطح وتطهيره وإغلاقه بانتظام.
إيجابيات وسلبيات كونترتوب ملموسة
إذا كان الخشب عنصرًا أساسيًا في المطبخ، فإن الخرسانة هي الوافد الجديد نسبيًا. أصبحت شائعة نظرًا لقابليتها للتخصيص من حيث اللون والملمس. يمكنك تقليد مظهر الحجر التقليدي أو أن تكون جريئًا وملونًا للحصول على مظهر أنيق. تعتبر الخرسانة أيضًا مادة متينة ومناسبة لمنطقة ذات حركة مرور عالية. لتوفير تكاليف التثبيت، قد تفكر أيضًا في إنشاء أسطح عمل خرسانية يمكنك صنعها بنفسك، على الرغم من أن هذا ليس بالضرورة مشروعًا للمبتدئين. بشكل عام، يمكن أن تكون طاولات المطبخ هذه خيارًا عصريًا وفعالاً من حيث التكلفة وطويل الأمد.
على الرغم من متانتها، فإن الخرسانة ليست منيعة. لا يمكن أن تتصدع فحسب، بل يمكن أيضًا أن تتكسر وتتشقق. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن القطع مباشرة على سطح سطح العمل، ولكن لا ينصح به لأنه قد يؤدي إلى إتلاف الختم. كما هو الحال مع كتلة الجزار، فإن الخرسانة مسامية. إنه يتطلب طبقة واقية، وأي ضرر يلحق بهذا الدرع يمكن أن يجعله عرضة للخطر. ثم قد تحتاج إلى الصنفرة وإعادة الختم. علاوة على ذلك، يمكن أن تتلطخ الأسطح الخرسانية بالسوائل أو تمتصها إذا لم يتم الحفاظ على المادة المانعة للتسرب في شكلها العلوي.
تحتوي هذه العدادات على العديد من الجوانب السلبية مثل كتلة الجزار، لذلك إذا كنت لا تزال غير متأكد من الاختيار، فقد يعود الأمر إلى جماليات بسيطة. أو ربما تكون سهولة الصيانة اللازمة بانتظام مصدر قلق أكبر. في النهاية، كلاهما سيقدمان ميزات نجمية. ولكن قبل أن تقرر، تأكد فقط من تجنب الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها الأشخاص عند اختيار أسطح العمل.