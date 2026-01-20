فرناندو ميندوزا لديه نهاية “خاصة” لقصص إنديانا

ميامي – لم يكن من الممكن رفض فرناندو ميندوزا.

وليس في مسقط رأسه. ليس مع موسم مثالي معلق في الميزان.

لا توجد فرصة.

لم يكن الفائز بجائزة Heisman Trophy في أفضل حالاته لمدة ثلاثة أرباع، حيث كان يعاني من اندفاع تمريرات النخبة في ميامي. لكن مواطن ميامي كان في أفضل حالاته عندما كانت هناك حاجة ماسة لذلك، وهو ما أبرزه مساره الشجاع الذي يبلغ طوله 12 ياردة والذي كان في النهاية الفارق في فوز إنديانا الذي لا يُنسى 27-21 في ملعب هارد روك وأول بطولة وطنية في تاريخ البرنامج.

قال مندوزا في مقابلته الميدانية بينما كانت قصاصات الورق تتساقط من السماء: “هذا النصر جميل جدًا للجميع، ولأمة هوسير بأكملها. إنه رائع جدًا بالنسبة لي”. “لقد كنت مجندًا حاصلًا على نجمتين بعد تخرجي من المدرسة الثانوية. لقد تم رفض قبولي في جامعة ميامي. لحظة كاملة هنا، ألعب في ميامي أمام جميع أصدقائي وعائلتي.”

في الربع الرابع ، كان مندوزا 4 مقابل 7 يمرر لمسافة 70 ياردة ، مع إنتاج جميع الإكمالات الأربعة أول هبوط في المركز الثالث أو الرابع. لكن مسرحيته الأكبر كانت تلك الجري. كانت ولاية إنديانا تتقدم بثلاثة فقط في ذلك الوقت، وكانت تواجه المركزين الرابع والرابع مع بقاء 9:27 دقيقة. قرر مدرب Hoosiers Curt Cignetti القيام بذلك بعد استخدام المهلة، ودعا إلى قرعة قورتربك.

لم يكن لدى ميندوزا مساحة كبيرة في البداية، لكنه قلل من حجمه ليلتقط القطعة الأولى. ثم ارتد من محاولة التدخل من قبل ويسلي بيسينث، ولف وتحرك نحو خط المرمى. تم سحقه من قبل محمد توري من الخلف، لكنه تمسك بالكرة. لقد كانت لحظة جون إلواي.

قال مندوزا: “كان علي أن أطير جواً. سأموت من أجل فريقي”. “مهما كان ما يريدون مني أن أفعله، ما يريدون مني أن أفعله، التسديدات من الأمام أو الخلف، مهما كان، سأموت من أجل فريقي هناك.”

لقد كانت نهاية القصة القصيرة لميندوزا، الذي انتقل من عدم الكشف عن هويته إلى قمة كرة القدم الجامعية. لقد أصبح أول فائز بكأس Heisman Trophy في تاريخ ولاية إنديانا، وفي أبريل سيكون الاختيار شبه المؤكد الأول لفريق Raiders.

ليلة الاثنين، أصبح بطلاً في الملعب الذي كان يتردد عليه عندما كان طفلاً.

قال ميندوزا: “لا توجد كلمات”. “هذه هي اللحظة الأكثر خصوصية في حياتي.”