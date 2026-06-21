فريدي بيرالتا يدفن ميتس في خسارة فادحة أمام فيليز

فيلادلفيا – أصبح فريدي بيرالتا فريدي كروجر يوم السبت، مما أدى إلى إهانة أي شخص يرتدي زي ميتس ولكنه يخيف أي شخص يواجهه بالضبط.

في هذا الفصل من Nightmare on Broad Street، مات فريدي وميتس في الشوط الثالث في خسارة وحشية 15-3 أمام فيليز.

بيرالتا، في أسوأ أداء له في حياته المهنية، سمح بـ 10 أشواط مكتسبة على 10 ضربات ومشي واحد على مدار 2 ²/₃ أدوار.

رأى نجم Mets المزعوم أن ERA الخاص به يتضخم إلى 4.83، حتى خلف Sean Manaea (4.64) في دورة Mets المخيبة للآمال. يتوجه ديفيد بيترسون وعصره 5.91 إلى التل لحضور الحلقة النهائية لمسلسل ليلة الأحد.

لقد كانت ليلة قام كايل شواربر بتفجير ثلاثة حواجز (بما في ذلك اثنان في جولة واحدة) وضرب برايس هاربر للدورة. الخبر السار لفريق ميتس هو أنه يعتبر خسارة واحدة فقط.

لكن مشاكل بيرالتا لا يمكن استبعادها.

تم إزالة صاحب اليد اليمنى مرتين فقط من السماح بستة أشواط مكتسبة في خسارة الكاردينالز ولم يكن حادًا بشكل خاص يوم الأحد الماضي، عندما استمر خمس جولات فقط ضد الشجعان (ثلاثة من الأشواط الأربعة التي سمح بها في تلك البداية كانت غير مكتسبة).

ببساطة، بيرالتا تدخل منطقة “الكساد” بعد وصولها إلى كوينز الشتاء الماضي باعتبارها محور التجارة التي أرسلت براندون سبروت وجيت ويليامز إلى ميلووكي. كما استقبل فريق ميتس توبياس مايرز في الصفقة.

من المؤكد أن بيرالتا، في عام مسيرته، لا يعزز قيمة الوكيل الحر الخاص به.

تم وضع علامة على بيرالتا مبكرًا، مما سمح لهومر ثنائي الفوز لهاربر في المباراة الأولى التي أعطت فيليز التقدم 1-0.

قدم كل من JT Realmuto و Justin Crawford ثنائية RBI في الثانية ، مما وسع تقدم فيليز إلى 3-0. بدأت أغنية Alec Bohm المنفردة إلى اليمين – فاز فريق فيليز بعكس الإعادة على الكرة التي حاصرها إريك واجمان – في بداية المسيرة.

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لم ينجو بيرالتا من المركز الثالث أبدًا. تقدم شواربر في الشوط الأول وسجل شوطًا آخر عندما ألقى ماركوس سيمين ضربة براندون مارش بعد ثنائية هاربر.

تبعه بريسون ستوت بذبابة إلى اليسار حيث واجه خوان سوتو صعوبة في تتبعه. هبطت الكرة خلف سوتو عند قاعدة السياج لثنائية RBI، مما أدى إلى توسيع عجز ميتس إلى 6-0.

لم ينته فريق فيليز تقريبًا من الشوط. بعد أن تضاعف Realmuto في جولة أخرى وسجل بيرالتا الهدف الثاني ، مشى كروفورد وأخرجت أغنية RBI المنفردة لـ Trea Turner بيرالتا. أدخل سيونيل بيريز، الذي نفذ انفجارًا لشواربر أدى إلى دفن فريق ميتس في حفرة 11-0. أصبح شواربر رابع لاعب في تاريخ فيليز بجولة ثنائية.

حل مارك فينتوس في المركز الرابع ليضع فريق ميتس على لوحة النتائج. وكان هوميروس هو التاسع لفينتوس هذا الموسم.

كانت ثلاثية هاربر ذات الجولتين في الشوط الخامس هي آخر قطعة له في الدورة – أصبح اللاعب العاشر في تاريخ الامتياز الذي ينجز هذا العمل الفذ.

انتقد كارسون بينج هوميروس من جولتين في الشوط السابع مما جعل ميتس في حدود 13-3.

سمح كريستوفر سانشيز لأحد الركض المكتسب بخمس ضربات بخمس ضربات ومشي واحد على مدى ستة أدوار. قام صاحب اليد اليسرى (الذي كان لديه خط خالي من الأهداف يبلغ 50 ²/₃ جولة هذا الموسم) بخفض عصره إلى 1.80. كانت هذه بدايته الثالثة والعشرون على التوالي في هذا الملعب مما سمح له بجريتين مكتسبتين أو أقل.

استسلم مايرز هوميروس ذو جولتين لشواربر في الشوط السابع. أعطى الانفجار لشواربر مباراة ثلاثية للمرة الخامسة في مسيرته.