فريق الهوكي للفتيات في كاليفورنيا يحقق فوزًا كبيرًا بعد حادث مميت

قام فريق هوكي للفتيات من سانتا كلاريتا بربط زلاجاتهم بشجاعة بعد يوم من حادث تحطم مميت في كولورادو أدى إلى مقتل والد زميلة في الفريق – مع أحد اللاعبين الشباب المشاركين في الحطام وهو يأخذ الجليد بشجاعة ليسجل فوزًا في البطولة.

ولعب فريق سانتا كلاريتا ليدي فلايرز تحت 12 عامًا المباراة يوم الجمعة في ليتلتون بولاية كولورادو، بعد أن اصطدمت كاسحة ثلج بشاحنة كانت تقل أعضاء الفريق خارج دنفر يوم الخميس.

أدى الاصطدام إلى إصابة ثمانية رياضيين شباب وبالغين أثناء مقتل السائق، الذي تم تحديده لاحقًا على أنه والد أحد لاعبي سانتا كلاريتا.

على الرغم من التجربة المؤلمة، تمكنت إحدى فتيات الليدي فلايرز في الشاحنة في ذلك الوقت من الاستعداد للفوز 3-2 على يوتا غريزليز يوم الجمعة، وفقًا لأم الهوكي التي شاركت أن الفتيات أنفسهن صوتن للعب.

وكتبت الأم في منشور على فيسبوك يتضمن مقطعًا من اللعبة: “لقد فازوا بمباراتهم الأولى اليوم، ويشعرون بالحب والدعم من مجتمع الهوكي ويقولون شكرًا لك”.

وبحسب ما ورد وقع الحادث قبل الساعة التاسعة صباحًا يوم الخميس على امتداد ثلجي للطريق السريع 70 في مقاطعة كلير كريك، على بعد حوالي 55 ميلًا غرب دنفر.

اصطدمت شاحنة تحمل أعضاء من Lady Flyers وجهاً لوجه مع كاسحة ثلج تابعة لوزارة النقل في كولورادو أثناء سفر الفريق إلى بطولة Western Girls Hockey League في ليتلتون.

كان التأثير عنيفًا للغاية لدرجة أن شفرة كاسحة الثلج انفصلت وانقلبت الشاحنة على جانب الطريق السريع. وحددت السلطات السائق باعتباره القتيل الوحيد. وتم إعلان وفاته في مكان الحادث.

ومن بين الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الشاحنة، أصيب ثمانية، من بينهم ثلاثة من ليدي فلايرز، وفقًا للتقارير.

وذكرت قناة KTLA أن ثلاث عائلات من الفريق استأجرت الشاحنة لنقل الفتيات إلى البطولة.

وقال بريسكوت ليتلفيلد، رئيس سانتا كلاريتا فلايرز، في بيان بعد الحادث: “لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الحزن الذي نعيشه”. “من فضلكم اذكروا هذه العائلات في صلواتكم.”