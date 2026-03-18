فريق الولايات المتحدة الأمريكية يسقط محطم القلب أمام فنزويلا في مباراة بطولة WBC

كان لفريق الأحلام نهاية كابوسية.

وحتى بطولات برايس هاربر في الشوط المتأخر لم تكن كافية.

انتعشت الولايات المتحدة لكنها خسرت 3-2 أمام فنزويلا في مباراة بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية في LoanDepot Park، وفشلت في مباراة اللقب للبطولة الثانية على التوالي.

مع تعادل المباراة في الجزء العلوي من المركز التاسع، أعطى أوجينيو سواريز الضوء الأخضر من خلال مخفف RBI المزدوج Garrett Whitlock.

يمكن القول إن التشكيلة الأكثر موهبة التي جمعتها الولايات المتحدة على الإطلاق في WBC كافحت طوال الوقت ليس فقط لحشد الضربات ولكن لإجراء اتصالات صعبة، حيث كان الأمريكيون في وضع حرج معظم المباراة من قبل الموظفين الفنزويليين.

كان لدى الأمريكيين فردين ولم يحركوا عداءًا متجاوزًا القاعدة الأولى حتى الشوط الثامن، عندما تدخل هاربر واصطدم بهومر شاهق بطول 432 قدمًا إلى وسط الميدان ليحسم المباراة.

قدم لاعب ميتس الشاب نولان ماكلين أداءً جيدًا لكنه لم يتمكن من إبقاء فنزويلا خارج اللوحة، حيث حقق مرتين على مدار 4 2/3 أشواط. كان لدى ويليير أبرو اللقطة الكبيرة، وهو هوميروس منفرد ليقود الشوط الخامس.

ثم أبقى فريق الثيران الأمريكي فنزويلا تحت السيطرة حتى التاسعة، عندما انهار ويتلوك، مما سمح له بأول جولة له في البطولة.

تغلب دانييل بالنسيا على الأمريكيين في الجولة التاسعة، وحصلت فنزويلا على أول تاج لها في بطولة العالم للملاكمة.