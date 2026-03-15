فريق الولايات المتحدة الأمريكية يفوز بالميدالية الذهبية في هوكي الزلاجات البارالمبية على كندا

فازت الولايات المتحدة الأمريكية على كندا – مرة أخرى.

فازت الولايات المتحدة على كندا بنتيجة 6-2 في مباراة الميدالية الذهبية لهوكي التزلج على الجليد التي أقيمت يوم الأحد في دورة الألعاب الشتوية 2026 في إيطاليا، لتصبح أول دولة تفوز بخمسة ألقاب متتالية في الألعاب البارالمبية.

أصبحت الولايات المتحدة أيضًا أول دولة تحقق اكتساحًا نظيفًا لجميع أحداث الهوكي البارالمبية والأولمبية الثلاثة في بطولة واحدة.

لقد حدث أن جاء الثلاثة على حساب كندا.

كان يقود الهجوم الأمريكي جاك والاس، الذي قدم ثلاثية وتمريرة حاسمة في أداء رائع.

وقال اللاعب البارالمبي ثلاث مرات لقناة إن بي سي أندريا جويس بعد المباراة: “هذا الفريق مميز للغاية”. “نحن نحب بعضنا البعض. لقد طحن هذا الفريق كل شيء، وكانت مباراة شجاعة. كان الأمر لا يصدق. أنا أحب هؤلاء الرجال كثيرا. “

وأكمل كايدن بيسلي وديكلان فارمر (بمساعدة والاس) وبرودي رويبال أهداف الولايات المتحدة، بينما سجل الكندي ليام هيكي هدفي فريق غريت وايت نورث.

نجحت الولايات المتحدة في اجتياز البطولة البارالمبية، فأرسلت بسرعة إيطاليا وألمانيا والصين، وأخيراً جمهورية التشيك (التشيك) ​​في طريقها إلى النهائي.

هناك، التقى الأمريكيون مع خصمهم المألوف في أمريكا الشمالية وزميلهم القوي في لعبة الهوكي على الزلاجات – والذي التقيا ضده في ثلاث نهائيات متتالية في الألعاب البارالمبية وثماني نهائيات متتالية في بطولة العالم.

أمام حضور جماهيري ناري قياسي بلغ 11500 متفرج، تصدى فريق الولايات المتحدة الأمريكية لـ13 من 15 تسديدة على المرمى من الكنديين – وهو أكبر عدد شهده حراس المرمى الأمريكيون في جميع البطولات – وتقدم بثبات إلى الأمام ليحقق فوزًا صعبًا على منافسه الساخن.

حقق الانتصار في الألعاب البارالمبية اكتساحًا نظيفًا للأمريكيين في جميع أحداث الهوكي الثلاثة في الألعاب الإيطالية – حيث فاز الفريق الأولمبي للرجال والسيدات على كندا، 2-1، في الوقت الإضافي الشهر الماضي.

سجلت ميغان كيلر الهدف الذهبي لفريق السيدات في 19 فبراير قبل أن يرفع جاك هيوز فريق الرجال إلى النصر بعد ثلاثة أيام.