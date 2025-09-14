فريق Brewers الأول لإلغاء مرسى التصفيات بفضل خسارة Mets الثامنة على التوالي

ميلووكي – اعتاد فريق Milwaukee Brewers على التفوق على التنبؤات كل عام ، ولكن هذا الموسم قد يمثل إنجازاتهم الأكثر بروزًا حتى الآن.

خلال موسم قاموا فيه ببناء أفضل سجل في Majors ، وصل فريق Brewers إلى أحدث معلمهم من خلال أن يصبحوا أول فريق يحصل على رصيف فاصلة.

وفقًا لـ MLB ، فقد خسرت New York Mets 3-2 أمام Texas Rangers يوم السبت على الأقل بطاقة Wild League لـ The Brewers حيث استعدوا للعب ليلة السبت ضد سانت لويس كاردينالز.

هذا يمثل المرة السابعة في المواسم الثمانية الأخيرة التي تأهل فيها Brewers للتصفيات ، على الرغم من أنهم لم يفزوا بمسلسل ما بعد الموسم منذ وصولهم إلى لعبة 7 من سلسلة بطولة NL في عام 2018.

لقد قدموا ما مجموعه اثنين من مظاهر ما بعد الموسم من 1983-2017.

وقال سلوججر كريستيان ييليتش يوم الجمعة بعد فوز برويرز 8-2 على الكرادلة: “إنها نوع من الثقافة التي طورناها هنا”. “لقد استغرق الأمر الكثير من الناس للقيام بذلك ، والكثير من الاتساق في القمة ، والرجال الذين يهتمون بالفوز والفوز اللاعبين الذين ظهروا.

“لقد قام الكثير من الشباب بعمل جيد حقًا على مر السنين. كانت هناك قطع ظهرت وتخرج ، لكن في كل عام نجد هويتنا كفريق واحد ونجد طرقًا للفوز”.

ستقوم Milwaukee الآن بمطاردة لقب NL Central الثالث على التوالي بالإضافة إلى أفضل بذرة التصفيات الإجمالية.

زادت خسارة الأشبال 5-4 أمام Tampa Bay Rays يوم السبت من NL Central Brewers ‘NL إلى ست مباريات ، على الرغم من أن شيكاغو تمتلك Tie-Breaker.

دخلت ميلووكي ليلة السبت بفارق مباراتين عبر NL East الرائدة في فيلادلفيا في السباق لأفضل سجل للبيسبول ، ويمتلك Brewers هذا الكاسحة.

كان من المفترض أن يكون هذا هو الموسم الذي تراجع فيه بروفيس خطوة إلى الوراء.

قاموا بتداول NL Reviever of the Year Devin Williams مرتين في نيويورك يانكيز وفقدوا أحد أفضل لاعبي المركزين عندما وقع ويلي أديرز على عقد سبع سنوات بقيمة 182 مليون دولار مع العمالقة.

كانت 25-28 و 6 1/2 مباراة خلف الأشبال في 24 مايو ، لكنهم ذهبوا 65-30 منذ ذلك الحين.

دخل فريق Brewers يوم السبت في المرتبة الثانية في The Majors in Runs and Era.

هذا المزيج له ميلووكي على استعداد لتحدي أفضل سجل في تاريخ الامتياز.

وضع Brewers بالفعل علامة النادي مع سلسلة فوز 14 مباراة هذا الصيف.

بلغت نهاية الموسم العادي في ميلووكي 96-66 في عام 2011.

لم يظهر فريق Brewers سوى سلسلة واحدة فقط في سلسلة العالم ، عندما كانوا في الدوري الأمريكي وخسر أمام سانت لويس في سبع مباريات في عام 1982.

دفعت زوجان من الصفقات في بداية الموسم أرباحًا ضخمة.

كان كوين بريستر يتصرف إلى تابعة لـ Boston Triple-A في بداية الموسم عندما استحوذ عليه Brewers.

لقد ذهب بريستر ، الذي حقق سجلًا في الدوري الرئيسي 6-9 قبل التجارة ، 13-2 مع 3.25 عصر لميلووكي.

فاز بريستر قراره الثاني عشر على التوالي يوم الجمعة ، وفاز فريق Brewers بكل من آخر 18 مباراة ظهر فيها.

وفقًا لـ Sportradar ، فإن آخر إبريق يفوز ما لا يقل عن 12 قرارًا متتاليًا خلال موسم واحد كان Gerrit Cole ، الذي فاز 16 على التوالي مع Houston Astros في عام 2019.

في منتصف يونيو ، قام فريق Brewers بتبادل القاذف آرون Civale إلى White Sox لرجل القاعدة الأول أندرو فون ، الذي تم إرساله إلى القاصرين بعد أن بلغوا .189 في 48 مباراة مع شيكاغو.

دخلت فون يوم السبت مع .860 OPS في 54 مباراة مع ميلووكي.

كما ساهم الكثير من الآخرين.

كان برايس تورانج أفضل لاعب في الشهر في أغسطس. دخل إسحاق كولينز يوم السبت بنسبة 372 في القاعدة كصاعد صاعد يبلغ من العمر 28 عامًا.

<br />

ارتفع ويليام كونتريراس منذ لعبة All-Star ولا يزال أحد أصحاب الصيادين في اللعبة.

عزز الصاعد كالب دوربين ، أحد اللاعبين الذين تم الحصول عليهم في تجارة ويليامز ، الوضع الثالث في ميلووكي.

كان لدى فريدي بيرالتا سلسلة من 30 أدوار مستقيمة بدون أهداف.

Yelich في وتيرة لموسم 30-Homer و 100-RBI.

حقق براندون وودروف عائدًا ناجحًا من إصابة الكتف التي تم تهميش إبريق كل النجوم مرتين لموسم 2024 بأكمله.

جاكوب ميسوروفسكي ، أحد أصعب رماة اللعبة ، تركت انطباعًا كافيًا لكسب مظهر لعبة All-Star بعد استدعاء في منتصف يونيو.

يشكل كل من كل النجوم تريفور ميجل وإعداد رجل أبنر أوريبي أحد أفضل الثنائيات في التخصصات.

لقد اجتمعوا جميعًا من خلال التراجع إلى رسالة المدير بات مورفي التي استمرت في الموسم: اربح الليلة. والفكرة هي أنه لا معنى للقلق بشأن ما حدث في الماضي أو أن ننظر بعيدًا جدًا. فقط قلق بشأن رعاية الأعمال الآن.

لقد عملت الخطة بشكل أفضل من أي شخص خارج غرفة خلع الملابس في ميلووكي.

وقال ميرفي: “لسنا مبنيين مثل بعض فرق البطولة هذه”. “يمكنني ذكر الميزانيات إذا كنت تريد ذلك. في كثير من الأحيان يشير في كثير من الأحيان إلى لاعبي النجم.

“لسنا مبنيين مثل فيليز. لسنا مبنيين مثل Mets. لسنا مبنيين مثل الأشبال. لسنا مبنيين على هذا النحو.