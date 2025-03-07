فريق Port Washington Boys Hoops لديه عيون على لقب مقاطعة ناساو

لقد نجا هؤلاء الفايكنج من العاصفة لمدة 78 عامًا.

كانت آخر مرة فاز فيها فريق كرة السلة للبنين في بورت واشنطن في مقاطعة ناسو عام 1947.

ومع ذلك ، لا يتعين عليك مسح العمر لتصبح الأطواق المثيرة للإعجاب في المدرسة الثانوية ، حيث يقوم الفايكنج المصنفون بأعلى برؤيته في رحلتهم الثالثة على التوالي إلى لعبة لقب AAA بعد خسارتها في الاثنين السابقين إلى بالدوين.

ستقوم مجموعة Norse التي تحمل اسمها في بطولة يوم السبت عندما تواجه Juggernaut المصنف الثاني المصنف الثاني للغاية في كلية Farmingdale State College.

بالنسبة للمدرب الرئيسي شون دولي ، سيكون التقاط الجفاف “حكاية رائعة” و “إضافة إلى القصة” ، لكن هذه النهاية تدور حول الأعمال غير المكتملة الأخيرة.

وقال لصحيفة “ذا بوست”: “نحن نحاول فقط الوصول إلى هذه النقطة حيث نحن الفريق الفائز” ، مضيفًا أن لاعبيه لا يريدون أن يعرفوا باسم المجموعة التي لم تتغلب أخيرًا على عقبة المثل.

بالنسبة إلى عدد كبير من كبار السن الذين لعبوا اسكواش منذ السنة الثانية ، فقد اقترب من الموسمين الماضيين مثل 78 عامًا.

وقال كيني دالي ، حارس التصوير في الصف الثاني عشر ، لصحيفة “ذا بوست”: “سيكون من الجيد أن تنجزها أخيرًا الآن”. “إنه جديد جدًا في رأس الجميع.”

الأولاد ينغمسون

فريق 18-4 جاهز لأي شيء يأتي في نهاية هذا الأسبوع. تم إرجاع الفريق المذهل خلال ممارسة الأربعاء التي كان فيها حتى اللاعبين على الهامش في درجة حرارة في درجة حرارة رموزهم.

من خلال ممارسة الرياضة واللعب مع الحماس هو شيء Dooley ، يشدد مدرب AAA-2 لهذا العام و 2023 مدرب ولاية نيويورك للعام.

وقال كيني رييس حارس النقطة الكبير: “الطاقة شيء يمكنك التحكم فيه”. وأضاف “إنه لأمر أكثر متعة” أن يلعب اللعبة بروح.

استذكر دالي “بداية بطيئة” ضد شامينادي الذي اتصل خلاله دولي بتهمة المهلة لضرب الأولاد والتقاط الفانك المبكر.

قال دالي عن انتصار 66-46: “لقد خرجنا وهمن بقية المباراة”.

يقول دولي بفخر أنه “لا يجب أن يطلب الطاقة” ، وفريق الصداقة الحميمة هو حلم أصبح حقيقة.

وقال: “إن هناك 15 شابًا يتماشى ويدعمون بعضهم البعض ، وكل شخص يتجذر لنجاح شخص آخر”.

من ركوب الحافلات بعد انتصاراتهم إلى رحلات لذيذة بعد ممارسة صباح يوم السبت ، قال رييس إن المجموعة الحالية تضم بعضًا من أصدقائه المقربين – وأن العديد من الخريجين الجدد سيكونون في منصات السحب للفريق في نهاية هذا الأسبوع.

وقال المهاجم ريان شاناهان: “الفوز بها في هذه المدينة بأكملها وزملائنا الذين تخرجوا ، بعد كل الدعم الذي أظهروه لنا خلال السنوات الثلاث الماضية ، ستكون هذه هي أفضل لحظة بالنسبة لي”.

ومع ذلك ، هناك حافز أكثر أهمية للعصابة أكبر من السنوات الـ 78 الماضية – أو سنتين.

قال دولي عن أمله في الانتقال بجوار بطولة لونغ آيلاند: “نريد الفوز لأننا نريد العودة معًا في اليوم التالي”.

“في المرة القادمة التي نخسر فيها هي آخر مرة نلتقي فيها – ولا نريد التوقف عن التقاء.”

عن طريق الهواء أو عن طريق البحر

إضافة إلى دسيسة البطولة ، فاز 19-3 East Meadow منذ خسارته أمام بورت واشنطن ، 55-44 ، في ديسمبر. في كانون الثاني (يناير) ، فازت الطائرات بمباراة مباراة ، والتي كانت أيضًا خسارة بورت واشنطن الأكثر حداثة ، برصيد 57-47.

إنهم ، أيضًا ، يطاردون المجد غير المسبوق لأن المدرسة البالغة من العمر 68 عامًا لم تفز بلقب ، وفقًا للمدرب توم روتكامب.

وقال إن الفريق “فرقة من الإخوة” حقيقية ، مع ستة من كبار السن الذين لعبوا معًا منذ الصف السادس.

يبقى تركيزهم على الأساسيات السليمة بدلاً من القصص المحيطة بلعبة الفائز بجميع الفائز ، وفقًا للمدرب.

قال روتكامب ، الذي أضاف أن هناك احترامًا متبادلًا بين المدرستين: “لا يهم من تلعب”. “عليك أن تفوز باللعبة.”

ومن المؤكد أن بورت واشنطن لا تأخذ الطائرات كأمر مسلم به.

“إنهم فريق جيد حقًا” ، قال شاناهان. “نعلم أنه سيتعين علينا محاربة 32 دقيقة كاملة يوم السبت.”