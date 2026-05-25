فريق UCLA للبيسبول يفوز بلقب Big Ten Tournament في لعبة غريبة

فريق البيسبول في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لا يخرج أبدًا من المباراة – أو يفتقر إلى طرق للفوز بطريقة درامية.

يوم الجمعة، كان ذبابة تضحية.

يوم السبت، كانت رحلة العودة إلى المنزل.

ربما يكون فريق Bruins الأعلى تصنيفًا قد تصدر نفسه يوم الأحد بحصوله على المركز الأكثر احتمالاً في بطولة Big Ten.

تمت مراجعة الملعب الذي حُكم عليه في البداية برعي Phoenix Call مع القواعد المحملة في الجزء السفلي من الشوط الحادي عشر ودعمه في Charles Schwab Field في أوماها، نبراسكا، مما يمنح Bruins نهاية مناسبة لعطلة نهاية الأسبوع المجنونة هذه.

ثلاث عودة في عدة أيام. ثلاث جولات في عدة أيام.

ابتسم Call وهو واقف في القاعدة الأولى وأعلن الحكم أن المكالمة ستستمر، مما أعطى جامعة كاليفورنيا فوزًا بنتيجة 3-2 على أوريغون وأول بطولة لها في Big Ten Tournament.

قال موليفاي ليفو من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لشبكة Big Ten Network بعد أن كان البطل في اليومين الماضيين بذبيحة ذبابة ضد بوردو وهوميروس من ثلاث أشواط ضد جامعة جنوب كاليفورنيا: “لقد جئنا مرة أخرى من الخلف وفعلنا ذلك، لذلك دعونا نذهب”.

حققت جامعة كاليفورنيا (51-6) الآن 28 انتصارًا في العودة، وربما لا يكون أي منها مستبعدًا مثل آخر انتصار لها.

مع تأخر فريق Bruins بجولة في الشوط التاسع ، سار بايتون برينان على أربعة ملاعب ، وذهب إلى المركز الثاني في تضحية وسجل هدفًا في أغنية Aidan Espinoza ثنائية الأطراف من خلال الجانب الأيمن من الملعب.

بعد أن أكمل إيستون هوك الأقرب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس دوره الثالث بدون أهداف – حيث سجل خمس ضربات – افتتح رومان مارتن وبرينان الجزء السفلي من الشوط الحادي عشر بفردين متتاليين من أوريغون الأقرب إلى ديفين بيل.

قام جارود هوكينج بتحميل القواعد بعد أن قام البط بمحاولة التضحية لكنه لم يتمكن من طرد مارتن للذهاب إلى القاعدة الثالثة. قام بيل بعد ذلك بضرب الضاربين التاليين قبل أن يضرب Call لإنهاء اللعبة.

كانت هناك نتوءات بالأيدي وبعض العناق بين الفريقين بعد ذلك، مما أنهى سلسلة من الأعمال العدائية التي بدأت خلال سلسلة من ثلاث مباريات في وقت سابق من هذا الشهر عندما تم تطهير المخابئ بعد أن تشاجر المدربون المساعدون المتعارضون مع بعضهم البعض.

كان هناك المزيد من التقلبات يوم الأحد.

تم طرد UCLA Shortstop Will Gasparino في الشوط الرابع بسبب اتصال خبيث بعد الوقوع في المتهدمة والبولينج فوق درو سميث من ولاية أوريغون أثناء محاولته العودة إلى القاعدة الثالثة.

حصل لاعب أوريغون بيرك لي مابيوس على تحذير من سلوك غير رياضي من الحكام بعد أن قلب مضربه وحدق في مخفف UCLA جاستن لي بعد تقدم هوميروس في الشوط السادس. عندما تبعه Naulivou Lauaki Jr. مع هوميروس آخر، تقدم البط بنتيجة 2-1.

اتضح أن آل Bruins كان لديهم أحد أشرس منافسيهم في المكان الذي أرادوه.

“فقط الكثير من القتال، هل تعلم؟” قال مدرب UCLA جون سافاج عن قدرة فريقه على الاستمرار في العودة. “أعني أنهم بالتأكيد يؤمنون ببعضهم البعض، وقد فعلنا ذلك طوال الموسم.”

ماذا يعني

باستثناء الاستئناف الناجح، فإن طرد جاسبارينو، الذي يأتي مع الإيقاف لمباراة واحدة، سيحرم فريق Bruins من أحد أفضل لاعبيهم عندما يفتتحون بطولة NCAA الإقليمية الأسبوع المقبل.

نقطة تحول

تضمن تجمع UCLA في الشوط التاسع تضحية من Hocking، الذي أخذ مكان جاسبارينو في ترتيب الضرب. قام Hocking بتسليم مرة أخرى بضربته التي حملت القواعد مع عدم خروج أحد في اليوم الحادي عشر.

أفضل لاعب: ايستون هوك

أكسبته أدوار هوك الثلاثة الخالية من الأهداف الفوز وكانت بمثابة تعافي كبير من نزوله في اليوم السابق، عندما تخلى عن جولتين في الشوط التاسع لينهي خطه الخالي من الأهداف المكون من 25 شوطًا.

التالي

من المتوقع على نطاق واسع أن يكون المصنف الأول في بطولة NCAA، سيستضيف فريق Bruins مباراة إقليمية تبدأ يوم الجمعة في ملعب جاكي روبنسون، مع الإعلان عن منافسيهم يوم الاثنين.