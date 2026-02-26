فشلت نغمات الثمانينات هذه في المخططات ولكنها لا تزال تحصد أموالاً كبيرة

العديد من الأغاني الأكثر ديمومة وشعبية والخالدة المرتبطة بالثمانينيات لم تكن في الواقع ناجحة في العقد الذي ولدها – لكنها أصبحت مربحة في النهاية. على الرغم من أنها كانت إصدارات رئيسية لفرق موسيقية مشهورة جدًا وأكثر مبيعًا، إلا أن هذه الأغاني الناجحة في الثمانينيات لم تكن ناجحة من الناحية الفنية في المرة الأولى. في بعض الأحيان، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن الأغنية من الانتشار، وهذا بالتأكيد هو ما حدث مع عدد لا بأس به من نغمات الروك والميتال والبوب السينثبوب التي يمكن اعتبارها في النهاية كلاسيكية.
استمرت هذه الأغاني النائمة من خلال دعم المعجبين واستخدام الموسيقى التصويرية والظهور في مجموعات الحفلات الموسيقية للفرق الموسيقية. مع مرور الوقت، أصبحت أغاني كلاسيكية لا يمكن إنكارها، ومن الغريب أن الأغاني الرائعة التي كانت لديها ما يلزم لجذب جمهور كبير لم تنقر ببساطة عندما وصلت إلى متاجر الراديو والتسجيل لأول مرة. لكن في النهاية، أصبحت هذه الأغاني راسخة ومحبوبة مثل أكبر الأغاني الناجحة في الثمانينيات. على الرغم من أنهم لم يصنعوا مخطط البوب Billboard Hot 100، أو إذا فعلوا ذلك، فإنهم بالكاد وصلوا إلى قائمة أفضل 40 أغنية، واستمروا في جمع مئات الملايين من الاستماع على خدمات البث المباشر ومبيعات كافية للحصول على البلاتينية. هذه بعض الأغاني البارزة في الثمانينيات والتي ربما كانت فاشلة في المخططات، ولكنها تحولت إلى آلات طباعة نقدية افتراضية لفنانيها وكتابها وشركات التسجيلات.
العودة باللون الأسود – AC / DC
مع أكثر من 2 مليار استماع على Spotify وحده، تعد أغنية “Back in Black” واحدة من أكثر أغاني AC/DC استماعًا، إن لم تكن واحدة من أكثر أغاني الروك قيمة على الإطلاق. كانت أغنية لاحقة من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، والأولى التي تم تسجيلها في أعقاب الوفاة المأساوية لبون سكوت، قائد الفرقة السابق. أثبت المغني الجديد والمصرخ القوي براين جونسون للجماهير أنه قادر على تولي قيادة فرقة الروك الأسترالية، بل والارتقاء بها إلى آفاق تجارية جديدة وغير مسبوقة.
سيستمر ألبوم “Back in Black” في بيع 27 مليون نسخة – وهو رابع أكبر ألبوم LP على الإطلاق – وربما لأن المعجبين اختاروا شراء الألبوم بأكمله بدلاً من الأغاني الفردية فقط، على الأقل في البداية. حققت أغنية “Back in Black” المنفردة نجاحًا غير مميز على Hot 100 في أواخر عام 1980 وأوائل عام 1981، وبلغت ذروتها في المركز 37 المتواضع. ولكن تم تصميم هذه الأغنية لتدوم، حيث ستبيع في النهاية 7 ملايين نسخة بمفردها.
واحد – ميتاليكا
من خلال ألبومات التسعينات مثل “Black Album” و”Load”، ساعد فريق Metallica في جعل موسيقى الهيفي ميتال – مخيفة وغاضبة وبصوت عالٍ وسريع – ودودة ومستساغة للجماهير السائدة، ناهيك عن كونها مربحة. ظلت أعمالها في الثمانينيات مفضلة بقوة من قبل المعجبين المتشددين بالفرقة والنوع. بعد أن قامت فرقة Metallica بتجنيد الملايين من الأتباع في التسعينيات من خلال أغاني ناجحة مثل “Enter Sandman” و”Until It Sleeps”، حصلت جهودها السابقة الأقل نجاحًا تجاريًا على نظرة ثانية – ملايين المرات.
“One”، ملحمة متعددة الأجزاء مدتها سبع دقائق وأكثر من عام 1988 “…And Justice for All” مليئة بالعزف المنفرد على الجيتار، وقرع الطبول، والغناء الهادر لجيمس هيتفيلد، وتدور أحداثها حول أحد قدامى المحاربين الذين أصيبوا بجروح مروعة لدرجة أنه يعاني من نوع جهنمي بشكل خاص من متلازمة الانغلاق، وحصل على المركز 35 على Hot 100. وبعد عشرين عامًا من صدوره، تم بيع “One” 500000 نسخة، ولكن بحلول عام 2025، صدقت RIAA على الحالة البلاتينية الخماسية للأغنية. وقد ساعد في ذلك كله النجاح الذي حققه فريق Metallica عبر البث المباشر: فقد تم إدراج أغنية “One” في قائمة الانتظار وتم عرضها لأكثر من 800 مليون مرة على Spotify.
لا أستطيع الحصول على ما يكفي – وضع الإعتراض
أغنية “Just Can’t Get Enough” لفرقة Depeche Mode هي أغنية إلكترونية باردة ولكنها مفعمة بالحيوية والروبوتية ولكنها مبهجة من عام 1981، عندما كانت موسيقى البوب السينثية في بداياتها. في حين أن المجموعة تطور أسلوبها باستمرار وتستمر في تحقيق نجاح كبير في كل من موطنها الأصلي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لعقود قادمة، فمن المحتمل أن تكون أغنية “Just Can’t Get Enough” هي الأغنية المميزة لـ Depeche Mode. إنها أنجح أغنية منفردة للفرقة في الثمانينيات، حيث بيعت منها مليون نسخة في أمريكا، كما أنها عنصر أساسي في البث المباشر أيضًا. على Spotify، تم الاستماع إلى أغنية “Just Can’t Get Enough” أكثر من 540 مليون مرة اعتبارًا من عام 2026.
ترتبط أغنية “Just Can’t Get Enough” ارتباطًا وثيقًا في الوعي الجماعي بالثمانينيات المليئة بلوحة المفاتيح، وقد تم استخدامها في الأفلام والبرامج التلفزيونية أكثر من 50 مرة، غالبًا لإثارة الأحداث في الماضي. لكن الجماهير لم تستمع إلى هذه الأغنية كثيرًا في عام 1981. لم يكن لدى Depeche Mode سوى مجموعة كبيرة من المتابعين في البداية، ولم تحظ باهتمام كبير في الولايات المتحدة حتى عام 1984. في الواقع، لم يتم تصنيف أغنية “Just Can’t Get Enough” أبدًا على قائمة Hot 100.
القطار المجنون – أوزي أوزبورن
بعد أن ترك Ozzy Osbourne فرقة Black Sabbath في عام 1979، بدأ على الفور في العمل منفردًا، وفي عام 1980، أصدر ألبوم “Blizzard of Ozz” LP. أرسلت أغنية “Crazy Train” المنفردة إشارة قوية جدًا حول نوع الموسيقى التي خطط أوزبورن لتسجيلها بمفرده وعلى مدار العقد. أصبحت أغنية Crazy Train، التي تتميز بالتهديد والتميز مع لعقات الجيتار الثقيلة والمبدعة لراندي رودز، أشهر أغنية للمغني غير Black Sabbath، وبينما تبيع أغنية Blizzard of Ozz مليون نسخة في غضون عامين، إلا أن الأغنية المنفردة لم تحقق أداءً جيدًا على مخطط البوب. غاب “القطار المجنون” عن Hot 100 تمامًا، على الرغم من النجاح المعتدل في راديو الروك.
لكنها أغنية أوزبورن التي أراد المشجعون المتشددون والعاديون على حدٍ سواء سماعها. لقد جمعت أكثر من 929 مليون دورة على Spotify، وهي الأغنية الأكثر شعبية لأوزبورن على خدمة البث المباشر، وقد حصلت الأغنية على أربعة أضعاف البلاتينية. فقط بعد وفاة الأسطوري أوزبورن عن عمر يناهز 76 عامًا في عام 2025، وصلت أغنية “Crazy Train” إلى قائمة البوب، وبلغت ذروتها في المرتبة 39 بعد زيادة في عمليات الاستماع والمشتريات بعد الوفاة.