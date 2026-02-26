فشلت نغمات الثمانينات هذه في المخططات ولكنها لا تزال تحصد أموالاً كبيرة

العديد من الأغاني الأكثر ديمومة وشعبية والخالدة المرتبطة بالثمانينيات لم تكن في الواقع ناجحة في العقد الذي ولدها – لكنها أصبحت مربحة في النهاية. على الرغم من أنها كانت إصدارات رئيسية لفرق موسيقية مشهورة جدًا وأكثر مبيعًا، إلا أن هذه الأغاني الناجحة في الثمانينيات لم تكن ناجحة من الناحية الفنية في المرة الأولى. في بعض الأحيان، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن الأغنية من الانتشار، وهذا بالتأكيد هو ما حدث مع عدد لا بأس به من نغمات الروك والميتال والبوب ​​السينثبوب التي يمكن اعتبارها في النهاية كلاسيكية.

استمرت هذه الأغاني النائمة من خلال دعم المعجبين واستخدام الموسيقى التصويرية والظهور في مجموعات الحفلات الموسيقية للفرق الموسيقية. مع مرور الوقت، أصبحت أغاني كلاسيكية لا يمكن إنكارها، ومن الغريب أن الأغاني الرائعة التي كانت لديها ما يلزم لجذب جمهور كبير لم تنقر ببساطة عندما وصلت إلى متاجر الراديو والتسجيل لأول مرة. لكن في النهاية، أصبحت هذه الأغاني راسخة ومحبوبة مثل أكبر الأغاني الناجحة في الثمانينيات. على الرغم من أنهم لم يصنعوا مخطط البوب ​​​​Billboard Hot 100، أو إذا فعلوا ذلك، فإنهم بالكاد وصلوا إلى قائمة أفضل 40 أغنية، واستمروا في جمع مئات الملايين من الاستماع على خدمات البث المباشر ومبيعات كافية للحصول على البلاتينية. هذه بعض الأغاني البارزة في الثمانينيات والتي ربما كانت فاشلة في المخططات، ولكنها تحولت إلى آلات طباعة نقدية افتراضية لفنانيها وكتابها وشركات التسجيلات.