فشل الزعماء في حماية باتريك ماهومز: كريس كانتي

يقولون أن الغياب يجعل القلب أكثر حبًا، ولكن إذا سألت كريس كانتي، فإن الغياب سيُظهر “مدى سوء رؤساء مدينة كانساس” وكيف اعتبروا باتريك ماهومز “أمراً مفروغا منه”.

انتقد لاعب خط الدفاع السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي ومحلل ESPN الحالي الرؤساء لفشلهم في حماية Mahomes هذا الموسم بعد إصابة لاعب الوسط في الرباط الصليبي الأمامي في نهاية الموسم والتي تعرض لها في خسارتهم يوم الأحد أمام فريق Chargers.

وخضع ماهوميس، 30 عاما، لعملية جراحية يوم الاثنين، ويظل السؤال هو مدى استعداده عندما يبدأ العام المقبل.

وقال كانتي خلال برنامج “First Take” يوم الثلاثاء: “هذا العام يسلط الضوء على الممارسات الخاطئة التي حدثت داخل هذا الامتياز على مدى السنوات العديدة الماضية. لقد اعتبروا عظمة باتريك ماهومز أمرا مفروغا منه”.

“نحن على وشك معرفة مدى سوء فريق كانساس سيتي تشيفز خلال هذه الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الموسم العادي،” واصل كانتي وهو يعيد صياغة مضيف FS1 نيك رايت. “إنهم لم يحموا الامتياز، وهو باتريك ماهومز. هذا العام، باتريك ماهومز هو ثاني أكثر لاعب وسط تم الاتصال به. على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم يتعرض أي لاعب وسط للضربات أكثر من باتريك ماهومز.

“خلال نفس الفترة، يتصدر المستلمون الدوري في قطرات، ويحتلون المركز 22 في الاندفاع. لذا هل تقصد أن تخبرني أن لاعب الوسط الخاص بك لا يتمتع بأي حماية؟ لاعب الوسط الخاص بك ليس لديه أجهزة استقبال موثوقة وليس لديك لعبة جري موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. “

لم يتوقف العملاق السابق عند هذا الحد حيث واصل الهجوم بالطريقة التي بنى بها الزعماء فريقًا حول Mahomes.

وأضاف: “يحتاج كل شخص مسؤول عن سلطة صنع القرار في مدينة كانساس سيتي إلى النظر إلى نفسه في المرآة، وعليهم أن يكونوا جديين بشأن محاولة القيام بالصواب من خلال باتريك ماهومز من خلال تحصين تلك القائمة ووضع طاقم دعم أفضل حوله”. “وإلى أن يفعلوا ذلك، سننظر إلى واحدة من أعظم المواهب التي رأيناها في مركز الظهير الوسطي في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي ونتساءل لماذا لا يستطيع العودة إلى المستوى الذي رأيناه فيه خلال السنوات السبع الأولى من حياته المهنية.”

يمكن أن تكون إصابة Mahomes أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد في الأصل بعد أن تم الإبلاغ يوم الاثنين عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بالإضافة إلى الرباط الصليبي الأمامي.