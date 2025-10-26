فشل دفاع ريكس رايان عن وودي جونسون عندما قام أليكس سميث بإساءة معاملة مالك جيتس

حاول “ريكس رايان” الدفاع عن رئيسه السابق، ودفع ثمن ذلك.

مع استمرار Jets في البحث عن فوزهم الأول هذا الموسم – وفي طريقهم إلى تمديد أطول فترة جفاف في الدوري – قام برنامج “Sunday NFL Countdown” على قناة ESPN بتشغيل مقاطع للمالك وودي جونسون وهو ينتقد لاعب الوسط جاستن فيلدز في اجتماعات مالكي اتحاد كرة القدم الأميركي في مانهاتن خلال الأسبوع، قائلًا: “إذا تمكنا من إكمال التمريرة، فسيبدو الأمر جيدًا”، مضيفًا المدرب الرئيسي الصاعد آرون جلين، “يبدو أنه يستدير”. جزء منه… لديك لاعب وسط يتمتع بالتقييم الذي حصلنا عليه… لديه القدرة، ولكن هناك شيئًا لا يبعث على السخرية.”

قال رايان، الذي درب جونسون آند ذا جيتس في الفترة من 2009 إلى 2014، ولم يخف أنه يريد الوظيفة مرة أخرى – حتى أنه أجرى مقابلة لشغل الوظيفة الشاغرة في وقت سابق من هذا العام – إن الامتياز كان في “الحضيض” قبل أن يأتي للدفاع عن المالك.

قال رايان يوم الأحد: “كان وودي يحاول دعم مدربه. كان الجميع، بما في ذلك لاعب الوسط، فظيعين”.

وأشار إلى أن المنافسين الرئيسيين لفريق جيتس، نيو إنجلاند باتريوتس، قد حولوا امتيازهم مع مدربهم الرئيسي الجديد، لكنه وصف خطأً مدرب فريق تايتنز السابق مايك فرابيل بأنه “مدرب جديد لأول مرة”.

حول رايان انتباهه أيضًا إلى العمالقة، ونسب إليهم الفضل في إثارة قاعدة جماهيرهم مع لاعب الوسط الصاعد جاكسون دارت بينما يعاني فريق Jets مرة أخرى مع فيلدز، بداية مباراة الأحد ضد البنغالز، على الرغم من جلوسه على مقاعد البدلاء الأسبوع الماضي لصالح تيرود تايلور، الذي خرج حاليًا بسبب إصابة في الركبة.

لكن دعم رايان لجونسون هو الذي لم يكن جيدًا مع زملائه في ESPN، وخاصة لاعب الوسط السابق أليكس سميث، الذي قال إن فوضى جيتس، بدءًا من الملكية، تعني “لا أحد يريد الذهاب إلى هناك” عندما يتعلق الأمر بلاعبي الوسط.

قال سميث عن جونسون: “إنها الحضيض، لكنها وصلت إلى الحضيض بسبب هذا الرجل. من المستحيل التغلب على الملكية المختلة. وهذا هو تعريفه: وودي جونسون. لقد عشت ذلك. كم عدد المدربين الرئيسيين ولاعبي الوسط الذين تغلب عليهم هذا الرجل، وقاد الحافلة فوق هذا الطفل (فيلدز).”

أوضح رايان أيضًا أنه كان من الممكن أن يكون فيلدز هو لاعب الوسط الأساسي إذا كان مسؤولاً عن الطائرات.

قال رايان عن فيلدز: “يجب أن أكون صادقًا جدًا هنا، كان من الممكن أن يكون لاعب الوسط الخاص بي”. “الطفل لديه القدرة.”

وعن جونسون، قال رايان: “أعتقد أن وودي يشعر بالضغط هنا. سأخبركم بهذا عن وودي جونسون: إنه رجل يريد الفوز. وفي أسوأ الأحوال، يريد الفوز. إنه رجل جيد”.

<br />

لكن سميث لم يرغب في سماع ذلك، مشيرًا إلى أن سام دارنولد وآرون رودجرز، من بين آخرين، تركوا الطائرات وحققوا النجاح مرة أخرى في مكان آخر.

قال سميث: “ربما تكون المشكلة أنت يا وودي”. “ربما تكمن المشكلة فيك… إنها تبدأ من الأعلى وتنتقل إلى الأسفل. وهذا أمر جبان. وهذا مالك ينحرف عن مساره لأن منظمته سيئة للغاية.”

تقدم البنغال في نهاية الشوط الأول يوم الأحد 24-13.