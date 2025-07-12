فشل نيكس في الاختبار الأول لتنفيذ رؤية مايك براون

لاس فيجاس – لم يكشف مايك براون الكثير في مؤتمره الصحفي التمهيدي ، لكنه ذكر رغبته في الحصول على جريمة سريعة.

ونقل ذلك أيضًا إلى طاقم التدريب.

وقال جوردان برينك ، مدرب دوري نيكس الصيفي ، “لقد تواصلنا بشكل أساسي حول ما نريد القيام به على جانبي الكرة. جزء كبير منه – وتحدث عنه معكم يا رفاق في ضماله – يلعب بسرعة”.

كما أشار برينك ، سرعان ما أصبحت خسارة ليلة الجمعة 104-86 أمام بيستونز مثالاً سيئًا على رؤية براون.

لقد بدأوا بشكل سيء – فشلوا في رعاية الكرة – ولم يتعافوا أبدًا.

مع جالس براون والمكتب الأمامي في فيغاس ، كافح تايلر كوليك ، حارس نقطة السنة الثانية ، برصيد 10 نقاط وخمس تحولات.

يمكن التخلص من الأداء الهش ، الذي يتخلل قائمة نيويورك ، بسهولة باعتباره مجرد فتاحة قذرة بلا معنى.

لكنها لم تكن جميلة أيضا.

وقال برينك ، مساعد في عهد توم ثيبودو الموسم الماضي: “اعتقدت أن الأمر استغرق بعض الوقت للتكيف مع اللعبة”. “ولعبنا بسرعة ولعبنا مع وتيرة طوال الأسبوع في الممارسة العملية. ثم في الدقائق الخمس الأولى اليوم ، لم يكن لدينا ذلك حقًا. لذلك كان هذا أكبر شيء من وجهة نظر هجومية عن كيفية لعبنا. لا أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في تنفيذ ذلك.”

لا يحمل النجاح في الدوري الصيفي أي أهمية كبيرة في الصورة ، خاصة وأن Zero Player في مشروع قائمة نيويورك كمساهمين رئيسيين في التناوب.

ومع ذلك ، فإن ثلاثة لاعبين على الأقل – Kolek و Ariel Hukporti و Pacôme Dadiet – مضمونون في مناطق قائمة.

بقعة قائمة أخرى وثلاثة عقود ثنائية الاتجاه معروفة أيضًا.

وكلهم ناضلوا يوم الجمعة. أطلق نيكس على بنسبة 40 في المائة من الحقل و 22 في المائة (6 مقابل 27) على Treys.

من الصعب اللعب بسرعة مع ارتكاب 16 تحولات في 40 دقيقة.

وقال برينك: “(اللعب بسرعة) لا يعني فقط صعودًا وهبوطًا. هذا لا يعني فقط أننا يجب أن نخرج من الانتقال”. “الجزء السريع هو كل أغراضنا في أفعالنا. لذلك نرفع الكرة بسرعة ، وإذا لم يكن لدينا أي شيء ، فنحن على الإجراء التالي بسرعة. لذا فإن بسرعة مجرد صنع قرار.”

والخبر السار هو أن هناك أربع ألعاب أخرى في فيغاس لإنتاج نسخة أفضل من جريمة براون المثالية.

يتطلع كوليك إلى فرصة أخرى لعرض فلسفات براون.

وقال كوليك: “لم يخاطب الفريق بأكمله. لقد وصل إلى هنا الأسبوع الماضي”. “لكن من ما كان يركز عليه المدربون في الدوري الصيفي ، وأنا متأكد من ما تم نقله إليهم ، إنه يلعب بشكل أسرع ، وإخراج الكرة ، ونريد أن نتعب على الأرض ، ونقل الكرة”.