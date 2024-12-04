فصائل الدم التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف

ما لم تتبرع بالدم بشكل متكرر، فمن المحتمل أنك لا تعرف فصيلة دمك. تتميز فصائل الدم بأنواع البروتينات، التي تسمى المستضدات، الموجودة في خلايا الدم الحمراء. الشخص الذي لديه فصيلة دم A لديه المستضد A في خلايا الدم والجسم المضاد B في البلازما. يعتمد ما إذا كانت فصيلة دمك إيجابية أو سلبية (مثل A+) على ما إذا كان لديك بروتين موروث في خلايا الدم لديك.
قد لا تؤثر فصيلة دمك بشكل كبير على حياتك إلا إذا كنت بحاجة إلى نقل دم أو بلازما. ومع ذلك، يمكن أن تظهر فصيلة دمك ميلك إلى حالات معينة. وجدت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة علم الأعصاب أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB الأقل شيوعًا لديهم خطر أكبر بنسبة 82٪ لتطور مشاكل في الذاكرة والتفكير مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O.
وقالت مؤلفة الدراسة ماري كوشمان، دكتوراه في الطب، في بيان صحفي: “ترتبط فصيلة الدم أيضًا بحالات الأوعية الدموية الأخرى مثل السكتة الدماغية، لذا فإن النتائج تسلط الضوء على الروابط بين مشاكل الأوعية الدموية وصحة الدماغ”. ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB لديهم مستوى أعلى من بروتين تخثر معين يسمى العامل الثامن، والذي يرتبط بالتدهور المعرفي والخرف.
لماذا قد ترتبط فصيلة الدم بالتدهور المعرفي
هناك نسبة صغيرة من الأشخاص في الولايات المتحدة لديهم فصيلة الدم AB، في حين أن فصيلة الدم O هي الأكثر شيوعًا. إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB، فهذا لا يعني بالضرورة أنك ستصاب بالخرف. في الواقع، وجدت دراسات أخرى نتائج مختلفة، مما يشير إلى أن فصيلة الدم قد لا يكون لها دائمًا صلة قوية بالتدهور المعرفي. وجدت دراسة أجريت عام 2017 في Medical Science Monitor أن كبار السن الذين لديهم فصيلة الدم A كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخلل الإدراكي بعد العملية الجراحية. ومع ذلك، توصلت دراسة أجريت عام 2015 في PLoS One والتي شملت 1.5 مليون شخص إلى أن فصيلة الدم ليس لها صلة بالخرف. أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا ويمتلكون فصيلة الدم A لديهم خطر أقل بنسبة 7٪ للإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين لديهم فصيلة الدم O. (اقرأ الطرق الأخرى التي يمكن أن تؤثر بها فصيلة دمك على صحتك).
بالمقارنة مع فصيلة الدم O، فإن الأشخاص الذين لديهم فصائل الدم A وB وAB لديهم مستويات أعلى من البروتينات التي تؤثر على التخثر، وفقًا للتحليل التلوي لعام 2022 في علم الأعصاب. ويرتبط جين ABO، الذي يحدد فصيلة دمك، أيضًا ببروتينات أخرى تؤثر على الالتهاب ووظيفة الأوعية الدموية. يرتبط التهاب الدماغ بالتدهور المعرفي (حسب مقال نُشر عام 2022 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية)، وينتج الخرف الوعائي عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.
تغييرات نمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بالخرف
على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير فصيلة دمك، إلا أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتدهور المعرفي من خلال العديد من التغييرات في نمط الحياة. توصي منظمة الصحة العالمية بممارسة التمارين الرياضية لأنها لا تحمي الدماغ فحسب، بل تقلل أيضًا الالتهاب وتعزز جهاز المناعة لديك. يجب أن تهدف إلى ممارسة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع من الأنشطة الهوائية المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين الرياضية القوية. من الجيد تقسيم تمرينك إلى نوبات مدتها 10 دقائق. يجب على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أيضًا تدريب القوة مرتين في الأسبوع على الأقل والعمل على حركتهم ثلاث مرات في الأسبوع لمنع السقوط.
يمكن أن يلعب نظامك الغذائي أيضًا دورًا في خطر الإصابة بالخرف. إن اعتماد خطة أكل صحية مثل حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية مايند يمكن أن يدعم إدراكك الآن وفي وقت لاحق في الحياة. وجدت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة Alzheimer’s and Dementia أن السمنة في منتصف العمر ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 33%، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يساعد في تقليل الوزن الزائد. ستحتاج أيضًا إلى الحد من عادات الشرب المفرطة. ونظرًا لأن التدخين في منتصف العمر يرتبط بالإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، فإن منظمة الصحة العالمية تقترح التسجيل في برنامج للإقلاع عن التدخين. تعد إدارة ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول والاكتئاب أمرًا مهمًا أيضًا لتقليل خطر الإصابة بالخرف.