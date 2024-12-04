فصائل الدم التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف

ما لم تتبرع بالدم بشكل متكرر، فمن المحتمل أنك لا تعرف فصيلة دمك. تتميز فصائل الدم بأنواع البروتينات، التي تسمى المستضدات، الموجودة في خلايا الدم الحمراء. الشخص الذي لديه فصيلة دم A لديه المستضد A في خلايا الدم والجسم المضاد B في البلازما. يعتمد ما إذا كانت فصيلة دمك إيجابية أو سلبية (مثل A+) على ما إذا كان لديك بروتين موروث في خلايا الدم لديك.

قد لا تؤثر فصيلة دمك بشكل كبير على حياتك إلا إذا كنت بحاجة إلى نقل دم أو بلازما. ومع ذلك، يمكن أن تظهر فصيلة دمك ميلك إلى حالات معينة. وجدت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة علم الأعصاب أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB الأقل شيوعًا لديهم خطر أكبر بنسبة 82٪ لتطور مشاكل في الذاكرة والتفكير مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O.

وقالت مؤلفة الدراسة ماري كوشمان، دكتوراه في الطب، في بيان صحفي: “ترتبط فصيلة الدم أيضًا بحالات الأوعية الدموية الأخرى مثل السكتة الدماغية، لذا فإن النتائج تسلط الضوء على الروابط بين مشاكل الأوعية الدموية وصحة الدماغ”. ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB لديهم مستوى أعلى من بروتين تخثر معين يسمى العامل الثامن، والذي يرتبط بالتدهور المعرفي والخرف.