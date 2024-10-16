فصيلة الدم التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا للعلم

هل تعرف فصيلة دمك؟ إلا إذا كنت تتبرع بالدم بانتظام، فقد لا تفعل ذلك. يتم تصنيف فصائل الدم حسب وجود مستضدات وبروتينات محددة، وترث فصيلة الدم هذه من والديك. على الرغم من أنك قد لا تفكر في فصيلة دمك كثيرًا، إلا أن التحليل التلوي لعام 2022 في علم الأعصاب وجد أن فصيلة دمك قد تكون مرتبطة بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

قام الباحثون بتجميع نتائج 48 دراسة لمعرفة كيفية ارتباط الجينات بالسكتة الدماغية المبكرة (EOS). الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A هم أكثر عرضة بنسبة 16٪ للحصول على EOS مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى. فصيلة الدم O هي الأكثر شيوعًا، والأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم هذه لديهم خطر أقل بنسبة 12٪ للإصابة بـ EOS والسكتات الدماغية المتأخرة (LOS).

“ما زلنا لا نعرف لماذا تشكل فصيلة الدم A خطرًا أعلى، ولكن من المحتمل أن يكون لها علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى، والتي تلعب جميعها دوراً هاماً في تخثر الدم”. وقال الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة ستيفن جيه كيتنر، دكتوراه في الطب، ميلا في الساعة، وأستاذ علم الأعصاب في جامعة ميريلاند، في بيان صحفي: “يلعب دوراً كبيراً في تطور جلطات الدم”. وقال الباحثون إن الأشخاص ذوي فصيلة الدم A لا ينبغي أن يشعروا بالقلق ويطلبون فحوصات إضافية.