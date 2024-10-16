فصيلة الدم التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا للعلم

هل تعرف فصيلة دمك؟ إلا إذا كنت تتبرع بالدم بانتظام، فقد لا تفعل ذلك. يتم تصنيف فصائل الدم حسب وجود مستضدات وبروتينات محددة، وترث فصيلة الدم هذه من والديك. على الرغم من أنك قد لا تفكر في فصيلة دمك كثيرًا، إلا أن التحليل التلوي لعام 2022 في علم الأعصاب وجد أن فصيلة دمك قد تكون مرتبطة بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
قام الباحثون بتجميع نتائج 48 دراسة لمعرفة كيفية ارتباط الجينات بالسكتة الدماغية المبكرة (EOS). الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A هم أكثر عرضة بنسبة 16٪ للحصول على EOS مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى. فصيلة الدم O هي الأكثر شيوعًا، والأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم هذه لديهم خطر أقل بنسبة 12٪ للإصابة بـ EOS والسكتات الدماغية المتأخرة (LOS).
“ما زلنا لا نعرف لماذا تشكل فصيلة الدم A خطرًا أعلى، ولكن من المحتمل أن يكون لها علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى، والتي تلعب جميعها دوراً هاماً في تخثر الدم”. وقال الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة ستيفن جيه كيتنر، دكتوراه في الطب، ميلا في الساعة، وأستاذ علم الأعصاب في جامعة ميريلاند، في بيان صحفي: “يلعب دوراً كبيراً في تطور جلطات الدم”. وقال الباحثون إن الأشخاص ذوي فصيلة الدم A لا ينبغي أن يشعروا بالقلق ويطلبون فحوصات إضافية.
أنواع الدم والجينات يمكن أن تؤثر على جلطات الدم
وأشار الباحثون إلى أن الأبحاث السابقة وجدت أن الأشخاص الذين لديهم فصائل الدم A وB وAB هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية معينة، مثل اضطرابات تخثر الدم. يتم تحديد فصيلة دمك بواسطة جين ABO، ويقوم المتغيران A وB لهذا الجين بإنشاء إنزيمات تضيف السكريات إلى البروتين الموجود على سطح خلايا الدم الحمراء. الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O ينتجون إنزيمًا غير وظيفي. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تخثر الدم لديهم هذه السكريات في خلايا الدم لديهم، وأولئك الذين لديهم فصيلة الدم A لديهم مستويات أعلى من بروتينات تخثر الدم. يؤثر جين ABO أيضًا على كمية البروتينات التي تنتج الالتهاب، مما يؤثر أيضًا على جلطات الدم.
(اقرأ عن الطرق الأخرى التي يمكن أن تؤثر بها فصيلة دمك على صحتك.)
تقول جمعية السكتات الدماغية الأمريكية أن 87% من جميع السكتات الدماغية هي سكتات إقفارية، والتي ترتبط بجلطات دموية تعيق تدفق الدم إلى الدماغ (إليك أعراض السكتة الدماغية التي لا يجب أن تتجاهلها). في حين أن السكتات الدماغية ترتبط بشكل أكثر شيوعًا بكبار السن، فإن ما يصل إلى 15٪ من السكتات الدماغية تحدث لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، وفقًا لـ Sutter Health. على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في فصيلة دمك وجيناتك، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق إدارة وزنك وممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين.