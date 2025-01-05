فصيلة الدم التي تزيد من خطر الإصابة بالإشريكية القولونية

E. coli، وهي اختصار لـ Escherichia coli، هي نوع من البكتيريا التي يمكن أن تعبث بالأمعاء أو المسالك البولية. اعتمادا على السلالة، قد يسبب ذلك الإسهال أو الشعور بالحرقان الشديد عند التبول. في حين أن بعض سلالات الإشريكية القولونية مفيدة بالفعل لعملية الهضم، فإن سلالات أخرى، وخاصة النوع الكامن في الأطعمة أو المشروبات أو الأسطح الملوثة التي قد تحتوي على لمسة من البراز، يمكن أن تسبب العدوى.

مجموعات معينة من الأشخاص – مثل الرضع أو كبار السن أو أولئك الذين يعانون من أمراض مثل مرض السكري أو ضعف جهاز المناعة – أكثر عرضة للإصابة بالمرض من الإشريكية القولونية. ومن المثير للاهتمام أن فصيلة دمك قد تلعب أيضًا دورًا في مدى إصابتك بالمرض.

هذا لا يعني أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم معينة لا يجيدون غسل أيديهم أو التسكع في أماكن مليئة بالبراز. ولكن إذا أصبت بسلالة معينة من الإشريكية القولونية، فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بالإسهال، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 في مجلة التحقيقات السريرية. لماذا؟ تنتج هذه السلالة بروتينًا شديد الالتصاق بالخلايا لدى الأشخاص ذوي فصيلة الدم A. ويلتصق ببطانة الأمعاء، مما يسهل على البكتيريا التسبب في أعراض أكثر خطورة.