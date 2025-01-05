فصيلة الدم التي تزيد من خطر الإصابة بالإشريكية القولونية

E. coli، وهي اختصار لـ Escherichia coli، هي نوع من البكتيريا التي يمكن أن تعبث بالأمعاء أو المسالك البولية. اعتمادا على السلالة، قد يسبب ذلك الإسهال أو الشعور بالحرقان الشديد عند التبول. في حين أن بعض سلالات الإشريكية القولونية مفيدة بالفعل لعملية الهضم، فإن سلالات أخرى، وخاصة النوع الكامن في الأطعمة أو المشروبات أو الأسطح الملوثة التي قد تحتوي على لمسة من البراز، يمكن أن تسبب العدوى.
مجموعات معينة من الأشخاص – مثل الرضع أو كبار السن أو أولئك الذين يعانون من أمراض مثل مرض السكري أو ضعف جهاز المناعة – أكثر عرضة للإصابة بالمرض من الإشريكية القولونية. ومن المثير للاهتمام أن فصيلة دمك قد تلعب أيضًا دورًا في مدى إصابتك بالمرض.
هذا لا يعني أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم معينة لا يجيدون غسل أيديهم أو التسكع في أماكن مليئة بالبراز. ولكن إذا أصبت بسلالة معينة من الإشريكية القولونية، فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بالإسهال، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 في مجلة التحقيقات السريرية. لماذا؟ تنتج هذه السلالة بروتينًا شديد الالتصاق بالخلايا لدى الأشخاص ذوي فصيلة الدم A. ويلتصق ببطانة الأمعاء، مما يسهل على البكتيريا التسبب في أعراض أكثر خطورة.
ما الذي يجعل فصائل الدم مختلفة؟
قد يبدو الدم متشابهًا بالعين المجردة، ولكن على المستوى الخلوي، فهو في الواقع مختلف تمامًا اعتمادًا على فصيلة دمك. تحتوي خلايا الدم الحمراء على بروتينات محددة تسمى المستضدات على سطحها. إذا كانت فصيلة دمك A أو B، فإن خلايا الدم الحمراء لديك تحتوي على المستضد A أو B. يمتلك الأشخاص ذوو الدم AB مستضدات A وB، لكن لا توجد أجسام مضادة في بلازماهم. على الجانب الآخر، الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O ليس لديهم مستضدات A أو B على خلايا الدم الحمراء لديهم، ولكن لديهم أجسام مضادة A وB في بلازماهم. يشير “+” أو “-” في فصيلة دمك إلى عامل الريسوس (Rh).
لا تتعلق هذه المستضدات والأجسام المضادة بتوافق الدم فحسب، بل إنها تؤثر أيضًا على كيفية استجابة جهازك المناعي للبكتيريا. توضح مراجعة عام 2015 في مراجعات علم الأحياء الدقيقة السريرية أن الأجسام المضادة المحددة يمكنها التعرف على بعض البكتيريا وتدميرها. ومع ذلك، فإن بعض فصائل الدم تكون أكثر عرضة لسلالات بكتيرية معينة. على سبيل المثال، تنتج الإشريكية القولونية المعوية (سلالة من الإشريكية القولونية التي تسبب الإسهال) سمومًا وبروتينات تساعدها على الالتصاق بالخلايا الموجودة في أمعائك. من المرجح أن ترتبط هذه السموم بالأشخاص ذوي فصائل الدم A أو AB.
طرق أخرى يمكن أن تؤثر بها فصيلة دمك على صحتك
لا تؤثر فصيلة دمك فقط على خطر الإصابة بالعدوى. ترتبط بعض أنواع الدم أيضًا بحالات معينة مثل أمراض القلب. في حين أن عوامل مثل الكوليسترول وضغط الدم وحالة التدخين تلعب دورًا، فإن جين ABO يمكن أن يزيد أيضًا من خطر إصابتك. يوجد جين ABO في الأشخاص الذين لديهم فصائل الدم A أو B أو AB. وفقًا لـ Penn Medicine، فإن الأشخاص الذين لديهم فصائل الدم هذه والذين يعيشون في مناطق شديدة التلوث هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنةً بأولئك الذين لديهم فصيلة الدم O.
على الرغم من أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بالإسهال من بكتيريا الإشريكية القولونية المعوية، فقد وجدت مراجعة عام 2021 في Biochemistry Research International أيضًا أن فصيلة الدم A مرتبطة بالجدري والعدوى من Pseudomonas aeruginosa. قد يكون أصحاب فصيلة الدم B أكثر عرضة للإصابة بمرض السيلان والسل والبكتيريا العقدية والسالمونيلا. تعد العدوى مثل السالمونيلا والجدري والإشريكية القولونية أكثر شيوعًا أيضًا لدى الأشخاص ذوي فصيلة الدم AB. وفي الوقت نفسه، ترتبط فصيلة الدم O، وهي فصيلة الدم الأكثر شيوعًا، بزيادة خطر الإصابة بالنكاف والسل والكوليرا.