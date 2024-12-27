فصيلة الدم التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الرجل بسرطان البروستاتا

يتم تشخيص أكثر من 299 ألف حالة جديدة من سرطان البروستاتا كل عام، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية. وعلى الرغم من أنه يمكن علاج سرطان البروستاتا بنجاح، إلا أنه لا يزال مميتًا لأكثر من 35000 من الذكور البيولوجيين سنويًا.

إذا كان لديك البروستاتا، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات السلوكية الهامة نحو تقليل خطر الإصابة بهذا السرطان الخاص بالجنس. توصي مؤسسة جونز هوبكنز الطبية بتقليل تناولك للدهون المشبعة، وزيادة استهلاكك للأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن طبيعي، والإقلاع عن عادة التدخين. ومع ذلك، لا يمكن تغيير بعض عوامل الخطر المحتملة للإصابة بسرطان البروستاتا لأنك ورثتها من والديك، بما في ذلك فصيلة دمك.

على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير عادي، إلا أن فصيلة الدم لديك (والتي عادة ما تكون A أو B أو AB أو O، إلا إذا كانت لديك فصيلة دم نادرة) قد تؤثر على فرصتك في الإصابة بسرطان البروستاتا. على وجه التحديد، أظهرت ثلاثة أنواع من الدم وجود علاقة محتملة مع التشخيص المستقبلي لسرطان البروستاتا: الأنواع A، وB، وAB. تعتبر هذه متغيرات فصيلة الدم غير O. ولكن لماذا تزيد فصائل الدم غير O من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا (أو أي سرطان آخر)؟ يبدو أن الإجابة تنبع من الجين ABO، الموجود فقط في أصحاب فصائل الدم غير O.