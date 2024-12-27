فصيلة الدم التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الرجل بسرطان البروستاتا

يتم تشخيص أكثر من 299 ألف حالة جديدة من سرطان البروستاتا كل عام، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية. وعلى الرغم من أنه يمكن علاج سرطان البروستاتا بنجاح، إلا أنه لا يزال مميتًا لأكثر من 35000 من الذكور البيولوجيين سنويًا.
إذا كان لديك البروستاتا، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات السلوكية الهامة نحو تقليل خطر الإصابة بهذا السرطان الخاص بالجنس. توصي مؤسسة جونز هوبكنز الطبية بتقليل تناولك للدهون المشبعة، وزيادة استهلاكك للأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن طبيعي، والإقلاع عن عادة التدخين. ومع ذلك، لا يمكن تغيير بعض عوامل الخطر المحتملة للإصابة بسرطان البروستاتا لأنك ورثتها من والديك، بما في ذلك فصيلة دمك.
على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير عادي، إلا أن فصيلة الدم لديك (والتي عادة ما تكون A أو B أو AB أو O، إلا إذا كانت لديك فصيلة دم نادرة) قد تؤثر على فرصتك في الإصابة بسرطان البروستاتا. على وجه التحديد، أظهرت ثلاثة أنواع من الدم وجود علاقة محتملة مع التشخيص المستقبلي لسرطان البروستاتا: الأنواع A، وB، وAB. تعتبر هذه متغيرات فصيلة الدم غير O. ولكن لماذا تزيد فصائل الدم غير O من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا (أو أي سرطان آخر)؟ يبدو أن الإجابة تنبع من الجين ABO، الموجود فقط في أصحاب فصائل الدم غير O.
خيط محتمل بين فصيلة الدم ومآل السرطان
يبدو أن احتمال وجود آلية مرتبطة بالسرطان داخل جين ABO مرتفع، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 في مجلة علم الأوبئة السرطانية. خلال الدراسة، تم تتبع حياة 1.6 مليون متبرع بالدم لمدة إجمالية بلغت 27 مليون سنة؛ أظهر أولئك الذين لديهم فصائل دم غير O ارتفاعًا ملحوظًا في تشخيص السرطان.
وقد أدت التجارب والتجارب والمراجعات الأخرى إلى ما يبدو أنه صلة بين أنواع معينة من الدم غير O وسرطان البروستاتا. على سبيل المثال، استكشفت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة Disease Markers العلاقة بين فصائل الدم غير O وO وسرطان البروستاتا. يبدو أن النتائج تظهر وجود علاقة بين الأنواع غير O وارتفاع معدل الإصابة بسرطان البروستاتا العدواني. وفي الوقت نفسه، قامت دراسة أجريت عام 2018 في مجلة Oncology Letters بوزن فصيلة الدم مقابل تطور سرطان البروستاتا والكلى والمثانة. يبدو أن الأفراد ذوي فصيلة الدم B أكثر عرضة لتلقي تشخيص سرطان البروستاتا.
بالطبع، ليس من المقدر لك أن تصاب بسرطان البروستاتا إذا كانت فصيلة دمك غير O؛ الارتباط والسببية مفاهيم مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، لا تدعم جميع الدراسات السريرية ارتباط فصيلة الدم غير O بسرطان البروستاتا: توصلت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة علم الأورام السريرية إلى استنتاج مفاده أن سرطان البروستاتا القاتل كان أكثر احتمالا لدى الأشخاص الذين يعانون من فصيلة الدم O وأقل احتمالا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من سرطان البروستاتا. فصيلة الدم AB.
فصيلة الدم وتكرار الإصابة بسرطان البروستاتا
ومع ذلك، إذا كنت قد أصبت بالفعل بسرطان البروستاتا مرة واحدة وخضعت للعلاج، فقد تتساءل عما إذا كانت فصيلة دمك يمكن أن تؤثر على فرص إصابتك بتكرار المرض. ومرة أخرى، قد يتمكن العلم من تقديم إجابات محتملة. في دراسة أجريت عام 2014 في الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية، كان لدى الرجال ذوي فصيلة الدم O الذين تم علاجهم جراحيًا من سرطان البروستاتا (والذين هدأ سرطانهم) فرصة تكرار المرض بنسبة 35٪ مقارنة بنظرائهم من أصحاب فصيلة الدم A.
وعندما سُئل عن نتائج الدراسة، قال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور يوشيو أونو، إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول تطور سرطان البروستاتا لتحديد كيفية تفسير النتائج وتطبيقها سريريًا بدقة. ومع ذلك، كان أحد الاقتراحات العملية التي طرحها أونو هو تقديم استشارات فردية حول السرطان للناجين من سرطان البروستاتا بناءً على فصائل دمهم كجزء من خطط العلاج المستمرة.