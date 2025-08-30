فضلت تكساس الآن للتغلب على ولاية أوهايو في مباراة الأسبوع الأول

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



تتدفق المال على تكساس قبل مباراة يوم السبت ضد ولاية أوهايو.

بعد افتتاحه كخلف من 3 نقاط ، أصبحت Longhorns الآن مفضلة بمقدار 1.5 نقطة حتى كتابة هذه السطور للتغلب على Buckeyes في Draftkings Sportsbook.

في معظم الكتب الرياضية الكبرى الأخرى ، لا تزال تكساس مستضعفًا من نقطة واحدة ، على الرغم من أن حركتهم تشير إلى أنه يمكنهم القفز إلى ولاية أوهايو ستيت قبل انطلاق السبت عند الظهر.

أخبر جوني أفيلو من Draftingsks Fox Sports أنه يتوقع أن تكون اللعبة حدثًا مراهنًا ضخمًا.

وقال أفيلو ، وفقًا للمنفذ: “يمكن لتكساس ضد ولاية أوهايو أن ترى أكبر قدر من الأموال التي حصلنا عليها على الإطلاق في لعبة كرة القدم في أسبوع الافتتاح. أعتقد أنها مذهلة”.

يجلس أكثر من/أقل عند 46.5 نقطة في DraftKings ، والتي انخفضت من 50.5 نقطة عندما انخفضت خطوط اللعبة لأول مرة.

افتتح Longhorns هذا الموسم كفريق واحد إجمالي بعد سقوطه إلى Buckeyes في الدور نصف النهائي من مباراة كرة القدم في الكلية في يناير.

احتلت ولاية أوهايو أول بطولة وطنية لها في عصر ريان يوم بفوزها على نوتردام في لعبة اللقب.

يأتي كلا الفريقين هذا الموسم بتطلعات البطولة ، حيث يجلس تكساس كمفضل +550 في فانويل الرياضي ، تليها جورجيا (+650) ، ولاية أوهايو (+700) وبنسل ستايت (+700).

المراهنة على كرة القدم الجامعية؟

سيكون Heisman Trophy القوس مانينغ المفضل (+700) وراء مركز تكساس.

سيتم عنوان ولاية أوهايو من قبل المتلقي Wide Wide Jeremiah Smith ، وهو أيضًا منافس Heisman في +1100 ، وهو رابع أفضل احتمالات في البلاد.