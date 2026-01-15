فضل برونكو الآن على الفواتير في جولة تقسيم الاتحاد الآسيوي في تحول مفاجئ في السوق

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يمكن أن ينظر جوش ألين وبيلز إلى المباريات الفاصلة المتتالية على أنهما مستضعفان.

افتتح فريق بوفالو رقم 6 كمرشح مفضل بفارق 1.5 نقطة على فريق برونكو رقم 1 في الجولة التقسيمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأحد بعد فوزه على فريق جاكوار 27-24 في جاكسونفيل.

تمامًا مثل الأيام التي سبقت تلك المباراة، انحرف الخط بعيدًا عن بيلز ونحو الفريق المضيف. يتم تفضيل فريق برونكو الآن بفارق 1.5 نقطة في FanDuel بعد تحول ثلاث نقاط يوم الأربعاء.

جاء تعديل السوق هذا بعد أن طرد شون بايتون المراسلين بشأن فكرة تصنيفهم على أنهم مستضعفون في المنزل.

وقال بايتون للصحفيين يوم الأربعاء: “لا أستطيع التحكم في ذلك”. “أنا لا أفعل ذلك. نحن لا ننتبه لذلك بصراحة.”

السرد الأساسي حول هذه اللعبة هو نسب لعبة Allen الكبيرة التي تواجه دفاع دنفر الخانق.

عانى ألين من عدة ضربات كبيرة في فوز Bills’ Wild Card. تم إدراجه بإصابات في القدم والركبة والأصابع في تقرير تدريب بيلز هذا الأسبوع، حيث تدرب بقدرة محدودة يوم الثلاثاء قبل تسجيل جلسة كاملة يوم الأربعاء.

قاد NFL MVP الحالي فريق Bills إلى التصفيات السابعة على التوالي مع ظهوره مرتين في بطولة الاتحاد الآسيوي في تلك الفترة. يصادف يوم السبت بداية المباراة الخامسة عشرة لـ Allen حيث يتطلع إلى البناء على 259.4 ياردة لكل لعبة ومعدل إكمال 66.7 بالمائة.

قاد بايتون فريق برونكو إلى التصفيات للموسم الثاني على التوالي في موسمه الثالث على رأس الفريق. قاد دنفر اتحاد كرة القدم الأميركي في الياردات المسموح بها لكل لعبة (4.5) والأكياس (68) ودفاع المنطقة الحمراء (42.6 بالمائة).

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

سيتم الضغط على Bo Nix من أجل اللعب المتفجر نظرًا لأن أوجه القصور في كل جانب تلغي بعضها البعض: يتمتع فريق Bills بدفاع مسامي، حيث يتراجع عن 136 ياردة مشاجرة لكل لعبة، كل ذلك بينما لا يعمل فريق Broncos بشكل جيد بشكل استثنائي، حيث يكتسب مشاة 4.4 ياردة لكل محاولة.

كان هذا هو الموسم الأول الذي لم يفز فيه فريق بيلز بلقب شرق آسيا منذ عام 2019، عندما انتزعه باتريوتس للعام الحادي عشر على التوالي.

انتزع فريق برونكو لقب غرب آسيا للمرة الأولى منذ عام 2015، ليقطع مسيرة تشيفز التي استمرت تسع سنوات.

في الموسم الماضي، سحق فريق بيلز رقم 2 فريق برونكو رقم 7 بنتيجة 31-7 في جولة Wild Card. قام ألين بتوزيع الكرة لمسافة 272 ياردة وزوج من النقاط بينما أغلق دفاع بوفالو الباب في الأرباع الثلاثة الأخيرة.

