“فقط ما أحتاجه”: يحب أصحاب أدوات الشحن في Harbour Freight أي نوع من المشاريع

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

أثناء انتقالك إلى منزل أو شقة، ربما تحتاج إلى البدء في جمع الأدوات للتعامل مع مهام الإصلاح السريعة التي يمكنك القيام بها بنفسك. هناك أدوات معينة يجب أن يمتلكها كل صاحب منزل، مثل المطرقة والمثقاب اللاسلكي ومجموعة مفاتيح الربط. ومع ذلك، في بعض الأحيان، عندما تريد الخيار الأكثر فائدة، تكون الأداة المتعددة هي الاختيار الصحيح. يُشار إليه أحيانًا باسم أداة سكين الجيش السويسري المتعددة، هذا الجهاز صغير بما يكفي لحمله في جيبك، مما يضمن حصولك دائمًا على العنصر المناسب في متناول اليد لهذه المهمة.

لسوء الحظ، يمكن أن تكون هذه المنتجات باهظة الثمن، حيث أن بعض أشهر الشركات المصنعة تتقاضى 100 دولار أو أكثر. إذا كنت مهتمًا بالحصول على سعر أقل بكثير لأدواتك المتعددة الجديدة، فقد ترغب في التحقق من Harbour Freight. يُعرف بائع التجزئة هذا ببيع جميع أنواع المنتجات المتعلقة بالأجهزة بأسعار منخفضة. من بين أدوات Harbour Freight التي تقل قيمتها عن 50 دولارًا والتي تستحق الشراء هي إحدى أدواتها المتعددة الشائعة. يمكن شراء أداة Gordon 20-in-1 Multi-Tool عبر الإنترنت أو في العديد من المتاجر المحلية مقابل حوالي 40 دولارًا.

على موقع Harbour Freight الإلكتروني، يقول 90% من العملاء أنهم يوصون بشراء هذا المنتج. يقدّر العديد من المراجعين التنوع الذي يتلقونه من منتج Gordon هذا، فضلاً عن حقيقة أنه يمكنهم إخراجه من جيبهم في حالات الطوارئ وحل العديد من المشكلات المختلفة. يقول أحد مراجعي عملاء Harbour Freight إن منتج Gordon هو “ما أحتاجه تمامًا. أداة رائعة. جودة رائعة وقيمة رائعة مقابل السعر.”