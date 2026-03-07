“فقط ما أحتاجه”: يحب أصحاب أدوات الشحن في Harbour Freight أي نوع من المشاريع

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
أثناء انتقالك إلى منزل أو شقة، ربما تحتاج إلى البدء في جمع الأدوات للتعامل مع مهام الإصلاح السريعة التي يمكنك القيام بها بنفسك. هناك أدوات معينة يجب أن يمتلكها كل صاحب منزل، مثل المطرقة والمثقاب اللاسلكي ومجموعة مفاتيح الربط. ومع ذلك، في بعض الأحيان، عندما تريد الخيار الأكثر فائدة، تكون الأداة المتعددة هي الاختيار الصحيح. يُشار إليه أحيانًا باسم أداة سكين الجيش السويسري المتعددة، هذا الجهاز صغير بما يكفي لحمله في جيبك، مما يضمن حصولك دائمًا على العنصر المناسب في متناول اليد لهذه المهمة.
لسوء الحظ، يمكن أن تكون هذه المنتجات باهظة الثمن، حيث أن بعض أشهر الشركات المصنعة تتقاضى 100 دولار أو أكثر. إذا كنت مهتمًا بالحصول على سعر أقل بكثير لأدواتك المتعددة الجديدة، فقد ترغب في التحقق من Harbour Freight. يُعرف بائع التجزئة هذا ببيع جميع أنواع المنتجات المتعلقة بالأجهزة بأسعار منخفضة. من بين أدوات Harbour Freight التي تقل قيمتها عن 50 دولارًا والتي تستحق الشراء هي إحدى أدواتها المتعددة الشائعة. يمكن شراء أداة Gordon 20-in-1 Multi-Tool عبر الإنترنت أو في العديد من المتاجر المحلية مقابل حوالي 40 دولارًا.
على موقع Harbour Freight الإلكتروني، يقول 90% من العملاء أنهم يوصون بشراء هذا المنتج. يقدّر العديد من المراجعين التنوع الذي يتلقونه من منتج Gordon هذا، فضلاً عن حقيقة أنه يمكنهم إخراجه من جيبهم في حالات الطوارئ وحل العديد من المشكلات المختلفة. يقول أحد مراجعي عملاء Harbour Freight إن منتج Gordon هو “ما أحتاجه تمامًا. أداة رائعة. جودة رائعة وقيمة رائعة مقابل السعر.”
الميزات الموجودة في أداة Harbour Freight 20-in-1 المتعددة
تقدم شركة Harbour Freight العديد من الأدوات متعددة الأغراض ذات التصنيف العالي، مثل الأدوات الكهربائية المتأرجحة والمفكات متعددة البتات، ولكن أداة Gordon هي الأداة الوحيدة متعددة الأغراض المصممة على طراز سكين الجيش السويسري والتي يمكن العثور عليها على الموقع الإلكتروني لمتاجر التجزئة للأجهزة المخفضة السعر. إنه منتج مفيد بسبب جميع الميزات المختلفة التي يقدمها.
ستجد قاطعة أسلاك، ومزيلة أسلاك، ومفك لقم، ومبرد خشب، ومنشار صغير، وكماشة، ومفك براغي للنظارات، ومفك براغي عادي، والمزيد باستخدام أداة Gordon هذه. كما أنها تحتوي على بعض الميزات التي تتوقع العثور عليها باستخدام سكين الجيش السويسري، مثل شفرة السكين وفتاحة الزجاجات وفتاحة العلب. يمكن أن يتحمل الاستخدام المستمر وبعض سوء الاستخدام، لأنه مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. سلط العشرات من المراجعين على موقع Harbour Freight الإلكتروني الضوء على متانة أداة Gordon. يقول أحد المراجعين: “هذه أداة رائعة؛ متينة وخفيفة الوزن”. الأداة لديها وزن الشحن 0.75 جنيه.
بطول 10.16 سم، قد يكون كبيرًا قليلاً بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يرغبون في حمله في الجيب. يتم شحنه بمشبك حزام للأشخاص الذين يفضلون حمله بهذه الطريقة. ذكر العديد من المراجعين استخدام أداة Gordon المزودة بمشبك جيب لتسهيل الإمساك بها بسرعة.
أهم الميزات التي تعجب المراجعين في أداة Gordon المتعددة
ذكر العديد من المراجعين على موقع Harbour Freight الإلكتروني أن منتج Gordon يُقارن بشكل إيجابي في قائمة الميزات الخاصة به وجودة البناء مع خيارات الأدوات المتعددة الأكثر تكلفة. يقول أحد المراجعين: “إن أداة Gordon هذه تكاد تكون بنفس جودة أداة Victorinox Swiss Tool X الأكثر تكلفة”. تقدم أمازون أداة Victorinox Swiss Tool X ذات 24 وظيفة مقابل 145 دولارًا.
قارن العديد من المراجعين الآخرين منتج Gordon بأدوات Leatherman المتعددة، والتي تعد أكثر تكلفة بكثير ولكن يعتبرها بعض المراجعين أفضل الأدوات المتعددة المصنوعة في الولايات المتحدة. تقدم أمازون أداة Leatherman Change Plus المتعددة 19 في 1 مقابل 160 دولارًا. يعد نموذج Gordon “صفقة رائعة لاستنساخ Leatherman” ، وفقًا لأحد مراجعي Harbour Freight.
سلط العديد من مراجعي Harbour Freight الضوء على أهمية تنوع منتج Gordon. يذكرون أنهم يحملونها معهم للقيام بالأعمال اليدوية حيث لا يكونون متأكدين تمامًا مما هو مطلوب، مما يلغي الحاجة إلى حمل صندوق أدوات ثقيل. يقول أحد المراجعين على موقع Harbour Freight: “لقد فوجئت بعدد المرات التي استخدمتها للقيام بالأعمال المنزلية البسيطة في المنزل”. ويقول مراجع آخر إنها أداة لا بد منها لرحلات الصيد، حيث يمكنها إصلاح العديد من المشكلات التي قد تحدث على الماء. ويفضل آخرون استخدام جوردون بحجم الجيب كجزء من أدوات الاستعداد لحالات الطوارئ. نظرًا لأن هذه الأداة تحتوي على العديد من الوظائف، فهي رائعة لحالات الطوارئ التي قد تنشأ.