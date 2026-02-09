فكرة باكسبلاش الجريئة مستوحاة من مطبخ طارق الموسى من HGTV

يجادل بعض الناس بأن الخط الخلفي الأسود يمكن أن يكون قاسيًا للغاية. يمكن لخبراء التصميم أن يتفقوا على أن الخطوط الخلفية السوداء عادة ما تظهر بشكل مكثف للغاية، خاصة عند دمجها مع مواد أثقل، أو إضاءة سيئة، أو عند استخدامها في مساحات أصغر. لجعل الخلفية الداكنة تبدو مقصودة، قم بإقرانها بخزائن وأسطح عمل أخف لتعويض ثقل اللون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد اختيار اللون اللامع في ارتداد الضوء، مما يمنع المساحة من الظهور بشكل مسطح بصريًا. إذا لم يكن اللمعان الكامل هو ما يناسبك، فاختر اللمسة النهائية شبه اللامعة بدلاً من ذلك. يخلق البلاط العمودي ارتفاعًا أكبر، مما يمكن أن يساعد في جعل الخط الخلفي الأسود أكثر اتساعًا من كونه قمعيًا. للحصول على مظهر أكثر عصرية، فإن مطابقة لون الجص مع البلاط الخاص بك هو اتجاه باكسبلاش لمحاولة الحصول على مظهر سلس في المطبخ.

ومع ذلك، قد لا يكون هذا النمط الجريء مناسبًا للجميع. ربما تفضل البلاط العمودي الداكن مع الجص الداكن ولكنك تفضل تجنب التشطيبات اللامعة. إذا كان الأمر كذلك، قم بمزج النصائح المذكورة أعلاه وتطابقها. على سبيل المثال، في مطبخ الموسى الجديد، تكون الخلفية السوداء عبارة عن لوح متواصل غير لامع، مقترن بخزائن خشبية فاتحة، وأجهزة سوداء، ولمسات بيضاء مثل كونترتوب جزيرة مركزية بيضاء لخلق التباين. بالإضافة إلى ذلك، الأسود ليس اللون الوحيد المناسب لهذا الاتجاه. إذا كنت بحاجة إلى الإلهام، فلا تنظر إلى أبعد من ألوان الطلاء الرسمية لعام 2026. توفر الألوان مثل Silhouette ذو اللون الرمادي الفولاذي من تصميم Benjamin Moore أو Divine Damson ذو اللون الأحمر التوتي من Graham and Brown قدرًا مثاليًا من الدراما.