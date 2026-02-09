فكرة باكسبلاش الجريئة مستوحاة من مطبخ طارق الموسى من HGTV

هناك الكثير من الطرق للتمتع بالجرأة باستخدام باكسبلاش في المطبخ، لكن نجم HGTV طارق الموسى يوضح لنا كيفية جلب الدراما. تتبعه إلى منزلين مختلفين، وقد ثبتت خلفية سوداء داكنة تصميم مطبخه. لقد ألقينا نظرة على مطبخ الموسى في منزله السابق في نيوبورت، والذي يتميز بخزائن شاكر بيضاء أنيقة، ومنضدة سوداء فاخرة في الجزيرة الوسطى، وقطعة العرض الحقيقية: بلاط باكسبلاش أسود مثير. البلاط عبارة عن رخام أسود لامع من Mission Tile West، ويصبح الخلفية المثالية المستوحاة من الطراز القوطي لخزائن المطبخ البيضاء. البلاط فريد من نوعه، ومثبت عموديًا، وموضع بتأثير متداخل. للحصول على أجواء مماثلة، يلتقط Archer Nero Glossy Arco 3D Deco من Tiles Direct نفس الطاقة الحديثة.
وتحدثت زوجة الموسى، هيذر راي، إلى HGTV حول البلاط قائلة: “لقد نظرنا إلى الكثير من الخيارات ووقعنا في حب هذا لأنه جريء للغاية”. يمكن للبلاط الجريء مثل رخام الموسى الأسود أن يمهد المسرح ويصبح نقطة محورية في تصميم مطبخك. يفضل الزوجان اللون الأسود الجريء في مطبخهما بدرجة كافية للحفاظ على استمرار هذا الاتجاه من خلال لوح أسود غير لامع رائع إلى جانب الخزائن الخشبية الطبيعية في منزلهما الجديد. على الرغم من أنك لست مضطرًا إلى اتباع خطى النجم بالضبط، مع ملاحظة كيف يمكن لشيء مثل اتجاه باكسبلاش للمطبخ الصاعد، والذي يضيف الكثير من التباين إلى مساحتك، أن يعزز تصميمك.
كن متقلب المزاج مع الألوان المتناقضة الداكنة
يجادل بعض الناس بأن الخط الخلفي الأسود يمكن أن يكون قاسيًا للغاية. يمكن لخبراء التصميم أن يتفقوا على أن الخطوط الخلفية السوداء عادة ما تظهر بشكل مكثف للغاية، خاصة عند دمجها مع مواد أثقل، أو إضاءة سيئة، أو عند استخدامها في مساحات أصغر. لجعل الخلفية الداكنة تبدو مقصودة، قم بإقرانها بخزائن وأسطح عمل أخف لتعويض ثقل اللون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد اختيار اللون اللامع في ارتداد الضوء، مما يمنع المساحة من الظهور بشكل مسطح بصريًا. إذا لم يكن اللمعان الكامل هو ما يناسبك، فاختر اللمسة النهائية شبه اللامعة بدلاً من ذلك. يخلق البلاط العمودي ارتفاعًا أكبر، مما يمكن أن يساعد في جعل الخط الخلفي الأسود أكثر اتساعًا من كونه قمعيًا. للحصول على مظهر أكثر عصرية، فإن مطابقة لون الجص مع البلاط الخاص بك هو اتجاه باكسبلاش لمحاولة الحصول على مظهر سلس في المطبخ.
ومع ذلك، قد لا يكون هذا النمط الجريء مناسبًا للجميع. ربما تفضل البلاط العمودي الداكن مع الجص الداكن ولكنك تفضل تجنب التشطيبات اللامعة. إذا كان الأمر كذلك، قم بمزج النصائح المذكورة أعلاه وتطابقها. على سبيل المثال، في مطبخ الموسى الجديد، تكون الخلفية السوداء عبارة عن لوح متواصل غير لامع، مقترن بخزائن خشبية فاتحة، وأجهزة سوداء، ولمسات بيضاء مثل كونترتوب جزيرة مركزية بيضاء لخلق التباين. بالإضافة إلى ذلك، الأسود ليس اللون الوحيد المناسب لهذا الاتجاه. إذا كنت بحاجة إلى الإلهام، فلا تنظر إلى أبعد من ألوان الطلاء الرسمية لعام 2026. توفر الألوان مثل Silhouette ذو اللون الرمادي الفولاذي من تصميم Benjamin Moore أو Divine Damson ذو اللون الأحمر التوتي من Graham and Brown قدرًا مثاليًا من الدراما.