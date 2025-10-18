فكرة لمسار حديقة TikTok مناسبة للميزانية يمكنك تجربتها في حديقتك

عند إنشاء مسار حديقة مغطى بالورق المقوى، فإن المفتاح هو العمل في طبقات. الطبقة الأولى سوف تكون مصنوعة بالكامل من الورق المقوى. يؤدي ذلك إلى إنشاء سطح صلب ومستوٍ لتستقر عليه النشارة بينما يساعد أيضًا في إبعاد الأعشاب الضارة. نظرًا لأنه يمكن إعادة ترتيب الورق المقوى بسهولة، فإنه يوفر المرونة في تشكيل المسار الخاص بك – وهو أمر لا توفره التغطية وحدها. بعد ذلك، لإكمال المسار، كل ما تبقى هو تغطية الورق المقوى بطبقة سميكة من النشارة. عند تحديد مقدار المهاد الذي يجب استخدامه، استهدف استخدام بوصة أو بوصتين للحصول على تدفق هواء مثالي، والاحتفاظ بالرطوبة، والتسميد.

بعد هاتين الخطوتين، يكتمل مسار حديقتك. ومع ذلك، هناك أشياء إضافية يمكنك القيام بها لتحسين مظهر مسارك الجديد بشكل أكبر. على سبيل المثال، باستخدام الحواف الحجرية أو حتى السياج بدون حفر، يمكنك إنشاء حدود إضافية بين المسار الخاص بك وحديقتك. على الرغم من أنها ليست ضرورية للأسرة المرتفعة، إلا أن الحواف تساعد على إبقاء الأطفال الفضوليين على الطريق بدلاً من التجول في الحديقة.

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لتخصيص مسار حديقتك، هناك شيء واحد فقط يجب أخذه في الاعتبار. على الرغم من أن المهاد يمكن أن يكون مفيدًا في القضاء على الحشائش الضارة، خاصة عند دمجها مع الورق المقوى، إلا أن بعض الحشائش قد تتسلل من خلالها. قد تظهر الحشائش الضالة مع تقدم العمر في المسار ويبدأ الورق المقوى في الانهيار. نتيجة لذلك، ربما لا تزال بحاجة إلى إزالة الأعشاب الضارة من هذه المنطقة، على الرغم من أن إنشاء مسار مغطى يمكن أن يقلل من تكرار هذا العمل الرتيب المزعج.