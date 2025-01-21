فكرة وحدة التخزين المائلة DIY للأسقف المائلة والمساحة الموجودة أسفل الدرج

غالبًا ما تبدأ زيادة القيمة الوظيفية لمناطق المعيشة الرئيسية الخاصة بك بتحسين مساحة التخزين الخاصة بك بحيث تظل جميع الأسطح والممرات الرئيسية خالية من الفوضى. ومع ذلك، فإن العثور على مساحة أكبر في الخزانات وغرف النوم والخزائن لممتلكاتك يمكن أن يكون عملية صعبة. إذا كانت مناطق التخزين المتوفرة لديك ذات سقف مائل، فإن استخدام الأبعاد الكاملة للمساحة الخاصة بك قد يكون أمرًا صعبًا بشكل خاص. بالنسبة للعديد من أصحاب المنازل، يمكن أن تكون مجموعة الأدراج ذات الظهر المائل التي يمكنك صنعها بنفسك هي الطريقة المثالية لتحقيق أقصى استفادة من هذا النوع من المساحة. على الرغم من أن هذا المشروع قد يبدو مخيفًا في البداية، إلا أنه يعتمد في الغالب على الأدوات التي قد تكون موجودة بالفعل في المرآب الخاص بك وبعض الأشكال الهندسية الأساسية.

لإلقاء نظرة سريعة على الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه وحدة التخزين المائلة التي يمكنك صنعها بنفسك في منزلك، تأكد من مراجعة @welcome2thewoods على TikTok للحصول على المخطط المثالي للمشروع. في الفيديو، تقوم ميليسا بتقطيع إطار لأثاثها الجديد باستخدام منشار طاولة، وتبني صناديق أدراج مخصصة تصبح أصغر حجمًا تدريجيًا كلما ارتفعت في الهيكل. كما أنها تقوم أيضًا بتثبيت مقسمات الأدراج باستخدام غراء الخشب وواجهات الأدراج بمسامير الجيب. مع طبقة طلاء جديدة وبعض قطع الأجهزة المثبتة حديثًا، تبدو وحدة التخزين الكاملة من ميليسا رائعة وتوفر مساحة كبيرة لتخزين أي شيء تقريبًا. إنه تصميم DIY رائع بشكل خاص إذا كنت تسعى إلى زيادة مساحة التخزين في منزلك الصغير.