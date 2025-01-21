فكرة وحدة التخزين المائلة DIY للأسقف المائلة والمساحة الموجودة أسفل الدرج

غالبًا ما تبدأ زيادة القيمة الوظيفية لمناطق المعيشة الرئيسية الخاصة بك بتحسين مساحة التخزين الخاصة بك بحيث تظل جميع الأسطح والممرات الرئيسية خالية من الفوضى. ومع ذلك، فإن العثور على مساحة أكبر في الخزانات وغرف النوم والخزائن لممتلكاتك يمكن أن يكون عملية صعبة. إذا كانت مناطق التخزين المتوفرة لديك ذات سقف مائل، فإن استخدام الأبعاد الكاملة للمساحة الخاصة بك قد يكون أمرًا صعبًا بشكل خاص. بالنسبة للعديد من أصحاب المنازل، يمكن أن تكون مجموعة الأدراج ذات الظهر المائل التي يمكنك صنعها بنفسك هي الطريقة المثالية لتحقيق أقصى استفادة من هذا النوع من المساحة. على الرغم من أن هذا المشروع قد يبدو مخيفًا في البداية، إلا أنه يعتمد في الغالب على الأدوات التي قد تكون موجودة بالفعل في المرآب الخاص بك وبعض الأشكال الهندسية الأساسية.
لإلقاء نظرة سريعة على الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه وحدة التخزين المائلة التي يمكنك صنعها بنفسك في منزلك، تأكد من مراجعة @welcome2thewoods على TikTok للحصول على المخطط المثالي للمشروع. في الفيديو، تقوم ميليسا بتقطيع إطار لأثاثها الجديد باستخدام منشار طاولة، وتبني صناديق أدراج مخصصة تصبح أصغر حجمًا تدريجيًا كلما ارتفعت في الهيكل. كما أنها تقوم أيضًا بتثبيت مقسمات الأدراج باستخدام غراء الخشب وواجهات الأدراج بمسامير الجيب. مع طبقة طلاء جديدة وبعض قطع الأجهزة المثبتة حديثًا، تبدو وحدة التخزين الكاملة من ميليسا رائعة وتوفر مساحة كبيرة لتخزين أي شيء تقريبًا. إنه تصميم DIY رائع بشكل خاص إذا كنت تسعى إلى زيادة مساحة التخزين في منزلك الصغير.
كيفية عمل أدراج للمساحات ذات الأسقف المائلة
للبدء في بناء خزانة ملابس مثل خزانة ميليسا، ستحتاج إلى قياس المساحة الخاصة بك بعناية وحساب زاوية ارتفاع السقف. لمعرفة الزاوية، قم بكتابة قطعة من الورق المقوى بالمفصل الذي يبدأ منه الجزء المائل. ثم قم بقص الورق المقوى وقياسه باستخدام المنقلة. إذا كان لديك تطبيق تحديد المستوى على هاتفك، فيمكنك أيضًا استخدامه لقياس الزاوية بسرعة. بعد ذلك، قم بقياس المسافة بين أدنى وأعلى نقطة في منحدر السقف. هذا هو أقصى عمق لخزانتك الجديدة. تتوافق الزاوية التي حسبتها مسبقًا أيضًا مع مدى انحدار زاوية الألواح الجانبية لصندوق الخزانة. قد يكون من الصعب الحصول على هذه القطع المائلة بشكل صحيح، لذا فكر في قصها أولًا للتأكد من ملاءمتها.
بعد ذلك، قم بقطع قاعدة للإطار الخاص بك ولوحة خلفية داخلية للمنطقة دون ارتفاع زاوي. ستحتاج أيضًا إلى قطعة بزاوية لتغطية الجزء العلوي من المنحدر الثلاثي للإطار، نظرًا لأنك لن تتمكن من وضع درج هناك. استخدم براغي الجيب لتثبيت كلا اللوحين الخلفيين، ثم قم بربط الرف بالقرب من الجزء العلوي من خزانة الملابس بالأعلى حيث ستوضع الأدراج. بعد تجميع الإطار، يمكنك الآن البدء في إنشاء صناديق الأدراج. اقطع شقًا من داخل جوانب الصناديق حتى تتمكن من الانزلاق بسهولة في اللوحة السفلية باستخدام غراء الخشب.
تجميع حل التخزين المنحدر الجديد الخاص بك
قبل إضافة صناديق الأدراج إلى الإطار الرئيسي للخزانة، ستحتاج إلى تثبيت شرائح الأدراج. إحدى الطرق السهلة للقيام بذلك بشكل صحيح هي استخدام لوحة فاصل تأخذ في الاعتبار ارتفاع الأدراج وواجهاتها. تأكد من إضافة جزء صغير من البوصة لسد الفجوة بين الأدراج نفسها، وإلا فسوف تتعثر كلما حاولت فتحها. على الرغم من أن هذه الطريقة البسيطة تعمل بشكل رائع، إلا أن هناك أيضًا عدة طرق أخرى لتسهيل تثبيت شرائح درج الخزانة. لا تنس الحصول على شرائح درج أقصر للصناديق العلوية، حيث سيكون لها أبعاد أصغر بسبب التصميم المائل للمشروع. تأكد من أن صناديق الأدراج الخاصة بك مناسبة بشكل صحيح قبل المتابعة.
عندما تنتهي من استخدام شرائح الدرج، فقد حان الوقت لتجميع إطار الوجه لخزانتك. في فيديو TikTok، يقوم المنشئ بذلك بمساعدة مشبك شريطي. هذه الأداة مفيدة لجميع أنواع مشاريع الخزائن والأعمال الخشبية، لذا إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل في المنزل، فإن المشابك الفولاذية مقاس 36 بوصة من Wen Quick-Adjust هي خيار رائع. بعد ذلك، حان الوقت للتحضير والطلاء. عندما تقوم بتثبيت واجهات أدراج خزاناتك، فكر في استخدام شريط سجاد مزدوج الجوانب لتثبيتها في مكانها أثناء تثبيت البراغي الخاصة بها. أخيرًا، قم بإرفاق مقابض الأدراج بالجزء الأمامي من الصناديق. تأكد من مراجعة جميع أنواع أجهزة الخزانة للعثور على التركيبات التي تناسب مساحتك بشكل أفضل.