فكر في العثور على خدمة شحن الميناء ذات التصنيف الأعلى لتتمكن من إضافة منافذ إضافية إلى المرآب الخاص بك بسهولة

يمكن أن يكون المرآب بيئة صعبة، حيث يجمع الأوساخ والرطوبة والحشرات والقوارض. قد يكون من الصعب استخدام الأدوات الكهربائية والعمل في مثل هذه الظروف، خاصة إذا كان تصميم المرآب الخاص بك لا يحتوي على منافذ كافية في الأماكن الصحيحة، مما يجبر الناس على استخدام أسلاك التمديد أو شرائح الطاقة. إذا كانت أرضية المرآب الخاص بك مبللة دائمًا، فقد تقلق بشأن تمديد أسلاك التمديد أو شرائح الطاقة على طول الأرضية لأن المكونات الكهربائية الرطبة يمكن أن تزيد من فرصة حدوث صدمة كهربائية.

يمكن أن يكلف استئجار كهربائي لتركيب منافذ جديدة لتلبية احتياجاتك ما بين 100 إلى 450 دولارًا لكل منفذ. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من المنافذ بأمان في المرآب الخاص بك دون إنفاق أموال كثيرة، فإن Harbour Freight لديها منتج مفيد يستحق النظر فيه ويمكن أن يساعدك على تجنب أي مشاكل رطوبة محتملة. يتوفر قطاع الطاقة المغناطيسي ذو الإسكان المعدني العام الأمريكي ذو 5 منافذ (34 دولارًا) عبر الإنترنت وفي المتاجر.

حصل قطاع الطاقة الأمريكي العام على تقييم عالٍ على موقع Harbour Freight الإلكتروني، حيث أوصى 98% من العملاء بشرائه. حوالي 2% فقط من أكثر من 3500 مراجع من العملاء على موقع الشركة الإلكتروني أعطوها نجمة أو نجمتين من أصل خمسة. ذكر العديد من المراجعين أن المنتج يتمتع بتصميم متين وشديد التحمل ويثقون به في المشاريع المتخصصة أو الأدوات الكهربائية القيمة. ذكر المراجعون أيضًا قوة المغناطيس، والتي تضمن بقاء شريط الطاقة في مكانه، حتى عندما يدعم وزن وضغط الأسلاك الكهربائية المتعددة.