فكر في العثور على خدمة شحن الميناء ذات التصنيف الأعلى لتتمكن من إضافة منافذ إضافية إلى المرآب الخاص بك بسهولة

يمكن أن يكون المرآب بيئة صعبة، حيث يجمع الأوساخ والرطوبة والحشرات والقوارض. قد يكون من الصعب استخدام الأدوات الكهربائية والعمل في مثل هذه الظروف، خاصة إذا كان تصميم المرآب الخاص بك لا يحتوي على منافذ كافية في الأماكن الصحيحة، مما يجبر الناس على استخدام أسلاك التمديد أو شرائح الطاقة. إذا كانت أرضية المرآب الخاص بك مبللة دائمًا، فقد تقلق بشأن تمديد أسلاك التمديد أو شرائح الطاقة على طول الأرضية لأن المكونات الكهربائية الرطبة يمكن أن تزيد من فرصة حدوث صدمة كهربائية.
يمكن أن يكلف استئجار كهربائي لتركيب منافذ جديدة لتلبية احتياجاتك ما بين 100 إلى 450 دولارًا لكل منفذ. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من المنافذ بأمان في المرآب الخاص بك دون إنفاق أموال كثيرة، فإن Harbour Freight لديها منتج مفيد يستحق النظر فيه ويمكن أن يساعدك على تجنب أي مشاكل رطوبة محتملة. يتوفر قطاع الطاقة المغناطيسي ذو الإسكان المعدني العام الأمريكي ذو 5 منافذ (34 دولارًا) عبر الإنترنت وفي المتاجر.
حصل قطاع الطاقة الأمريكي العام على تقييم عالٍ على موقع Harbour Freight الإلكتروني، حيث أوصى 98% من العملاء بشرائه. حوالي 2% فقط من أكثر من 3500 مراجع من العملاء على موقع الشركة الإلكتروني أعطوها نجمة أو نجمتين من أصل خمسة. ذكر العديد من المراجعين أن المنتج يتمتع بتصميم متين وشديد التحمل ويثقون به في المشاريع المتخصصة أو الأدوات الكهربائية القيمة. ذكر المراجعون أيضًا قوة المغناطيس، والتي تضمن بقاء شريط الطاقة في مكانه، حتى عندما يدعم وزن وضغط الأسلاك الكهربائية المتعددة.
الميزات التي يحبها العملاء في قطاع الطاقة الأمريكي العام
قد تعرف اسم العلامة التجارية الأمريكية العامة من خلال صناديق الأدوات الصغيرة الرخيصة والملونة وذات التصنيف العالي في Harbour Freight. بينما يتوفر صندوق الأدوات بستة ألوان لافتة للنظر، فإن شريط الطاقة الأمريكي العام لديه تسعة خيارات للألوان، بما في ذلك اللون الأرجواني والأحمر والأخضر الساطع والأصفر والبرتقالي. يقول العديد من المراجعين أنهم اختاروا لون شريط الطاقة ليتناسب مع صندوق الأدوات الذي يمتلكونه بالفعل. يقول أحد مراجعي Harbour Freight: “إنه يتطابق تمامًا مع صندوق الأدوات العامة الأمريكي الأحمر الخاص بي”.
بالإضافة إلى الألوان المميزة، يوفر شريط الطاقة الأمريكي العام ميزات مرغوبة، بما في ذلك خمسة منافذ، يحتوي أحدها على مساحة إضافية حوله لاستيعاب محول كبير. كما أن لديها منفذي USB ومفتاح طاقة مضاء وسلك طاقة مؤرض بطول ثمانية أقدام. يوفر المغناطيسان الموجودان في الجزء الخلفي من شريط الطاقة قوة سحب تبلغ 19 رطلاً، أو يمكنك استخدام فتحات المسامير المدمجة في هيكل الوحدة لتثبيتها بشكل دائم على طاولة العمل أو الحائط، مما يبقيها بعيدًا عن الأرضية الرطبة.
يمكنك توفير المال في Harbour Freight باستخدام شريط الطاقة هذا. يقدم Snap-On شريط طاقة بخمسة منافذ وميزات أخرى مماثلة بأكثر من 160 دولارًا. تتمثل الاختلافات الأساسية بين هذين المنتجين في أن شريط الطاقة Snap-On يتمتع بضمان مدى الحياة وهو مصنوع في الولايات المتحدة. تقدم شركة Harbour Freight ضمانًا لمدة 90 يومًا فقط، ويتم تجميع معظم المنتجات العامة الأمريكية في الصين.
ما يقوله عملاء Harbour Freight عن قطاع الطاقة هذا
يقول العديد من عملاء Harbour Freight الذين كتبوا تعليقات على الموقع الإلكتروني إن قطاع الطاقة الأمريكي العام يعمل بشكل جيد بشكل خاص في البيئات القاسية. يحمي الغلاف المعدني المستخدم في تصميم شريط الطاقة الجهاز من الصدمات ويقلل من خطر التلف الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق. يقول أحد مراجعي Harbour Freight: “يعتبر قطاع الطاقة هذا مثاليًا لأي مرآب”. “المغناطيس الموجود عليه يجعل من الرائع إرفاقه بأي صندوق أدوات أو طاولة عمل.” يستخدم المراجعون الآخرون المغناطيس لتوصيله بثلاجة في المرآب أو صندوق أدوات معدني أو خزانة جراج.
يقول العديد من المراجعين إن قطاع الطاقة الأمريكي العام يمكنه أيضًا التعامل مع عبء العمل الثقيل. استخدمه أحد المراجعين لتشغيل ثلاث سخانات كهربائية بقدرة 1500 واط في المرآب، واستمرت الوحدة في العمل دون تعطيل قاطع الدائرة المتكاملة المدمج. يقول مراجع آخر إن الوحدة حلت مشكلة تحويل المرآب الذي لا يحتوي على منافذ عمل كافية إلى ورشة نجارة. بعد محاولة تشغيل أسلاك تمديد متعددة للأدوات الكهربائية وزيادة خطر التعثر، قام المراجع بتثبيت شريط الطاقة الأمريكي العام لزيادة عدد المنافذ المتاحة بالقرب من طاولة العمل.