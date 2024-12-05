فكر في اللون قبل أن تبدأ في تعليق الديكور فوق المدفأة

يعد تعليق الأعمال الفنية فوق المدفأة طريقة شائعة لتزيين المساحة، لكن قد تتساءل عن نوع القطعة واللون الذي تختاره. على الرغم من أن الفن أمر شخصي ويمكن أن يعتمد اختيارك إلى حد كبير على ذوقك والإضاءة والأجواء التي ترغب في تنسيقها، إلا أن هناك بعض النصائح حول إنشاء لوحة ألوان متماسكة قد ترغب في أخذها في الاعتبار. عادة ما تكون المدفأة هي النقطة المحورية في غرفتك، ولكنها يمكن أن توفر أيضًا مساحة محايدة لوضع طبقة من الألوان عليها. على سبيل المثال، يمكن للمدفأة المطلية لتتناسب مع الجدار أن تستفيد من الفن الذي يبرز ويضفي مزيدًا من الاهتمام على المساحة. اربطها عن طريق اختيار القطع التي تحتوي على لون يتناسب مع المدفأة والغطاء الخاص بك بحيث يبدو متماسكًا. تماسك الألوان يجمع الغرفة والمنزل بأكمله معًا.
يمكن أن تلعب شكليات الغرفة أيضًا دورًا في الألوان التي تختارها لأعمالك الفنية. يمكن لقطعة فنية متلألئة في إطار أن تتناسب مع مساحة رسمية أو تضيف المزيد من اللمعان إلى غرفة مريحة. إذا كنت تعيد تصميم غرفتك بأكملها، يمكنك أيضًا تصميم المساحة بناءً على الألوان الموجودة في القطعة الفنية المفضلة لديك. ما عليك سوى اختيار لون من التصميم واستخدامه كعنصر مميز، أو اختر قطعة فنية نابضة بالحياة تتوافق مع اللون المميز الذي حددته بالفعل لغرفتك. قد يجد أصحاب المنازل الانتقائيون بشكل خاص أن الألوان في الأعمال الفنية مفيدة في ربط عناصر الغرفة معًا.
اختيار أفضل الألوان
على الرغم من أن موضوع العمل الفني له قصته الخاصة التي يرويها، إلا أن اللون يمكن أن يثير المشاعر ويخلق التباين ويجمع الغرفة معًا. لاختيار أفضل ديكور لعرضه فوق المدفأة، عليك أن تقرر ما تحاول تحقيقه باستخدام كل من الألوان الموجودة في القطعة والمساحة بشكل عام. استخدم عجلة الألوان لمساعدتك في تحديد أفضل الألوان لغرفتك والمنطقة، ولكن ضع في اعتبارك أن العمل الفني ليس هو الخيار الوحيد فوق المدفأة الخاصة بك. يمكن للمرايا والصور وtchotchkes ذات الإطارات أن تضيف لونًا. ومع ذلك، بغض النظر عن الطريقة التي تريد بها ملء المساحة، فإن ألوان الأشياء هي التي ستجمع الغرفة معًا وتخلق نقطة محورية.
ولا تنسى الرف. سيأخذ ديكور الرف مساحتك إلى المستوى التالي، لذا يجب عليك اختيار القطع التي تتناسب مع الفن الموجود على الحائط فوق المدفأة. أضف بعض الشموع أو المواهب الصغيرة في الألوان المميزة أو الظل الذي يساعد على إبراز الأشكال أو العناصر في عملك الفني. خذ لوحة بسيطة لشاطئ البحر كمثال. على الرغم من أنها قد تبدو باهتة بعض الشيء من تلقاء نفسها، إلا أنها يمكن أن تتناسب بشكل جيد مع بعض الشموع الزرقاء أو بعض الزخارف ذات الطابع البحري. بمجرد الانتهاء من الديكور، تراجع إلى الوراء، وانظر إلى غرفتك، وقرر ما إذا كانت الألوان التي اخترتها لمنطقة المدفأة الخاصة بك تحقق إحساسك وهدفك. إذا لم يكن الأمر كذلك، استمر في إجراء التعديلات حتى تشعر بالرضا.