فكر مرتين قبل أن تنمو هذه الشجيرة التي تجذب الملقحات

إذا كنت قد أدخلت نباتًا غازيًا إلى حديقتك عن طريق الخطأ، فلا شك أنك تتوخى الحذر عند شراء نباتات تنسيق الحدائق من المشاتل أو المتاجر الكبيرة الآن. لا يمكن أن تؤدي هذه الأنواع المفرطة في الإنتاج إلى ظهور نباتات صغيرة في جميع أنحاء الممتلكات الخاصة بك فحسب، بل يمكن أن تنتشر أيضًا إلى المناطق البرية وتلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي. على الرغم من أن spiraea اليابانية (Spiraea japonica) تحتوي على أزهار تجذب الملقحات، إلا أن سلوكها كنوع غازي سيجعلك ترغب في ترك أصيص الحضانة في مركز الحديقة واختيار بديل أفضل.
يمكن أن تكون السبيريا اليابانية شجيرة سريعة النمو تضيف الخصوصية واللون إلى حديقتك. على الرغم من أنها تجذب الملقحات مثل الفراشات، إلا أنه يجب عليك تجنب زراعتها لأنها غازية، خاصة في شرق الولايات المتحدة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تكون زراعة هذه الشجيرة غير قانونية بسبب ميولها الغازية. يمكنك التعرف على سبيريا اليابانية من خلال أوراقها المسننة ذات الشكل البيضاوي والمرتبة بالتناوب على السيقان وعناقيد الزهور الوردية. توقع أن يتراوح طول هذا النبات المتساقط بين 4 و 6 أقدام ويصل عرضه إلى 7 أقدام عند النضج.
هناك خيارات أفضل من السبيريا اليابانية الغازية
تنتشر سبيريا اليابانية بسرعة من البذور وتزيح النباتات المحلية. تنتج مجموعات الزهور الوردية السميكة هذه كمية كبيرة من البذور. يمكن أن تبقى هذه البذور في التربة لسنوات، مما يجعل إزالة هذه الشجيرات غير المرغوب فيها مشروعًا طويل الأمد وكابوسيًا. كل تلك النباتات غير المرغوب فيها تؤدي في نهاية المطاف إلى الإخلال بتوازن النظم البيئية في كل من الغابات والمروج من خلال التغلب على النباتات المحلية. يؤدي هذا في النهاية إلى تأثير سلبي على الملقحات على المدى الطويل حيث يفقد النحل المتخصص والفراشات والحشرات الأخرى النباتات الشريكة لها.
إذا كنت ترغب في اتخاذ الخيار الأفضل لجذب الملقحات وتجنب الأنواع غير المرغوب فيها، فهناك العديد من النباتات المحلية الجميلة التي يمكنك زراعتها بدلاً من النباتات الغازية الغازية. هناك نوع من نباتات spiraea الأصلية تسمى شجيرة الانحدار (Spiraea tomentosa) والتي تحتوي أيضًا على أزهار وردية وتجذب النحل والخنافس والفراشات. يعتبر نبات التسعة الشائع (Physocarpus opulifolius) أيضًا بديلاً رائعًا صديقًا للملقحات، ويحتوي على مجموعات من الزهور البيضاء المبهرجة. والخشب الجلدي الشرقي (Dirca palustris) هو بديل طويل الأمد للسبيريا اليابانية الغازية ذات الزهور الصفراء التي تحبها الفراشات.