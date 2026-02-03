فكر مرتين قبل أن تنمو هذه الشجيرة التي تجذب الملقحات

إذا كنت قد أدخلت نباتًا غازيًا إلى حديقتك عن طريق الخطأ، فلا شك أنك تتوخى الحذر عند شراء نباتات تنسيق الحدائق من المشاتل أو المتاجر الكبيرة الآن. لا يمكن أن تؤدي هذه الأنواع المفرطة في الإنتاج إلى ظهور نباتات صغيرة في جميع أنحاء الممتلكات الخاصة بك فحسب، بل يمكن أن تنتشر أيضًا إلى المناطق البرية وتلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي. على الرغم من أن spiraea اليابانية (Spiraea japonica) تحتوي على أزهار تجذب الملقحات، إلا أن سلوكها كنوع غازي سيجعلك ترغب في ترك أصيص الحضانة في مركز الحديقة واختيار بديل أفضل.

يمكن أن تكون السبيريا اليابانية شجيرة سريعة النمو تضيف الخصوصية واللون إلى حديقتك. على الرغم من أنها تجذب الملقحات مثل الفراشات، إلا أنه يجب عليك تجنب زراعتها لأنها غازية، خاصة في شرق الولايات المتحدة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تكون زراعة هذه الشجيرة غير قانونية بسبب ميولها الغازية. يمكنك التعرف على سبيريا اليابانية من خلال أوراقها المسننة ذات الشكل البيضاوي والمرتبة بالتناوب على السيقان وعناقيد الزهور الوردية. توقع أن يتراوح طول هذا النبات المتساقط بين 4 و 6 أقدام ويصل عرضه إلى 7 أقدام عند النضج.