فكر مرتين قبل تجربة اختراق الغراء الفائق على الإنترنت لإصلاح المسمار السائب

هل تبحث عن طريقة لإصلاح المسمار السائب في لوحة تثبيت الباب أو في أي مكان آخر تم فيه تجريد المادة التي تستقبل المسمار؟ أثناء البحث على الإنترنت، من المحتمل أنك صادفت النصيحة التي تتضمن إضافة غراء فائق إلى قطعة قطن، وإدخال المسحة في الحفرة، وقطع الفائض. عندما تتمكن من تجنب الأخطاء الشائعة عند استخدام الغراء الفائق، فهو مادة مفيدة جدًا، ولكن هل ينجح في اختراق TikTok هذا؟

من الصعب تتبع مصدر الاختراقات عبر الإنترنت، مما يعني أن هناك الكثير من مقاطع الفيديو واسعة الانتشار التي تشارك نصائح غير قوية. للوصول إلى الحقيقة في قلب هذه القضية، سألنا أحد المحترفين. تحدث النجار الخبير ومهندس التصميم بوب بيتشام حصريًا إلى House Digest حول خدعة الغراء الفائق وما إذا كان يجب على شخص ما في هذا المأزق أن يجربها أم لا. في حين يقول بيتشام إن الحيلة ربما تعمل بشكل مؤقت، إلا أن هناك بعض الأسباب التي تجعله لا يوصي بها.