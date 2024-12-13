فكر مرتين قبل تجربة اختراق الغراء الفائق على الإنترنت لإصلاح المسمار السائب

هل تبحث عن طريقة لإصلاح المسمار السائب في لوحة تثبيت الباب أو في أي مكان آخر تم فيه تجريد المادة التي تستقبل المسمار؟ أثناء البحث على الإنترنت، من المحتمل أنك صادفت النصيحة التي تتضمن إضافة غراء فائق إلى قطعة قطن، وإدخال المسحة في الحفرة، وقطع الفائض. عندما تتمكن من تجنب الأخطاء الشائعة عند استخدام الغراء الفائق، فهو مادة مفيدة جدًا، ولكن هل ينجح في اختراق TikTok هذا؟
من الصعب تتبع مصدر الاختراقات عبر الإنترنت، مما يعني أن هناك الكثير من مقاطع الفيديو واسعة الانتشار التي تشارك نصائح غير قوية. للوصول إلى الحقيقة في قلب هذه القضية، سألنا أحد المحترفين. تحدث النجار الخبير ومهندس التصميم بوب بيتشام حصريًا إلى House Digest حول خدعة الغراء الفائق وما إذا كان يجب على شخص ما في هذا المأزق أن يجربها أم لا. في حين يقول بيتشام إن الحيلة ربما تعمل بشكل مؤقت، إلا أن هناك بعض الأسباب التي تجعله لا يوصي بها.
لماذا لا يعمل هذا الاختراق (وماذا تفعل بدلاً من ذلك)
يقول بيتشام حصريًا لـ House Digest: “أستطيع أن أرى كيف سيجذب الناس، لأن هذه هي الأشياء التي قد تكون موجودة حتى ممن لا يستخدمون أدوات DIY في جميع أنحاء المنزل”، مضيفًا أنه حل سريع وسهل. ولسوء الحظ، فإن السلبيات تفوق الايجابيات. إذا لم تكن المسحة بالحجم الدقيق للثقب، فإن المقاس الفضفاض سيتسبب في فشل عملية الإصلاح بمرور الوقت. هناك أيضًا مسألة الحركة. ويوضح قائلاً: “إن الغراء الفائق ليس مصممًا لمقاومة التأثيرات المنتظمة”. سيؤدي فتح الباب وإغلاقه إلى الضغط على حشو الفجوة المؤقت، مما يعيدك إلى المربع الأول.
يقول بيتشام إن أكبر ضربة ضد هذا الاختراق هي أنه يشكل خطراً على السلامة. “القطن والغراء الفائق (السيانوأكريليت) ليسا مزيجًا جيدًا. هناك تفاعل كيميائي موثق جيدًا يمكن أن يسبب حروقًا طفيفة في الأصابع أو حتى يشعل القطن.” أي إصلاح لا يدوم طويلاً ومن الممكن أن يؤدي إلى إصابة أو تلف في الممتلكات لا يستحق كل هذا العناء. هناك جوانب سلبية أخرى مخفية لاستخدام الغراء القوي لإصلاح الأشياء في جميع أنحاء المنزل، بما في ذلك المخاطر التي يشكلها على صحة الرئتين. اتخذ دائمًا الاحتياطات المناسبة عند التعامل مع المواد السامة والقابلة للاشتعال، بما في ذلك عدم استخدامها في المواقف التي توجد فيها بدائل أفضل.
بديل أفضل ربما يكون لديك في منزلك
أخبر بيتشام House Digest حصريًا أن هناك بديلاً لاختراق الغراء الفائق وهو “نفس الخدعة في الأساس”، وقد تم استخدامه لأجيال. يقترح استبدال مسحات القطن بالمسامير الخشبية واستبدال الغراء الفائق بغراء الخشب – وهو مادة لاصقة يجب أن يعرفها كل من يتقن الأعمال اليدوية كيف ومتى يستخدمها. يجب أن يكون قطر الوتد أكبر من ثقب المسمار، وسوف تحتاج إلى حفر الثقب قليلاً حتى يناسبه.
ضع غراء الخشب في الحفرة ثم اضغط برفق على الوتد بمطرقة، وامسح الغراء الزائد. بمجرد أن يجف الغراء، قم بقطع الوتد الزائد. يقول بيتشام: “ما لديك الآن هو فعليًا قطعة جديدة تمامًا من الخشب لتثبيتها”. “يجب أن تكون صلبة ومتينة مثل دعامة الباب الأصلية.”