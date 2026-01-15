فكر مرتين قبل جرف الثلج في الشارع

إن تجريف الثلج ليس فكرة لأي شخص عن صباح ممتع. في معظم الحالات، تستيقظ على غطاء من الثلج، وترتدي حذائك الشتوي، وتمسك بمجرفتك، وتحاول إخلاء الممتلكات الخاصة بك في الوقت المناسب قبل التوجه إلى العمل. وأثناء القيام بذلك، قد يكون من المغري إعطاء ذلك الثلج المجروف رمية في الشارع وإنهاء الأمر. من المؤكد أن هذا سيجعل عملية تجريف الثلج أسهل، وفي نهاية المطاف، ستتولى كاسحات الثلج في المدينة العناية بكومة الثلوج الزائدة، أليس كذلك؟ حسنا، ليس كثيرا. قبل أن تحول عملية تنظيف الممرات الشخصية إلى مشكلة للمدينة، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. ما قد يبدو وكأنه حيلة شتوية رائعة قد يوقعك في مشكلة قانونية.

المشكلة الرئيسية في جرف الثلج إلى الشارع أو الرصيف هو أنه يجعل الطرق خطرة على الجميع، بما في ذلك السائقين وراكبي الدراجات. كما أنه يجعل عمل محاريث المدينة أكثر صعوبة، مما يعني أن الطرق تظل غير آمنة لفترة أطول بعد العاصفة الثلجية. لتجنب حدوث هذه الفوضى برمتها، وضعت المدن قواعد ضد الأشخاص الذين يجرفون الثلج في الشوارع. عادةً ما يتم حظر القيام بذلك بموجب قوانين المدينة أو قوانين الولاية المتعلقة بعرقلة الطرق، كما هو الحال في إنديانا وكولورادو. إذا خالفت هذه القواعد، فقد يتم تغريمك وحتى تحميلك المسؤولية عن أي إصابات ناتجة عن فوضاك. هناك استثناءات قليلة جدًا لهذه القاعدة، ولكن يمكنك دائمًا البحث عن رمز مدينتك لمعرفة المزيد.

لذا، إذا كنت تميل إلى وضع الثلج على الممتلكات العامة، فلا تفعل ذلك. بدلًا من ذلك، من الأفضل إبقاء الثلج على الممتلكات الخاصة بك، في مكان لا يسبب أي خطر على المشاة والسيارات، مثل العشب. نحن نعلم أن تلك التلال الضخمة من الثلوج المجروفة ليست جميلة، ولكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل السلامة المجتمعية.