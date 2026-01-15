فكر مرتين قبل جرف الثلج في الشارع

إن تجريف الثلج ليس فكرة لأي شخص عن صباح ممتع. في معظم الحالات، تستيقظ على غطاء من الثلج، وترتدي حذائك الشتوي، وتمسك بمجرفتك، وتحاول إخلاء الممتلكات الخاصة بك في الوقت المناسب قبل التوجه إلى العمل. وأثناء القيام بذلك، قد يكون من المغري إعطاء ذلك الثلج المجروف رمية في الشارع وإنهاء الأمر. من المؤكد أن هذا سيجعل عملية تجريف الثلج أسهل، وفي نهاية المطاف، ستتولى كاسحات الثلج في المدينة العناية بكومة الثلوج الزائدة، أليس كذلك؟ حسنا، ليس كثيرا. قبل أن تحول عملية تنظيف الممرات الشخصية إلى مشكلة للمدينة، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. ما قد يبدو وكأنه حيلة شتوية رائعة قد يوقعك في مشكلة قانونية.
المشكلة الرئيسية في جرف الثلج إلى الشارع أو الرصيف هو أنه يجعل الطرق خطرة على الجميع، بما في ذلك السائقين وراكبي الدراجات. كما أنه يجعل عمل محاريث المدينة أكثر صعوبة، مما يعني أن الطرق تظل غير آمنة لفترة أطول بعد العاصفة الثلجية. لتجنب حدوث هذه الفوضى برمتها، وضعت المدن قواعد ضد الأشخاص الذين يجرفون الثلج في الشوارع. عادةً ما يتم حظر القيام بذلك بموجب قوانين المدينة أو قوانين الولاية المتعلقة بعرقلة الطرق، كما هو الحال في إنديانا وكولورادو. إذا خالفت هذه القواعد، فقد يتم تغريمك وحتى تحميلك المسؤولية عن أي إصابات ناتجة عن فوضاك. هناك استثناءات قليلة جدًا لهذه القاعدة، ولكن يمكنك دائمًا البحث عن رمز مدينتك لمعرفة المزيد.
لذا، إذا كنت تميل إلى وضع الثلج على الممتلكات العامة، فلا تفعل ذلك. بدلًا من ذلك، من الأفضل إبقاء الثلج على الممتلكات الخاصة بك، في مكان لا يسبب أي خطر على المشاة والسيارات، مثل العشب. نحن نعلم أن تلك التلال الضخمة من الثلوج المجروفة ليست جميلة، ولكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل السلامة المجتمعية.
أين يجب أن تضع الثلج المجروف، إن لم يكن الشارع؟
سواء كنت تقوم بجرف الممر أو مكان وقوف السيارات أو الممشى، فأنت مسؤول عن دفع الثلج إلى ممتلكاتك الخاصة، وليس الشارع أو الحضيض. ولكن هذا صحيح أيضًا عندما تقوم بجرف الرصيف أمام منزلك أو الأزقة الجانبية. باختصار، تجنب وضع أي ثلج مجرف في الشارع أو الرصيف أو الميزاب، واختر دائمًا مكانًا آمنًا يخصك، مثل حديقتك أو ساحتك. إذا لم يكن لديك حديقة، ادفع الثلج إلى حواف أو جوانب الممر أو الممر الخاص بك.
إذا لم يكن لديك حقًا مساحة على الممتلكات الخاصة بك لترك الثلج الزائد، أو إذا كنت ببساطة لا تستطيع تحمل رؤية جبل ثلجي في حديقتك، فهناك حل واحد: اتصل بشركة تنسيق الحدائق لتأتي لإزالة الثلج الزائد نيابةً عنك، مقابل رسوم. يمكنك أيضًا تعيين شخص ليتولى عملية التجريف نيابةً عنك تمامًا، لكن تأكد من أن يتم ذلك خلال 24 ساعة بعد تساقط الثلوج (هذه هي المدة التي تسمح بها المدن عادةً لإنجاز ذلك). إذا كانت الشركة محجوزة، فسيتعين عليك إحضار المجرفة بنفسك للوفاء بالموعد النهائي.
وبالطبع، تظل هذه القواعد نفسها صحيحة بغض النظر عن الأداة التي تستخدمها لإزالة الثلج. إذا كنت تستخدم منفاخ ثلج بدلاً من المجرفة، فتأكد من أن المزلق مائل نحو الممتلكات الخاصة بك، وليس الشارع. بهذه الطريقة، سيتم رمي الثلج الذي يلتقطه مرة أخرى إلى حديقتك. تنطبق قاعدة إبعاد الثلج عن الممتلكات العامة أيضًا على أكوام الثلوج الناتجة عن أنشطة أخرى، مثل إزالة الثلج من الأشجار في حديقتك، أو إزالة الثلج من سطح منزلك.