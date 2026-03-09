فلاديسلاف جافريكوف يظهر لمسة تسجيل غير متوقعة لرينجرز

معظم الكلمات التي قالها كريس دروري في يوليو عن رجل الدفاع فلاديسلاف جافريكوف تركزت حول الجانب الدفاعي في مباراة رجل الدفاع التي تبلغ قيمتها 49 مليون دولار. أراد رئيس رينجرز ومديره العام أن يكون أفضل أمام حراس المرمى. لقد أراد تحسين التغطية في المناطق عالية الخطورة. وكان غافريكوف، الذي تم توقيعه على عقد مدته سبع سنوات في بداية الوكالة الحرة في ذلك الشهر للاقتران مع آدم فوكس، يمتلك “صفات رجل الإغلاق النخبة”.

لكن خلال الأشهر الثمانية الماضية، بدأت تظهر طبقة أخرى من لعبة جافريكوف. لقد أصبح خيارًا للتسجيل لفريق Blueshirts، وهو الأمر الذي لم يكن بالضرورة هو الحال في المواسم الماضية مع Kings وBlue Jackets.

بعد تسجيله في المباراة الثالثة على التوالي يوم السبت خلال الخسارة أمام الشياطين، جمع جافريكوف 12 هدفًا – محطمًا أعلى مستوى له في مسيرته السابقة وهو ستة أهداف – بعد تسجيل 11 هدفًا فقط في الموسمين الأخيرين معًا.

ستكون لديه فرصة لمواصلة أطول سلسلة أهداف في مسيرته يوم الاثنين ضد فيلادلفيا، ولكن حتى لو انتهت، أصبح جافريكوف ثالث مدافع من فريق Blueshirts يسجل سلسلة أهداف في ثلاث مباريات خلال المواسم العشرة الماضية، وفقًا للفريق.

لقد تعادل أيضًا مع Hy Buller، من حملة 1951-1952، لأول أكبر عدد من الأهداف التي سجلها رجل دفاع في موسمه الأول في برودواي أيضًا.

وكانت هذه الأرقام جميعها غير متوقعة بعض الشيء بالنسبة لجافريكوف. ولكن مع عدم اليقين الذي يلوح في الأفق في فترة الإجازة بعد شائعات تجارية تتعلق برادن شنايدر وتعليقات غامضة من فوكس حول رغبته في البقاء مع القمصان الزرقاء من خلال إعادة تجهيزهم، برز جافريكوف – بالنظر إلى المدة المتبقية في صفقته والإنتاج في موسمه الأول – كواحد من أضمن القطع التي يملكها رينجرز على خطهم الأزرق.

قال المدير الفني مايك سوليفان يوم الجمعة: “من وجهة نظر هجومية، أعتقد أنه كان يتمتع بعام جيد جدًا حقًا”. “إنه كل ما كنا نأمله دفاعيًا عندما تعاقدنا معه، لكن أسلوبه الهجومي، على ما أعتقد، كان بمثابة إضافة مرحب بها إلى مجموعتنا – ونعتقد أنه كان جيدًا جدًا في تلك المنطقة من حلبة التزلج.”

مع تزلج فوكس في 35 مباراة فقط هذا الموسم وغيابه عن الوقت الطويل مع فترتين في الاحتياط المصاب على المدى الطويل، ومع معاناة شنايدر أيضًا في الغالب هذا الموسم، أصبح جافريكوف بالفعل مرتكزًا لخط رينجرز الأزرق في الوقت الحاضر أيضًا. إنه يقود جميع القمصان الزرقاء في الوقت الجليدي. نقاطه الـ 25 تتقدم على جميع المدافعين. لقد شغل الأدوار في كل من وحدات عقوبة القتل ولعب القوة.

ومؤخراً، توالت الأهداف. بعد أقل من دقيقة من الشوط الثالث خلال مباراة 2 مارس، مرر جافريكوف تمريرة إلى فوكس عبر الخط الأزرق ثم انحرف نحو القائم الأيسر – وجمع تمريرة مرتدة وأرسل تسديدة في شباك بلو جاكيتس. بعد ذلك، ضد فريق مابل ليفز، سجل جافريكوف كرة مرتدة. ولمنح فريق Blueshirts تقدمًا مؤقتًا يوم السبت، اتخذ خطوة إضافية من النقطة وسدد تسديدة في مرمى جاكوب ماركستروم.

هذه هي العلامات التي تشير إلى أن الفرق تتطلع إلى إصلاح احتياجات القائمة. تلك التي تحتوي على بصيص من الأمل، والتي تجسد فكرة وجود لبنات البناء الداخلية بالإضافة إلى أي من اللبنات الخارجية المكتسبة أو المصاغة.

هناك غابي بيرولت، الذي يصل إلى 11 نقطة وقام بدور في السطر الأول. هناك ويل كويل، في منتصف موسم إنتاجي آخر باعتباره مهاجمًا بدنيًا في اتجاهين. هناك نوح لابا، مركز مبتدئ. ثم هناك جافريكوف، الذي تم تأسيسه في NHL لدرجة أنه كان سلعة في الصيف الماضي ولكن لا يزال في المراحل الأولى من فترة ولايته مع رينجرز.

أجبر غياب فوكس بعض المراوغة إلى جانب جافريكوف طوال الموسم، ولكن في الصورة الأكبر، أصبح وضع الثنائي على المدى الطويل غامضًا. عندما سئل عما إذا كان يريد البقاء مع رينجرز من خلال إعادة تجهيزاتهم، قال فوكس أن هذه محادثة خارج الموسم.

وعندما أتيحت له الفرصة لتوضيح تلك التعليقات، ضاعف موقفه. وانتشر اسم شنايدر في الشائعات أيضًا قبل الموعد النهائي. ليس من الواضح مدى حرص دروري على نقل أي من تلك القطع في موسم الإجازة مع جلوس الرينجرز في المركز الأخير في المؤتمر الشرقي والتزامهم بإعادة التجهيز – على الورق – بعد إصدار The Letter 2.0.

لكن الرينجرز يعلمون أنه من المحتمل أن يكون لديهم جافريكوف. سيكون لديهم شخص حقق التوقعات بأن يكون لاعب دفاع أول بينما يضيف بشكل غير متوقع مساهمات هجومية أيضًا. تتضمن الخطوة التالية التأكد من أن الأمر ليس مجرد صدفة لموسم واحد. أن يصبح الإنتاج مستداما.

لكن في الوقت الحالي، وفي موسم ضائع بالنسبة لفريق رينجرز، فقد برز بالتأكيد كواحد من النقاط المضيئة.