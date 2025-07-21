فلاديسلاف غافريكوف هو وجود حاضر لانجرز الذي يفتقر إليه رينجرز في الموسم الماضي

سيتم عرض إصلاح دفاع رينجرز بالكامل في هذا الموسم المقبل ، مع بقاء اثنين فقط من اللاعبين من قلب الدفاع الذي وصل إلى نهائي المؤتمر الشرقي مرتين في ثلاثة مواسم من 2022 إلى 2024.

لقد كانت مبادرة بدأت بشكل غير رسمي في هذا الوقت في الصيف الماضي ، عندما حاول الرئيس والمدير العام كريس دروري لأول مرة – وفشل – في تداول يعقوب.

ثم استخدم دروري سلك التنازل باعتباره “تهديدًا” ، وفقًا لما ذكره الكابتن السابق ، الذي وافق في نهاية المطاف على تجارة إلى Anaheim تقريبًا شهرين حتى الموسم الماضي.

في جاء Urho vaakanainen.