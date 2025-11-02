فوز دودجرز ببطولة العالم يرسخهم كسلالة تاريخية

رياضة
فوز دودجرز ببطولة العالم يرسخهم كسلالة تاريخية

تورونتو ـ لقد كان الأمر لا مفر منه. لا يقهر. والآن تاريخية بلا منازع.

لقد أزعج عائلة بادريس هؤلاء المراوغين في NL West. تم الضغط عليه بقوة من قبل فيليز في تصفيات الدوري الوطني. وقضى 48 ساعة على شفا الإقصاء في تورونتو. لقد ذهبوا إلى أبعد ما يمكن أن يذهبوا إليه ليلة السبت نحو عدم الدفاع عن لقبهم.

في النهاية، على الرغم من ذلك، استجاب فريق دودجرز مثل الأبطال، وبالتالي، لأول مرة منذ فريق يانكيز ثلاثي الخث 1998-2000، كان لدى MLB فريق متتالي. لقد تغلبوا على بلو جايز 5-4 في 11 جولة ليلة السبت لأنه، في كشوف رواتب قياسية تزيد عن 400 مليون دولار، حقق رجل المرافق المخضرم ميغيل روخاس أكبر أرجوحة في موسمهم. لأن يوشينوبو ياماموتو، بعد أن لعب ستة أدوار كبداية ليلة الجمعة في لعبة القضاء على دودجر، عاد لرمي 2 ²/₃ أدوار من راحة الإغلاق.

ولأن ويل سميث عاد مع اثنين من الرافضين في الحادي عشر حتى يتمكن فريق دودجرز أخيرًا من التغلب على بلو جايز الذي لا هوادة فيه، والذي دفع لوس أنجلوس بطريقة لم يقترب منها يانكيز في أكتوبر الماضي. لكن الآن دفع فريق دودجرز أنفسهم بقوة إلى محادثات السلالة الحاكمة بالبطولة الثالثة في ست سنوات.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية