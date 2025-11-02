فوز دودجرز ببطولة العالم يرسخهم كسلالة تاريخية

تورونتو ـ لقد كان الأمر لا مفر منه. لا يقهر. والآن تاريخية بلا منازع.

لقد أزعج عائلة بادريس هؤلاء المراوغين في NL West. تم الضغط عليه بقوة من قبل فيليز في تصفيات الدوري الوطني. وقضى 48 ساعة على شفا الإقصاء في تورونتو. لقد ذهبوا إلى أبعد ما يمكن أن يذهبوا إليه ليلة السبت نحو عدم الدفاع عن لقبهم.

في النهاية، على الرغم من ذلك، استجاب فريق دودجرز مثل الأبطال، وبالتالي، لأول مرة منذ فريق يانكيز ثلاثي الخث 1998-2000، كان لدى MLB فريق متتالي. لقد تغلبوا على بلو جايز 5-4 في 11 جولة ليلة السبت لأنه، في كشوف رواتب قياسية تزيد عن 400 مليون دولار، حقق رجل المرافق المخضرم ميغيل روخاس أكبر أرجوحة في موسمهم. لأن يوشينوبو ياماموتو، بعد أن لعب ستة أدوار كبداية ليلة الجمعة في لعبة القضاء على دودجر، عاد لرمي 2 ²/₃ أدوار من راحة الإغلاق.

ولأن ويل سميث عاد مع اثنين من الرافضين في الحادي عشر حتى يتمكن فريق دودجرز أخيرًا من التغلب على بلو جايز الذي لا هوادة فيه، والذي دفع لوس أنجلوس بطريقة لم يقترب منها يانكيز في أكتوبر الماضي. لكن الآن دفع فريق دودجرز أنفسهم بقوة إلى محادثات السلالة الحاكمة بالبطولة الثالثة في ست سنوات.