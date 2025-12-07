فوز ديوك في مباراة لقب ACC يفتح الباب أمام جيمس ماديسون

تشارلوت ، نورث كارولاينا – فاز ديوك بأول لقب صريح له في مؤتمر ساحل المحيط الأطلسي منذ عام 1962 وألقى مباراة فاصلة لكرة القدم في الكلية في حالة من الفوضى ليلة السبت عندما تواصل داريان منساه مع جيريميا هاسلي لهبوط مسافة ياردة واحدة في مباراة رابعة في الوقت الإضافي ، وحافظ فريق Blue Devils غير المصنف على الفوز على رقم 16 فيرجينيا 27-20.

من غير المرجح أن يصل فريق الشياطين الأزرق (8-5) إلى التصفيات، مما يفتح الباب أمام فريق ثانٍ من مجموعة الخمسة – على الأرجح جيمس ماديسون – لتحقيق ذلك.

فاز ديوك آخر مرة بحصة من لقب الموسم العادي لـ ACC في عام 1989، حيث تقاسمها مع فيرجينيا في الموسم الأخير لستيف سبوريير كمدرب للشياطين الزرقاء.

تم إنشاء لعبة بطولة المؤتمر في عام 2005، ووصل ديوك إلى هناك هذا العام بفضل الشوط الفاصل لخمسة فرق.

فيرجينيا (10-3)، بطلة الموسم العادي لـ ACC، كانت ستصل إلى CFP لأول مرة في تاريخ المدرسة بانتصار لكنها فشلت عندما اعترض لوك ميرجوت تشاندلر موريس في أول مسرحية هجومية لكافالييرز في OT.

رمى منساه مسافة 196 ياردة ودرجتين – كلاهما لهاسلي – بينما ركض نيت شيبارد لمسافة 97 ياردة وسجل لدوق.

تأخرت فيرجينيا بمقدار 10 مع بقاء 5:02 في اللائحة، لكنها حصلت على هدف ميداني من ويل بيتريدج قبل أن يتوج موريس بمسافة 10 لعب، 96 ياردة بضربة 18 ياردة إلى إيلي وود في الزاوية اليسرى من منطقة النهاية مع بقاء 22 ثانية لربطها بـ 20 الكل.

في الفترة الإضافية ، حصل شيبارد على Blue Devils إلى Virginia 2 بثلاثة أشواط.

تم حشو ديوك مرتين قبل أن يخرج منساه ووجد هاسلي للحصول على الضوء الأخضر.

تم وضع علامة على فرجينيا باعتبارها ممرًا خشنًا عند الرمية، مما يعني أنه كان عليها أن تبدأ استحواذها على الوقت الإضافي عند 40 بدلاً من 25.

أطلق موريس النار على الملعب في البداية وتم اختياره من قبل ميرجوت، مما أدى إلى احتفال صاخب.

كان موريس، الذي أنهى 21 من 40 لمسافة 216 ياردة مع اثنين من TDs واعتراضين، يبكي بعد المباراة.

J’Mari Taylor، الرائد في ACC، كان يقتصر على 65 ياردة على 15 عربة وسجل في حفل استقبال بمساحة 11 ياردة.

أسس ديوك السيطرة على خط المشاجرة مبكرًا.

سيطر Blue Devils على عقارب الساعة في الشوط الأول، حيث جمع أطول رحلتين في تاريخ لعبة بطولة ACC – 9:38 و8:02 – وبلغت ذروتها بإمساك هاسلي لمسافة 12 ياردة وركض شيبارد لمسافة 16 ياردة ليتقدم 14-7 في نهاية الشوط الأول.

مدرب ديوك ماني دياز، الذي نفذ هدفًا ميدانيًا مزيفًا أدى إلى فوز الشياطين الأزرق الدراماتيكي على منافسه نورث كارولينا، دعا ركلة جزاء وهمية على الضوء الأخضر لدوق في الربع الثاني. لقد نجح الأمر، حيث قام Kevin O’Connor بأخذ اللقطة المباشرة والركض في المنتصف لمسافة 6 ياردات.