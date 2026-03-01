فوز راندي أورتن وريا ريبلي

أغلقت WWE أحد أحداثها الرئيسية في ريستليمانيا 42 وتركت الآخر في حالة من الفوضى الكاملة بعد غرفة الإقصاء.

احتفظ سي إم بانك ببطولة العالم للوزن الثقيل في مركز يونايتد في شيكاغو ليلة السبت ومن المقرر أن يواجه رومان رينز في لاس فيغاس في أبريل. نعلم أن راندي أورتن سيكون أيضًا في Sin City، ولكن من سيكون مقابله كبطل WWE بلا منازع سيرتفع في الهواء بعد تدخل درو ماكنتاير المستمر الذي جعل مدير سماك داون العام يضعه في مباراة على اللقب ضد كودي رودز في سماك داون.

عززت النهاية القوية لقاعة الرجال عرضًا متوسطًا ويمكن التنبؤ به في الغالب، حيث قامت ريا ريبلي بضرب تذكرة ريستليمانيا، وهو اللقب الأول لـ AJ Lee منذ أكثر من عقد من الزمن، والكشف عن الرجل المقنع ومن كان في الصندوق.

فيما يلي خمس وجبات سريعة من غرفة القضاء: