فوط الأطباق السويدية هي الاتجاه الجديد الكبير الصديق للبيئة: ما هي العلامة التجارية التي يفضلها المشترون أكثر؟

من المؤكد أن أي محادثة حول مستلزمات التنظيف الصديقة للبيئة ستشمل مناشف الأطباق السويدية. اخترعت هذه المناشف الورقية القابلة لإعادة الاستخدام المهندس السويدي كيرت ليندكويست في الخمسينيات من القرن الماضي، وهي مصنوعة من 70% من ألياف السليلوز و30% من القطن. يهدف Lindquist إلى تحقيق التوازن بين امتصاص الإسفنجة والقدرة على الجفاف بسرعة مثل المنشفة. يقفز عدد كبير من تجار التجزئة على العربة، ويصنعون نسخهم الخاصة من قماشة الأطباق السويدية. ولكن ما هي العلامات التجارية الأفضل؟ حسنًا، يبدو أن Wettex هو المنافس الأول.

“قماش الأطباق السويدية من Wettex هذه هي سحر مطبخ خالص. قطعة قماش واحدة تمتص كمية هائلة من السوائل، وتتعامل بسهولة مع كوب كامل من الماء المسكوب بدون أي قطرات. إنها تحل محل المناشف الورقية والإسفنج السيئ تمامًا وتبقى طازجة لأنها تجف بسرعة كبيرة. أضعها في الغسالة أو غسالة الأطباق عندما تحتاج إلى الانتعاش، وتخرج بشكل مثالي في كل مرة. أستخدمها لمسح العدادات، وتنظيف النوافذ خالية من الخطوط، وفرك الأطباق، وحتى كركائز سريعة للأواني الساخنة،” تدفقت مراجعة أمازون على قماشة الأطباق السويدية Wettex.

تتميز فوط الأطباق Wettex السويدية حاليًا بتصنيف 4.7 على أمازون وأثبتت أيضًا أنها تتمتع بتصنيفها الخاص عند مقارنتها بعلامات تجارية أخرى. هذا أيضًا هو قماش الأطباق السويدي الأصلي الذي سيشق طريقه إلى الولايات المتحدة. ولكن هناك الكثير من العلامات التجارية الأخرى ذات التصنيف العالي لبديل المناشف الورقية الفعال من حيث التكلفة الذي يمكنك استكشافه. كل ما عليك فعله هو معرفة ما تبحث عنه.