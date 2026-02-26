فوط الأطباق السويدية هي الاتجاه الجديد الكبير الصديق للبيئة: ما هي العلامة التجارية التي يفضلها المشترون أكثر؟

من المؤكد أن أي محادثة حول مستلزمات التنظيف الصديقة للبيئة ستشمل مناشف الأطباق السويدية. اخترعت هذه المناشف الورقية القابلة لإعادة الاستخدام المهندس السويدي كيرت ليندكويست في الخمسينيات من القرن الماضي، وهي مصنوعة من 70% من ألياف السليلوز و30% من القطن. يهدف Lindquist إلى تحقيق التوازن بين امتصاص الإسفنجة والقدرة على الجفاف بسرعة مثل المنشفة. يقفز عدد كبير من تجار التجزئة على العربة، ويصنعون نسخهم الخاصة من قماشة الأطباق السويدية. ولكن ما هي العلامات التجارية الأفضل؟ حسنًا، يبدو أن Wettex هو المنافس الأول.
“قماش الأطباق السويدية من Wettex هذه هي سحر مطبخ خالص. قطعة قماش واحدة تمتص كمية هائلة من السوائل، وتتعامل بسهولة مع كوب كامل من الماء المسكوب بدون أي قطرات. إنها تحل محل المناشف الورقية والإسفنج السيئ تمامًا وتبقى طازجة لأنها تجف بسرعة كبيرة. أضعها في الغسالة أو غسالة الأطباق عندما تحتاج إلى الانتعاش، وتخرج بشكل مثالي في كل مرة. أستخدمها لمسح العدادات، وتنظيف النوافذ خالية من الخطوط، وفرك الأطباق، وحتى كركائز سريعة للأواني الساخنة،” تدفقت مراجعة أمازون على قماشة الأطباق السويدية Wettex.
تتميز فوط الأطباق Wettex السويدية حاليًا بتصنيف 4.7 على أمازون وأثبتت أيضًا أنها تتمتع بتصنيفها الخاص عند مقارنتها بعلامات تجارية أخرى. هذا أيضًا هو قماش الأطباق السويدي الأصلي الذي سيشق طريقه إلى الولايات المتحدة. ولكن هناك الكثير من العلامات التجارية الأخرى ذات التصنيف العالي لبديل المناشف الورقية الفعال من حيث التكلفة الذي يمكنك استكشافه. كل ما عليك فعله هو معرفة ما تبحث عنه.
ما الذي تبحث عنه عند شراء مناشف الأطباق السويدية
هناك تكرارات لا حصر لها لقماش الأطباق السويدي في السوق اليوم. لكنها ليست كلها مصنوعة على قدم المساواة. بعضها أكثر تكلفة مع القليل من القيمة المضافة لإظهارها. أثناء تقييم خياراتك، يمكن أن تمنحك المراجعات نظرة خاطفة على مدى جدوى العلامة التجارية. ولكن هناك أيضًا بعض الميزات التي يجب البحث عنها أثناء التسوق.
ابحث عن نسخة بدون صورة ملصقة على القماش. في حين أن المطبوعات الزخرفية التي تزين الكثير من مناشف الأطباق السويدية جميلة، إلا أنها يمكن أن تبطئ عملية التجفيف قليلاً. ويبدو أيضًا أنها أقل كفاءة في تجفيف المياه على الأسطح الأخرى. الملمس هو عامل آخر يجب مراعاته. يتميز بعضها بملمس ماسي أو مضلع على جانب واحد بينما يتميز البعض الآخر بملمسه على كلا الجانبين. يبدو أن فوط الأطباق السويدية ذات النسيج المزدوج أفضل في امتصاص السائل وتجفف بشكل أسرع أيضًا.
ترقب أي تقييمات تشير إلى متانة فوط الأطباق السويدية التي تفكر فيها. تحافظ معظم العلامات التجارية على النسبة القياسية وهي 70% سليلوز و30% قطن، لكن هذا لا يعني أنها جميعًا تستخدم نفس المواد عالية الجودة. سوف تصمد بعض العلامات التجارية بشكل أفضل وأطول من غيرها.
نصائح حول استخدام فوط الأطباق السويدية والعناية بها
تعتبر مناشف الأطباق السويدية أداة متعددة الاستخدامات يمكنك استخدامها في جميع أنحاء منزلك. يمكنهم التقاط انسكابات السوائل وإزالة الفتات وتنظيف النوافذ والمزيد. إنها آمنة للاستخدام على أي سطح تقريبًا. يمكنك استخدامها مع أو بدون منتجات التنظيف. إذا كنت تقوم بتنظيف الانسكابات، يمكنك لف قطعة قماش سويدية جافة فوق الفوضى والسماح لها بامتصاصها. بالنسبة لمعظم تطبيقات التنظيف الأخرى، قم بترطيب قطعة القماش أولاً قبل الاستخدام. وفي كلتا الحالتين، تذكري دائمًا شطفه وعصره بعد الانتهاء من استخدامه. هذه هي أفضل طريقة لغسل قطعة قماش الأطباق السويدية في معظم الحالات.
إذا كانت منشفة الأطباق السويدية الخاصة بك تحتاج إلى تنظيف أعمق، فقم برغوتها بصابون الأطباق، ثم اشطفها واتركها حتى تجف. يمكنك أيضًا وضع قطعة قماش الأطباق في الغسالة أو غسالة الأطباق على الرف العلوي كل بضعة أيام. مع العناية المناسبة، يمكنك أن تتوقع أن تدوم منشفة الأطباق السويدية الخاصة بك لمدة 9 أشهر أو أكثر. إذا كانت قطعة قماش الأطباق السويدية تبدو أسوأ قليلًا عند ارتدائها، فقد يكون لديك فضول بشأن ما يجب فعله بها عندما تقترب من نهايتها. حسنًا، نظرًا لأن هذه الملابس مصنوعة من لب الخشب والسليلوز والقطن والحبر المائي، فهي قابلة للتحلل تمامًا. بمجرد أن يؤدي قماش الأطباق السويدي غرضه، قم بتقطيعه وإلقائه في صندوق السماد أو دفنه في سرير حديقتك.