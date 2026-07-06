فولارين بالوغون في تشكيلة USMNT ضد بلجيكا مع احتدام دراما البطاقة الحمراء

سياتل – بعد يوم واحد من قرار إلغاء بطاقته الحمراء التي أثارت جدلاً في كأس العالم، كان فولارين بالوغون بالفعل ضمن تشكيلة المنتخب الوطني للرجال لمواجهة بلجيكا يوم الاثنين.

وقال الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، في أحد بيانين صدرا يوم الاثنين، إنه “أبلغ اتحاد كرة القدم الأمريكي أنه يطعن في أهلية اللاعب (بالوغون)، في حالة إدراج اللاعب في قائمة فريق الحكام. وهذا يترك جميع الخيارات الأخرى مفتوحة”.

على الرغم من أن الأمر ليس واضحًا تمامًا، يبدو أن هذا يشير إلى استئناف محتمل في محكمة التحكيم الرياضية.

ولكن بعد التراجع الأولي من جانب الفيفا، فإن أي قرار قضائي الآن سوف يبدو رمزياً بطبيعته، نظراً لأن الفائز من اتحاد كرة القدم الأميركي وبلجيكا سيلعب مباراة ربع النهائي يوم الجمعة في لوس أنجلوس ــ ومن المفترض أن يكون الوقت ضئيلاً للغاية لإجراء عملية قانونية أو إعادة المباراة.

ومع ذلك، فإن إدراج بالوغون لن يؤدي إلا إلى تأجيج النيران.

لم تتغير تشكيلة ماوريسيو بوتشيتينو تمامًا عن 11 لاعبًا شاركوا أساسيًا ضد البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى المباراة الافتتاحية ضد باراجواي.

من ناحية أخرى، شهدت تشكيلة رودي جارسيا لمنتخب بلجيكا مفاجأة، حيث جلس كل من كيفن دي بروين وجيريمي دوكو على مقاعد البدلاء، مع تواجد نيكولاس راسكين ودودي لوكيباكيو بدلاً منهما.

خرج كل من دي بروين ودوكو في وقت مبكر من الشوط الثاني من فوز بلجيكا على السنغال في دور الـ 32، وكان للتغييرات تأثير إيجابي على الشياطين الحمر.