فيديو للوقود السريع لسباق Sydeur Sanders في شائع

تم توجيه الحياة الشخصية لـ Sydeur Sanders إلى دائرة الضوء بعد فيديو لاعب الظهير الصاعد Browns الذي تم سحبه لسرعته أكثر من 100 ميل في الساعة في أوهايو هذا الأسبوع.

وفقًا لتقرير الحوادث في 17 يونيو الذي تم الحصول عليه من The Post ، تم الاستشهاد بـ Sanders-ابن قاعة Famer Deion Sanders-بزعم قيادته 101 ميل في الساعة في منطقة 60 ميل في الساعة ، بينما كانت امرأة تم التعرف عليها باسم ياسمين هاموند تقود في مركبة أخرى.

“حصلت على 101 ميل في الساعة” ، يسمع ضابط في لقطات BodyCam. “حصلت عليها في 92.”

على الرغم من أن العلاقات بين ساندرز ، 23 عامًا ، وهاموند ليست واضحة تمامًا ، إلا أنه يمكن سماع ضابط يوضح في لقطات كاميرا الجسم ، “سأعطي فتاتك استراحة”.

قال الضابط لساندرز في المقطع “سأقطع استراحة”. “لن أعطيها تذكرة … لكن 101 ، حصلت على كاميرا وأشياء اندفاعة ، رجل ، مثل …”

مع الاقتباس ، يمكن لساندرز إما دفع غرامة قدرها 250 دولارًا أو محاربة التذكرة في المحكمة في 3 يوليو ، وفقًا لـ TMZ.

كانت قيادة قورتربك السابقة في كولورادو في مركز العناوين الرئيسية في الأيام الأخيرة بعد أن ذكرت Cleveland.com يوم الخميس أنه تم سحبه في وقت سابق من هذا الشهر من قبل دورية الطريق السريع في ولاية أوهايو بزعم 91 ميل في الساعة في منطقة 65 ميلاً في الساعة.

وقال ساندرز مؤخرًا في لعبة Brown Njoku للكرة اللينة ، وفقًا لـ Pro Football Talk: “لقد اتخذت بعض الخيارات الخاطئة شخصيًا ، ويمكنني أن أمتلكها”.

“لقد صنعت بعضًا ، كما تعلمون ، وليس خيارات رائعة … تعلمت.”

يستعد ساندرز حاليًا لموسم اتحاد كرة القدم الأميركي الأول بعد تجربة مسودة في أبريل.

تعتبر ساندرز واحدة من أكثر الآفاق استقطابا في فئة 2025 ، انزلق على طول الطريق إلى الجولة الخامسة عندما أخذ كليفلاند في الرابع عشر من العمر.

انضم إلى غرفة QB مزدحمة من جو فلاكو وكيني بيكيت وزميلها الصاعد ديلون غابرييل ، الذي تم نقله في الجولة الثالثة من مسودة هذا العام.

من المتوقع أن يفوت كاتب Deshaun Watson وقتًا كبيرًا بينما يتعافى من إصابة أخيل.

يستضيف Browns البنغال في الأسبوع الأول ، ويبقى أن نرى من سيكون QB1 من كليفلاند.