فيكتور ويمبانياما غير منزعج من حادث رمي البيض بعد خيبة الأمل في المباراة الرابعة

سان أنطونيو – يدعي فيكتور ويمبانياما أنه لم يتأثر.

بعد فوز نيكس المعجزة 107-106 في المباراة الرابعة على توتنهام ليلة الأربعاء في ماديسون سكوير غاردن، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع نجح في رمي بيضة على رأس ويمبانياما أثناء دخوله إلى فندق الفريق.

وبعد تعرضه للضربة، توقف ويمبانياما لثانية ونظر إلى الوراء قبل أن يواصل السير إلى الداخل.

قال ويمبانياما يوم الجمعة: “لم أفكر كثيرًا في الأمر حقًا”. “لقد شاهدت للتو مقطع فيديو واحدًا عن البيض. ولم أر أي فيديو آخر. لا بأس. أنا لا أكرهه. من الواضح أنه ليس جيدًا على الإطلاق. لكنه لا يزعجني.”

حاصر المشجعون – أو المحرضون – فندق ريتز كارلتون، حيث كان يقيم فريق توتنهام، وقاموا بمضايقتهم أثناء عودتهم من واحدة من أكثر المباريات التي لا تنسى في تاريخ نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

وأظهر مقطع فيديو آخر أشياء يتم إلقاؤها على حافلة فريق توتنهام أثناء مغادرتهم MSG.

وقال ويمبانياما: “لقد سمعنا بعض الأشياء، نعم”. “ليس لدي أي فكرة. أعتقد أنها كانت زجاجة لأنها كانت، مثل الماء في الحافلة. لم أر أي شيء.”

برز Wembanyama كشرير لنيكس خلال هذه النهائيات، خاصة في بعض المسرحيات القذرة طوال السلسلة.

في اللعبة 3، أفلت من دفع جالين برونسون أرضًا بالقرب من منطقة رأسه – لم يتم اعتبار ذلك خطأً في الوقت الحالي واختار الدوري الاميركي للمحترفين عدم الحكم عليه بأثر رجعي باعتباره صارخًا.

ثم في اللعبة الرابعة، تلقى ويمبانياما ضربة صارخة لضربه بمرفقه كارل أنتوني تاونز في وجهه. وتأخر نيكس بفارق 29 نقطة في الربع الثالث في ذلك الوقت – وهو أكبر عجز له خلال الليل – وكانت اللحظة الثانية بمثابة شرارة عودته التاريخية.

طوال الألعاب 3 و 4 في MSG، ترددت هتافات “F – k you Wemby” باستمرار في جميع أنحاء الساحة.

ومع تقدم نيكس 3-1 في هذه السلسلة، من المتوقع أن يظهر مشجعوهم بكامل قوتهم يوم السبت في المباراة الخامسة في فروست بانك أرينا.