فيكتور ويمبانياما يدعو الدوري الاميركي للمحترفين للتعامل مع بروتوكول الارتجاج

كان فيكتور ويمبانياما “غير سعيد للغاية” بالطريقة التي تعامل بها الدوري الاميركي للمحترفين مع بروتوكول الارتجاج الذي تعرض له خلال سلسلة توتنهام ضد تريل بليزرز، مما أجبره على التغيب عن المباراة الثالثة، وقال إن الطريقة التي تم بها التعامل مع الموقف “كانت مخيبة للآمال للغاية”.

تقدم توتنهام بنتيجة 3-1 بعد فوزه على بليزرز 114-93 ليلة الأحد، لكن من الواضح أنه كان محبطًا من بروتوكول الارتجاج في الدوري خلال مقابلة ما بعد المباراة مع مليكة أندروز.

أخبرها قبل أن يسألها أندروز عن مسح بروتوكولات الارتجاج: “كان لدي الكثير من المشاعر قبل المباراة – من الواضح، الإثارة والإحباط – لذلك تركت الكثير من المشاعر الليلة”.

وقال ويمباانياما: “لقد قام توتنهام بعمل رائع. “أنا غير سعيد للغاية بالطريقة التي تم بها التعامل مع البروتوكول من قبل الأطراف الأخرى. لكن طاقم العمل الخاص بي كان مذهلاً. لقد كنت بصحة جيدة حقًا، بدءًا من اليوم الأول بعد الإصابة. كانت الإصابة غريبة، رغم ذلك. كانت مضحكة.”

سقط نجم توتنهام بقوة على الأرض خلال المباراة الثانية ضد بورتلاند ودخل في بروتوكول الارتجاج قبل أن يؤكد سان أنطونيو أن ويمباانياما أصيب بارتجاج في المخ بعد المباراة.

حصل Wembanyama على فرصة أخرى لمعالجة الموضوع بعد الفوز في المباراة الرابعة. وعلى الرغم من أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول ما أزعجه بشأن هذه العملية، إلا أنه كرر إحباطه.

وقال “لن أخوض في التفاصيل. لا أريد أن أصبح مصدر إلهاء”. “اسألني مرة أخرى بعد نهاية الموسم. ولكن مرة أخرى، جميع الأطباء، وخاصة في توتنهام، لدينا الأطباء في كل مكان، لقد كانوا رائعين، واعتنوا بي كثيرًا. لكن الطريقة التي تم بها التعامل مع الوضع كانت مخيبة للآمال للغاية. ليس في توتنهام مرة أخرى. ولكن كما قلت، لن أخوض في التفاصيل.

“لا أقول إن عدم اللعب كان قرارًا جيدًا أو سيئًا. لقد كان قرارًا. لا أقول إنه كان جيدًا أو سيئًا، لكن الطريقة التي تم بها التعامل مع الموقف كانت مخيبة للآمال للغاية”.

أنهى ويمبانياما المباراة برصيد 27 نقطة وسدد 9 من 17 من الملعب بينما استحوذ على 11 كرة مرتدة وثلاث تمريرات حاسمة وسبع كتل.

كما قام رجل توتنهام الضخم بثلاث سرقات بنهاية المباراة.