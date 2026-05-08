فيلم بوني تايلر الكلاسيكي لعام 1984 لم يصل إلى المرتبة الأولى أبدًا، لكن هوليوود أعطته حياة ثانية رائعة

عظيم، ميلودرامي، هائل في الصوت والنطاق: يمكنك قول كل هذا وأكثر عن فيلم “Hold Out for a Hero” لعام 1984 من بوني تايلر. إنها واحدة من أكثر أغانيها شهرة، مع الأغنية الشبيهة بالمسرح الموسيقي “Total Eclipse of the Heart”، والتي وصلت إلى المرتبة الأولى في عام 1983 وبقيت هناك لمدة أربعة أسابيع. على الرغم من ذلك، وصل فيلم “Hold Out for a Hero” إلى المركز 34 فقط على قائمة Billboard Hot 100. ولكن بفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية، حصل على حياة ثانية رائعة.

من الغريب الاعتقاد بأن أغنية “Hold Out for a Hero” لم تصل أبدًا إلى أعلى من المرتبة 34. بالتأكيد، الأغنية عبارة عن جوقة في الغالب، بالإضافة إلى تلك الخلفية “doo doo doos” والرجال الذين يحملون السياط في الفيديو الموسيقي ذي الطابع الغربي للأغنية. لكن واو، إذا لم يكن الأمر مبالغًا فيه بأفضل الطرق وأكثرها جاذبية وجاذبية. هذا ليس من قبيل الصدفة، حيث أن الأغنية تأتي من دين بيتشفورد وجيم ستاينمان، الذي كتب الأخير “Total Eclipse of the Heart”، وهي أغنية ذات قصة درامية جامحة تتضمن مسرحية نوسفيراتو الموسيقية.

كانت حساسيات ستاينمان المسرحية مناسبة تمامًا لفيلم مثل فيلم “Footloose” عام 1984، والذي شارك في كتابته “Hold Out for a Hero”. ولكن على الرغم من أن أغنية تايلر شبه الناجحة وصلت إلى الموسيقى التصويرية للفيلم، إلا أن أغنية “Footloose” لم تكن هي التي رفعت الأغنية إلى وضعها الحالي الأسطوري – بل كانت الأفلام والعروض اللاحقة مثل “Shrek 2″، و”Glee”، و”Short Circuit 2″، و”Who’s Harry Crumb؟”، وغيرها الكثير. الآن، أصبحت أغنية “Holding Out for a Hero” ثاني أكثر أغاني تايلر استماعًا على Spotify حيث وصل عدد استماعاتها إلى 580 مليونًا.