فيليكس أوجو يهبط بقيمة 5 ملايين دولار بعد الالتزام بالتكال

أكد عقده في شركة ESPN يوم الجمعة ، أن معالجة الهجوم الخمس نجوم في فيليكس أوجو قد انتهى من العقد الرائد لمدة ثلاث سنوات وضمان مؤكد بالكامل بمقدار 5.1 مليون دولار بعد الالتزام بتكساس تك ، وكيله ديريك شيلبي ، يوم الجمعة.

الصفقة ، التي تعد واحدة من أكبرها من نوعها منذ أن أصبحت التعويضات الرياضية المباشرة قانونيًا ، وضعت معيارًا جديدًا في كرة القدم الجامعية.

التحق OJO ، المرتبة رقم 20 في ESPN 300 والرقم 4 بين المعالجات الهجومية ، بمدرسة ليك ريدج الثانوية في تكساس وتدابير في 6 أقدام – 7 و 285 جنيه خلال الربيع.

جذب OJO ، وهو مانع مرور بارز و Run-Stuffer ، عروضًا من البرامج الرئيسية ، وأبرزها زميلات Power Five Schools في تكساس وفلوريدا وميشيغان وأوهايو ستيت وأول ميس.

وقال شيلبي لصالح ESPN: “كرة القدم هي رياضة وحشية ، والرياضيين غير قادرين على اللعب بشكل احترافي حتى يصبح فصلهم الدراسي في الكلية ثلاث سنوات”. “كان من المهم أن تكون قادرًا على تأمين مستقبل Felix Ojo ومنحه وعائلته بعض الأمن حيث يواصل التطور إلى اختيار مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي من الجولة الأولى.”

تشبه الصفقة صفقة لا تزيد عن 5 ملايين دولار التي تلقاها جاكسون كانويل ، الذي انضم إلى ميامي في وقت سابق من هذا العام.

التزمت OJO بـ Red Raiders في 4 يوليو ، حيث وضعت المعالجة الهجومية كأعلى مجند في Texas Tech منذ أن بدأت ESPN في التتبع في عام 2006.

استثمر Red Raiders بكثافة في المواهب هذا العام ، حيث أنفق أكثر من 10 ملايين دولار عبر 17 عملية نقل البوابة.

تنطلق Texas Tech في موسم 8-5 حيث ذهب 6-3 في مسرحية Big 12 وخسر أمام أركنساس في Liberty Bowl.

لم تفز Texas Tech بألعاب مزدوجة الرقم في أي موسم منذ عام 2008 ، عندما ذهب 11-2 وخسر أمام Ole Miss في Cotton Bowl.

في التاريخ الأكثر حديثًا ، أنتجت تكساس تك للتو اختيارًا من الجولة الثالثة من خط الهجوم في الموسم الماضي ، كاليب روجرز ، الذي تم اختياره من قبل Raiders في الجولة الثالثة من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025.